Không nhận ra tổng tài Quốc Trường khi để mặt mộc: Fan nữ "quay xe" khen chồng ở nhà

Dù mới đi qua một nửa hành trình, Sao Nhập Ngũ 2026 đã liên tục duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ kể từ trước khi lên sóng, khởi đầu bằng những tranh cãi xoay quanh diện mạo của Erik. Là anh cả trong dàn cast năm nay, diễn viên Quốc Trường nhận được nhiều thiện cảm nhờ tinh thần lăn xả, thái độ xông xáo cùng sự hài hước, tự nhiên. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt nơi thao trường quân ngũ mới đây đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về vẻ ngoài của nam tài tử - doanh nhân.

Hai diện mạo của Quốc Trường khi cởi bỏ hình tượng doanh nhân để nhập ngũ.

Mới đây, fanpage chính thức của chương trình đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt của Quốc Trường sau 3 ngày nhập ngũ. Khác xa với hình ảnh "tổng tài" U40 lịch lãm, chỉn chu và bóng bẩy thường thấy trên phim ảnh hay tại các sự kiện giải trí, diện mạo thực tế của nam diễn viên khiến nhiều người bất ngờ.

Video so sánh diện mạo Quốc Trường sau 3 ngày nhập ngũ đang được chú ý (Clip: Sao Nhập Ngũ).

Dưới cái nắng gay gắt của thao trường và không có sự hỗ trợ của makeup, gương mặt của Quốc Trường lộ rõ sự đi xuống về phong độ: làn da sạm đen thấy rõ, đôi môi có phần nhợt nhạt và đặc biệt là nhiều nốt mụn thâm xuất hiện chi chít.

Làn da của Quốc Trường xuống sắc thấy rõ từ những ngày đầu của hành trình.

Hình ảnh mộc mạc này lập tức trở thành chủ đề thu hút hàng nghìn lượt tương tác rôm rả từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả nữ dí dỏm "quay xe" bông đùa, hoài nghi về hình mẫu nam thần từng ngưỡng mộ: "Phát hiện chồng mình vẫn đẹp trai hơn diễn viên", "Trời ơi, bảo nam thần phòng vé ai tin vậy", "Thế là trước đó mình khen nhầm à?".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng lên tiếng cảm thông, cho rằng nam diễn viên đã chạm ngưỡng tuổi 40, lại phải luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt nên việc làn da bị ảnh hưởng là điều hoàn toàn dễ hiểu: "Anh ấy cũng 40 rồi, chắc do ăn mì nhiều lại ít chăm sóc da chứ vẫn có nét mà".

Trên trang cá nhân, Quốc Trường sau đó cũng đăng tải hình ảnh trước thềm tham gia chương trình và tự nhận sau 3 ngày nhập ngũ bản thân đúng là "ối dồi ôi" luôn.

Netizen nhận xét về mặt mộc của nam diễn viên trong Sao Nhập Ngũ.

Đây không phải lần đầu tiên khuyết điểm làn da của Quốc Trường trở thành chủ đề bàn tán. Trước đó, tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào cuối tháng 3/2026, khi đảm nhận vị trí giám khảo, nam diễn viên cũng từng bị ống kính truyền hình trực tiếp zoom cận cảnh làm lộ làn da mệt mỏi với nhiều vết thâm mụn dưới ánh đèn sân khấu gắt.

Quốc Trường từng bị khán giả góp ý khi để lộ mặt nhiều mụn thâm trên sóng trực tiếp.

Thời điểm đó, không vì căng thẳng, Quốc Trường đã chọn cách xử lý hóm hỉnh bằng câu đáp "để vậy cho nam tính". Nam diễn viên cũng lên tiếng phân trần nhan sắc thực tế bị ảnh hưởng bởi ánh đèn gay gắt của trường quay. Màn tương tác càng thêm rôm rả khi anh vui vẻ treo thưởng vài thùng mì cay cho những ai săn được khoảnh khắc dìm hàng mình, đồng thời đính chính tình trạng nổi mụn chỉ xuất phát từ lịch trình tiếp đón đối tác, gia đình bận rộn chứ không liên quan đến món mì mình đang kinh doanh.

Làn da mịn màng của nam tài tử khi được chăm sóc kỹ tại nhà.

Ảnh: FBNV, TikTok