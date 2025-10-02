Không nhận ra nữ hoàng gợi cảm HyunA

HyunA từ lâu đã được biết đến với danh xưng “nữ hoàng gợi cảm” của Kpop, biểu tượng sexy hàng đầu với thần thái quyến rũ cùng body săn chắc, nóng bỏng. Từ sân khấu cho đến đời thường, cô luôn biết cách tỏa sáng bằng những outfit táo bạo, tự tin khoe vóc dáng chuẩn chỉnh.

Tuy nhiên, trong loạt hình ảnh mới đây, HyunA khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Nữ idol tăng cân thấy rõ, thân hình đầy đặn hơn, mất đi sự nóng bỏng thường thấy. Vẻ ngoài này khiến nhiều người khó nhận ra nữ thần tượng từng gắn liền với hình tượng gợi cảm, bốc lửa một thời.

HyunA xuất hiện tại sự kiện với vóc dáng tăng cân khiến nhiều người không nhận ra. (Nguồn: hyuna_is_all_ilove)

Vẫn với phong cách sexy quen thuộc, HyunA diện bộ bodysuit đen ôm sát cơ thể, phối cùng thắt lưng bản to đính đinh tán, tạo nên giao diện vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Do diện trang phục bó nên thay đổi ngoại hình của nữ ca sĩ càng khiến nhiều người chú ý. Thân hình tròn trịa cùng gương mặt đầy đặn hơn trước khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khác hẳn hình ảnh “nữ hoàng gợi cảm” với vóc dáng bốc lửa ngày nào. Trong khi một bộ phận khán giả cho rằng việc tăng cân khiến HyunA mất đi vẻ quyến rũ vốn có, thì cũng có ý kiến bênh vực rằng cô vẫn toát lên sức hút riêng và thần thái sân khấu mạnh mẽ, điều mà cân nặng khó có thể làm lu mờ.

Giao diện khác lạ của HyunA khi tham gia trình diễn tại sự kiện mới đây. Dẫu vậy, nữ idol vẫn ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Netizen không nhận ra HyunA hậu tăng cân. Trái lại, vẫn có nhiều lời khen cho trạng thái tươi tắn, tràn đầy sức sống của biểu tượng sexy Kpop.

HyunA tăng cân rõ rệt dạo gần đây, từ gương mặt bầu bĩnh đến vóc dáng tròn trịa. Nhiều nguồn tin lý giải cho việc tăng cân của nữ idol là do mang thai, dù cô vẫn chưa hề lên tiếng về vấn đề này.