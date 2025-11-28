Hơn 50.000 người tham gia Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 mùa thứ 10 do KidsPlaza tổ chức, cũng là lần thứ 3 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Hội Đông, Festival Mẹ bầu & Em bé TP. Hồ Chí Minh 2025 nhanh chóng trở thành điểm hẹn của hàng chục nghìn gia đình trẻ. Không chỉ là nơi để mua sắm hay vui chơi, sự kiện còn mở ra không gian kết nối đầy cảm xúc - nơi cha mẹ và các con cùng học hỏi, sẻ chia để hành trình nuôi con được nâng đỡ bằng tình yêu thương và sự đồng hành.

Trong khuôn khổ sự kiện, Mega Sale là ngày hội mua sắm lớn nhất năm, quy tụ hơn 200 gian hàng chính hãng từ các thương hiệu mẹ & bé hàng đầu trong nước và quốc tế. Ba mẹ có cơ hội mua sắm sản phẩm chất lượng với mức ưu đãi lớn, từ dinh dưỡng, tã bỉm đến đồ chơi, thời trang, chăm sóc mẹ bầu,... Không chỉ là khu mua sắm, Mega Sale còn được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi các thương hiệu trực tiếp tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm và chia sẻ kiến thức nuôi con khoa học.

Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng chính hãng đến từ hàng trăm nhãn hàng uy tín ngành Mẹ & Bé trong nước và quốc tế.

Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc là màn đồng diễn Yoga của 350 mẹ bầu. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Yoga quốc tế Swarup Chatterjee (Ấn Độ), các mẹ cùng nhau hít thở, vận động nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể. Hoạt động không chỉ hướng tới sức khỏe thể chất mà còn là hành trình kết nối cảm xúc giữa mẹ và con, truyền đi thông điệp về một thai kỳ khỏe mạnh, hạnh phúc và tích cực.

Đồng diễn Yoga truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh.

Không khí sự kiện bùng nổ hơn bao giờ hết với thế vận hội nhí Kidslympic - nơi hàng nghìn "vận động viên tí hon" cùng nhau tranh tài trong hai hạng mục: Kidslympic Bé bò và Kidslympic Iron Kids. Hơn 1200 em bé từ 7 đến 17 tháng tuổi đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cổ vũ, reo hò của cha mẹ. Mỗi bước bò, mỗi bước chạy chập chững không chỉ là khoảnh khắc thi đấu mà là những bước đi đầu đời được vun đắp bằng tình yêu, niềm tự hào và sự đồng hành của cả gia đình.

Kidslympic không chỉ là một sân chơi vận động quy mô lớn mà còn là hành trình truyền cảm hứng, nơi các em bé được vui chơi, rèn luyện về tinh thần nỗ lực, vượt qua thử thách.

Các hoạt động Kidslympic khuyến khích sự phát triển toàn diện của con.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động sôi nổi, Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 tại TP. Hồ Chí Minh còn thể hiện tầm nhìn cộng đồng bền vững của KidsPlaza - thương hiệu tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái dành cho mẹ và bé tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KidsPlaza chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng thông qua mỗi hoạt động, các ba mẹ sẽ tìm thấy sự kết nối, cảm hứng và niềm tin vào chính hành trình làm cha mẹ của mình. Khi ba mẹ hạnh phúc, đó cũng là lúc con trẻ được lớn lên trong tình yêu thương và an lành nhất".

Khép lại hai ngày hội ngập tràn tiếng cười và cảm xúc, Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn mở ra một hành trình mới trong việc lan tỏa giá trị về tình yêu gia đình, sức khỏe và hạnh phúc bền vững.

Với 17 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, KidsPlaza tiếp tục khẳng định tầm nhìn tiên phong "Giúp hành trình nuôi con trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn". Đó không chỉ là một sứ mệnh mà là cách KidsPlaza không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng cha mẹ hiện đại - nơi mỗi hành trình nuôi con đều được sẻ chia, thấu hiểu và đầy yêu thương.