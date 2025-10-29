Kim cương PNJ: quà tặng xứng tầm dấu ấn quyền lực phái đẹp

Phụ nữ hiện đại chủ động kiến tạo thành công, mỗi khoảnh khắc vượt qua giới hạn, sống trọn với bản thân hay kiên cường đứng dậy sau thử thách đều trở thành dấu ấn quý giá, định hình phong thái và bản lĩnh. Chính từ nội lực và bản lĩnh, họ vượt lên khó khăn, mở lối cho thành công và tạo dựng sức ảnh hưởng của riêng mình.

Để ghi nhận những thành tựu ấy, người phụ nữ chọn tưởng thưởng cho chính mình không phải vì sự hào nhoáng, mà bởi họ hiểu rõ giá trị và biết mình xứng đáng. Trong những lựa chọn mang ý nghĩa sâu sắc, kim cương luôn là biểu tượng đặc biệt: không chỉ tỏa sáng vẻ sang trọng vượt thời gian, mà còn là minh chứng cho đẳng cấp và dấu ấn quyền lực riêng biệt. Mỗi viên kim cương, sau hành trình mài dũa khắt khe, mới đạt đến vẻ đẹp bền bỉ và rực rỡ – cũng như người phụ nữ, trưởng thành qua thử thách để tỏa sáng đầy bản lĩnh.

Thấu hiểu điều đó, PNJ triển khai chương trình "Kim cương PNJ – Dấu ấn quyền lực phái đẹp" từ ngày 24/10 đến 09/11 với hàng ngàn ưu đãi đặc biệt.

Kim cương PNJ chính là món quà đẳng cấp, khẳng định dấu ấn quyền lực rạng ngời trong mỗi người phụ nữ. Ảnh: PNJ

Điểm nhấn của chương trình là "Đặc quyền sở hữu bộ trang sức kim cương Disney | PNJ" cho 01 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất trên toàn quốc. Các thiết kế tinh xảo của bộ trang sức kết hợp cùng những viên kim cương tinh tuyển sẽ tôn vinh sự sang trọng cho người sở hữu. Trong khi đó, 06 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại 06 khu vực sẽ có cơ hội sở hữu trang sức kim cương Timeless Diamond.

Trang sức kim cương Timeless Diamond sở hữu thiết kế hiện đại cùng kim cương đẳng cấp mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian. Ảnh: PNJ

Song song đó, đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình khẳng định dấu ấn quyền lực và phong cách, PNJ mang đến thêm 02 chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp phái đẹp có cơ hội sở hữu tuyệt tác kim cương đẳng cấp:

- Ưu đãi "Quà tặng đẳng cấp đồng hồ kim cương": Tặng đồng hồ kim cương trị giá đến 20.000.000Đ đối với hóa đơn có giá trị từ 150.000.000Đ trở lên.

- "Ưu đãi đặc quyền trang sức kim cương": Ưu đãi đến 23% khi mua trang sức kim cương, trang sức vỏ PNJ và ưu đãi 8% khi mua trang sức kim cương Disney | PNJ.

Trong khuôn khổ chương trình, PNJ còn mang đến "Combo ưu đãi kim cương rời và trang sức vỏ" – lựa chọn lý tưởng để phái đẹp khẳng định dấu ấn riêng. Cụ thể:

- Dành cho khách hàng VIP 1/VIP 2/VIP 3, tặng ưu đãi đến 9% khi mua sắm trang sức vỏ và ưu đãi đến 120.000.000Đ khi mua kim cương rời, áp dụng cho kim cương rời từ 4,5 - 9,0 ly trở lên.

- Dành cho khách hàng mới/ kết nối, tặng ưu đãi 7% khi mua sắm trang sức vỏ và ưu đãi 70.000.000Đ khi mua kim cương rời, áp dụng cho kim cương rời từ 4,5 - 9,0 ly trở lên.

Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn kể trên, PNJ còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm bằng các quà tặng cao cấp đi kèm với các thiết kế kim cương tinh tuyển:

- Tặng thêm 01 set mỹ phẩm cao cấp Lancôme cho hóa đơn từ 80.000.000Đ khi mua các thiết kế kim cương trong bộ sưu tập "Lá Ngọc Cành Vàng" và bộ sưu tập Trầu Cau PNJ.

- Tặng thêm 01 vali Samsonite cho hóa đơn từ 150.000.000Đ khi mua bộ sưu tập Timeless Diamond.

- Tặng thêm 01 bình giữ nhiệt PNJ khi mua sản phẩm thuộc nhóm hàng mới, với hóa đơn từ 20.000.000Đ trở lên.

- Tặng thêm 01 bình giữ nhiệt Disney | PNJ cho hóa đơn từ 10.000.000Đ – dưới 40.000.000Đ khi mua trang sức kim cương Disney | PNJ.

- Tặng thêm 01 bộ mỹ phẩm cao cấp Lancôme cho hóa đơn từ 40.000.000Đ trở lên khi mua trang sức kim cương Disney | PNJ.

Mỗi thiết kế kim cương tại PNJ không chỉ là món trang sức, mà còn là câu chuyện về hành trình cá nhân - nơi cảm xúc, phong thái và bản lĩnh được tôn vinh. Và chương trình "Kim cương PNJ – Dấu ấn quyền lực phái đẹp" chính là dịp để phái đẹp lựa chọn món trang sức kim cương phản chiếu đúng khí chất, khẳng định dấu ấn quyền lực của mình, đồng thời lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp đến những người xung quanh.