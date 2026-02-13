Khung hình hiếm nhất của gia đình chị Thông, tiểu mỹ nhân trong nhà lại khiến cõi mạng xôn xao

Chương trình Gia Đình Haha chặng đặc biệt vừa tung trailer cho tập cuối, hé lộ khoảnh khắc đầy cảm xúc khi gia đình chị Thông - anh Hà cùng diện áo dài với những tông màu ngọt ngào, ngập tràn sắc xuân. Khác với những lần xuất hiện trước đó trong trang phục dân tộc Tày đặc trưng, lần này cả gia đình bốn người từ Bản Liền đã có dịp trải nghiệm áo dài Việt Nam, tạo nên khung hình vừa mới mẻ, đầy ý nghĩa.

Đáp lại, dàn cast cũng diện trang phục truyền thống của người Tày, cùng tạo nên một khoảnh khắc kỷ niệm giàu cảm xúc. Khán giả chia sẻ, họ đã bắt đầu cảm thấy xúc động khi giờ phút chia tay chương trình thực tế này đã gần kề.

Tập cuối Gia đình Haha hé lộ khoảnh khắc gia đình chị Thông và dàn cast đổi trang phục, chuẩn bị ăn Tết (Ảnh chụp màn hình).

Chi tiết tạo nên làn sóng tương tác lớn từ netizen Việt là những bộ áo dài mà gia đình chị Thông được diện. Người xem đoán đây có lẽ là lần đầu tiên gia đình anh chị có cơ hội mặc áo dài Việt Nam, trang phục truyền thống gắn liền với văn hóa miền xuôi nhưng lại khá xa lạ với người dân vùng cao.

Anh Hà diện áo dài hồng đậm rực rỡ, tạo điểm nhấn nổi bật, chị Thông cân bằng lại với lựa chọn màu hồng da nhẹ nhàng, thanh thoát. Bé Thắng, cậu em trai nhỏ tuổi, cũng không kém phần đáng yêu với áo dài hồng cam tươi sáng. Không thể không nhắc đến vẻ ngoài của bé Thư - cô bé vùng cao đang khiến cộng đồng mạng "đổ gục" với nhan sắc trong trẻo, thanh tú. Lần này, khi khoác lên bộ áo dài hồng phấn, Thư lại càng tỏa sáng với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

Những chiếc áo dài tươi sáng làm mới khung hình hạnh phúc của gia đình nhỏ (Ảnh chụp màn hình).

Bé Thư và gia đình đã quen gắn liền với bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của người Tày với tông màu trầm lạnh, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên núi rừng. Chính vì thế, khi có dịp được diện áo dài với màu sắc ấm áp, tươi sáng hơn bao giờ hết, cả gia đình đều tỏa ra một vẻ rạng rỡ đặc biệt.

Khung hình rạng ngời như ảnh cưới của vợ chồng chị Thông khiến netizen thích thú vô cùng (Ảnh Gia đình Haha).

Trong một tập phát sóng trước đó, gia đình chị Thông từng chia sẻ thời điểm kết hôn anh chị không lưu lại được bức ảnh nào. Do đó, với khung hình lần này netizen đã tinh ý phát hiện, tấm tắc khen ngợi khoảnh khắc đẹp như ảnh cưới của vợ chồng anh Hà - chị Thông và các con:

"Xem như hai anh chị có ảnh cưới rồi hen", "Chắc đây là lần đầu tiên 2 anh chị mặc áo dài", "Eo ơi! Như ảnh cưới", " Bé Thư trông nền nã khi mặc áo dài màu hồng này quá, trong veo làm sao"...

Khán giả hân hoan với khoảnh khắc ngọt ngào của chặng cuối xoay quanh chiếc áo dài Việt Nam, sắp sửa lên sóng vào đúng dịp Tết.

Vào ngày 7/2 vừa qua, gia đình chị Vàng Thị Thông đã vượt chặng đường dài để xuất hiện ở WeChoice Awards 2025, chúc mừng người phụ nữ của gia đình nhận chiếc cúp Nhân vật truyền cảm hứng. Cả nhà bốn người trong những bộ trang phục dân tộc đặc trưng đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự cổ vũ, tình yêu thương từ công chúng.

Mang theo bản sắc riêng của mình, gia đình chị Thông là một điểm nhấn đắt giá của WeChoice 2025 (Ảnh WeChoice).

Tại đây, bé Thư cũng bất ngờ gây sốt mạng xã hội, những khung hình cam thường của Thư viral với hàng trăm nghìn lượt xem, hàng chục nghìn tương tác, đều với lời khen ngợi tích cực cho visual cô bé. Làn da trắng hồng, mũi cao, góc nghiêng hoàn mỹ... tất cả giúp Thư trở thành "tiểu mỹ nhân" được săn đón nhất nhì WCA25.