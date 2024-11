Không nhận ra "em bé" AMEE: Bạo quá rồi!

Tối 01/11, AMEE bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới với phong cách gợi cảm, nổi loạn cùng dòng caption:"being my adult self" (Là phiên bản trưởng thành của tôi), khiến dân tình 1 phen "choáng váng".

AMEE diện nội y 2 mảnh phối cùng corset quyến rũ, makeup look cũng được cô nàng chọn lựa tông khói cùng đôi mắt sắc lẹm, đi liền với đó là tóc xoăn rối. Ngay lập tức, màn hoá thân thành người lớn của "em bé Vpop" đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý không chỉ của người hâm mộ mà còn là hội chị em sao Việt sexy không kém.

AMEE và phong cách táo bạo, lạ lẫm trong loạt ảnh mới vừa đăng tải tối 01/11. Mới nhìn qua ai nấy cũng đều phải bất ngờ trước màn "chơi lớn" này của AMEE, nữ ca sĩ đã có 1 layout hết sức đột phá, sexy không tưởng.

Bên dưới phần comment, tlinh, Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh Shyn và Salim đều là những cô nàng cá tính với style trưởng thành cũng phải đồng loạt "hú hét" vì phấn khích với hình ảnh AMEE mang lại. Về phía công chúng, netizen cũng vô cùng nhiệt tình ủng hộ độ "cháy" của chính chủ, đồng thời nhắc hỏi AMEE ngày trước đâu rồi?

AMEE tung ảnh gợi cảm đến cô bạn thân tlinh còn phải bất ngờ.

Màn "đánh úp" của AMEE cũng khiến khán giả sốc không kém, thừa nhận "em bé nay đã lớn thật rồi".

Tuy nhiên, trên story trang cá nhân AMEE đồng thời cũng post hình ảnh vui chơi Halloween cùng Quỳnh Anh Shyn trong giao diện trên. Cả 2 ngồi trên chiếc bánh Hamburger khổng lồ mà nàng fashionista hoá trang thành trong buổi tiệc tối 31/10.

Không biết đây có phải là nhá hàng cho hình tượng sexy mới của AMEE hay chỉ là 1 màn ngẫu hứng chơi hội, nhưng bộ ảnh mới cũng thành công cho thấy "công chúa" gen Z khi ăn vận táo bạo sẽ hot ra làm sao!

Hình tượng mới chính là tạo hình của AMEE trong tiệc hoá trang Halloween vừa qua.