KidsPlaza hợp tác cùng tập đoàn Babycare ra mắt dòng tã cao cấp Babycare Rising Star tại Việt Nam

KidsPlaza là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền tã Babycare Rising Star tại Việt Nam.

Hơn 500 khách hàng, đối tác chiến lược đã cùng góp mặt trong lễ ra mắt tã cao cấp Babycare Rising Star - sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm thực tế đầy cảm hứng. Không chỉ là sự kiện ra mắt sản phẩm, chương trình còn mang đến cho khách mời cơ hội khám phá và "mắt thấy - tay chạm" những công nghệ tiên tiến làm nên chất lượng vượt trội của tã Babycare Rising Star.

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Babycare đã chia sẻ về quy trình sản xuất khép kín, tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt cùng những điểm ưu việt giúp dòng tã Rising Star chinh phục hàng triệu gia đình trên thế giới.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn thí nghiệm khoa học trực tiếp chứng minh các tính năng ưu việt của tã Babycare Rising Star. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Babycare và sự tham gia kiểm chứng của đại diện KidsPlaza cùng khách hàng, các thí nghiệm về khả năng thấm hút vượt trội, chống tràn hiệu quả giúp tã luôn khô thoáng đã được thực hiện mang đến những minh chứng thuyết phục về chất lượng sản phẩm.

Thí nghiệm khoa học chứng minh khả năng thấm hút của bỉm Babycare tại sự kiện.

Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược diễn ra long trọng giữa đại diện KidsPlaza và Babycare, khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của hai bên. Theo đó, KidsPlaza chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền của Babycare tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng quốc tế

Ông Nie Jing - Phó chủ tịch tập đoàn Babycare chia sẻ tại buổi lễ: "Với việc cùng KidsPlaza chính thức ra mắt sản phẩm tã cao cấp Babycare Rising Star, chúng tôi đang đặt những bước chân đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là khởi đầu cho một cam kết - chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm an toàn, thoải mái và sáng tạo cho mọi gia đình Việt Nam với tấm lòng người làm cha mẹ".

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm và còn nhận những phần quà giá trị từ KidsPlaza và Babycare thông qua các hoạt động tương tác, minigame thú vị.

Chị Kim Ly (phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh) hào hứng nói: "Tôi rất vui vì là một trong những người đầu tiên được cầm trên tay sản phẩm tã mới. Trải nghiệm thực tế cho thấy tã rất mềm mại, bề mặt êm và khả năng thấm hút tốt hơn tôi kỳ vọng. Chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh".

Những phần quà giá trị được KidsPlaza và Babycare gửi đến khách hàng tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh thị trường tã bỉm cạnh tranh cao, KidsPlaza đã chọn một hướng đi chiến lược khác biệt bằng việc tập trung vào phân khúc cao cấp với những sản phẩm có giá trị thật được kiểm chứng khoa học. Việc hợp tác với Babycare - thương hiệu sở hữu gần 1.000 bằng sáng chế và phục vụ hơn 69 triệu khách hàng toàn cầu cho thấy tầm nhìn dài hạn của KidsPlaza trong việc định hình xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Sự kiện thành công không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của KidsPlaza mà còn mở ra một chuẩn mực mới trong ngành hàng mẹ và bé, nơi chất lượng sản phẩm và sự minh bạch thông tin được đặt lên hàng đầu, mang đến cho người tiêu dùng Việt những lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ.