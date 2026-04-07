Mùa hè 2026 đã gõ cửa, và nếu bạn vẫn đang quẩn quanh trước tủ giày với câu hỏi "Hôm nay mang gì?", thì đây chính là lúc để chúng ta F5 lại phong cách. Đã qua rồi cái thời mà những đôi sneaker trắng tinh khôi thống trị độc tôn trên mọi ngóc ngách đường phố. Thời trang giờ đây đang chuyển mình, tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa sự thoải mái tối đa và cá tính mang đậm dấu ấn cá nhân.

Giày thể thao hiện tại không chỉ còn là "kép phụ" để đi tập hay chạy bộ, mà đã chễm chệ trở thành linh hồn của toàn bộ outfit. Từ những thiết kế mỏng nhẹ bám sát mặt đất đến phom dáng hoài cổ của thập niên 70, tất cả đều mang một tinh thần chung: Nhẹ nhàng, đậm chất vintage nhưng vẫn cực kỳ tiện dụng. Mùa xuân hè mang theo sự bùng nổ của màu sắc, và xu hướng giày năm nay cũng hứa hẹn sẽ mang đến những mảng màu tươi mới, tràn đầy sức sống.

Sắc vàng rực rỡ: Điểm nhấn đánh thức sự bừng sáng của mùa Xuân

Một trong những xu hướng rõ nét và hút mắt nhất của mùa Xuân Hè 2026 chắc chắn phải gọi tên những đôi giày thể thao mang sắc vàng. Dù là tông vàng mustard (vàng mù tạt) mang hơi hướm hoài cổ, vàng pastel nhẹ nhàng trong trẻo hay màu vàng neon chói lọi, chúng đều có khả năng thổi bừng sức sống cho bất kỳ set đồ nào.

Điểm hay của những đôi giày vàng là chúng tạo ra điểm nhấn cực kỳ đắt giá mà không hề làm bộ trang phục trở nên loè loẹt hay lố lăng, đặc biệt khi bạn kết hợp với những bộ đồ có tông màu trung tính như xám, be hay trắng đen. Có lẽ sau một mùa đông dài và có phần trầm lắng, ai trong chúng ta cũng khao khát chút nắng ấm và năng lượng tích cực, và điều đó phản ánh ngay vào cách chúng ta chọn giày.

Từ mẫu Mexico 66 huyền thoại của Onitsuka Tiger, những thiết kế mới của Loewe, Veja cho đến đôi giày múa ba lê lai thể thao của Acne Studios (giá tham khảo khoảng 17 triệu VNĐ), sắc vàng đang len lỏi vào tủ đồ của cả nam lẫn nữ, trở thành món đồ truyền tải cảm xúc vui vẻ nhất trong mùa mốt năm nay.

Nâu trầm ấm áp: Sự thay thế hoàn hảo cho hai màu đen trắng

Nếu trong tủ của bạn đã có sẵn vài đôi giày trắng đen cơ bản, thì năm nay hãy mạnh dạn thử nghiệm những gam màu mới mẻ hơn. Thời trang Xuân Hè 2026 đang chứng kiến sự lên ngôi của các tông màu "đất mẹ" dịu mắt, tiêu biểu là màu nâu tây hay đỏ rượu vang có độ bão hòa thấp. Đáng chú ý nhất phải kể đến những đôi sneaker làm từ chất liệu da lộn màu nâu. Dù xu hướng này đã nhen nhóm từ mùa Thu Đông năm ngoái, nhưng khi tiết trời ấm lên, chúng vẫn giữ được sức nóng nhờ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng rất riêng.

So với sự tương phản sắc lạnh của đen và trắng, giày màu nâu mang đến vẻ đẹp ôn hòa, có chiều sâu và trông "tây" hơn hẳn. Bạn có thể thoải mái phối chúng với quần jeans năng động, những set đồ linen thoáng mát hay thậm chí là những bộ suit mùa xuân thanh lịch. Một số cái tên đang được săn lùng ráo riết có thể kể đến Nike x Jacquemus Moon, adidas Handball, PUMA Speedcat, hay các mẫu của ALOHAS (khoảng 4,9 triệu VNĐ) và phiên bản kết hợp đỉnh cao New Balance x Miu Miu (khoảng 35,7 triệu VNĐ).

Giày lai (Hybrid): Vẻ đẹp sành điệu giấu trong những chi tiết nhỏ

Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ xu hướng giày năm nay không có gì quá phá cách so với những đôi giày cơ bản mà hội mặc đẹp vẫn hay diện. Thế nhưng, sự sành điệu thực sự lại được giấu kín qua những tiểu tiết thiết kế vô cùng tinh tế. Đó là kiểu giày thể thao mang dáng dấp của giày búp bê Mary Jane nữ tính, hay những đôi có phần dây thắt lệch sang một bên, cùng các chi tiết trang trí nhỏ gọn nhưng sắc sảo.

Xu hướng "giày lai" này không hề phô trương, nhưng lại dư sức khiến set đồ của bạn trông có gu và khác biệt hẳn so với số đông. Trong bối cảnh ai cũng đề cao sự thoải mái, những đôi giày như adidas Tokyo Mary Jane, Nike Shox Z hay giày vải canvas của Miista (khoảng 10,4 triệu VNĐ) mang đến một cách mặc đẹp không hề gồng gắng. Chị em không cần phải thay đổi hoàn toàn phong cách vốn có, chỉ cần xỏ chân vào một đôi giày lai độc đáo là đã đủ để nâng tầm set đồ dạo phố thường ngày.

Giày độn đế (Platform): Huyền thoại hack dáng thập niên 90 tái xuất

Dù bạn là người say mê hay từng có chút e dè với những đôi giày thể thao giấu đế của những năm 90, thì cũng không thể phủ nhận rằng chúng đang quay trở lại đầy mạnh mẽ và tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Từng được lăng xê nhiệt tình bởi thiết kế Beckett kinh điển của Isabel Marant, mốt giày đế xuồng hoặc độn đế cao giờ đây đã được nhiều thương hiệu làm mới lại để phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Sự kết hợp giữa khả năng "ăn gian" chiều cao tài tình và phom dáng thể thao khỏe khoắn giúp chị em kéo dài đôi chân một cách tự nhiên nhất, đồng thời mang lại chút âm hưởng bụi bặm của phong cách đường phố (streetwear). Dù mix cùng quần skinny tôn dáng, chân váy ngắn trẻ trung hay những bộ đồ nỉ năng động, giày độn đế đều mang đến một thần thái rất "cool" và phóng khoáng.

Bạn có thể tham khảo các mẫu từ Converse Chuck 70 bản đế dày, giày của Steve Madden (khoảng 4,3 triệu VNĐ) hay dòng Lowmel của UGG (khoảng 3,8 triệu VNĐ) để tự tin sải bước và đón đầu xu hướng vòng lặp thú vị của thời trang.