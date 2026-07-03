Không nhận ra Điền Hi Vi, qua tay Gucci vòng 1 bỗng "tàng hình"

Điền Hi Vi đang là một trong những gương mặt trẻ được yêu thích hàng đầu Cbiz hiện nay nhờ loạt vai diễn gây tiếng vang cùng lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh và những đường nét thanh tú, nữ diễn viên thường được ví như "búp bê Cbiz" với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và đầy sức sống. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gắn liền với hình ảnh nữ tính, dịu dàng.

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi với tạo hình của Điền Hi Vi trong chiến dịch quảng bá mới của Gucci. Tạm gác hình tượng "kẹo ngọt" quen thuộc, nữ diễn viên đổi hướng sang vibe sexy, sắc lạnh cùng lối trang điểm cá tính hơn hẳn. Bên cạnh đó, bộ trang phục có phom dáng phẳng cùng cách tạo silhouette tối giản khiến vòng một của mỹ nhân sinh năm 1997 bất ngờ "tàng hình", tạo nên diện mạo khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Hình ảnh được Gucci đăng tải với gương mặt đại diện là Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi gây ấn tượng với hình ảnh gần như đối lập hoàn toàn với phong cách "búp bê ngọt ngào" vốn đã thành thương hiệu. Nữ diễn viên diện bộ suit màu hồng phấn được cắt may sắc sảo với phom blazer ôm eo và phần cổ xẻ sâu, kết hợp quần skinny tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Kiểu tóc đen dài được duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch với phần mái phủ nhẹ một bên mắt giúp tổng thể trở nên gai góc và bí ẩn hơn. Layout makeup với tông nude chủ đạo, tập trung vào lớp nền lì, đôi mắt được nhấn bằng eyeliner kéo dài và gam nâu khói nhẹ, kết hợp đôi môi đánh tràn viền, căng đầy. Chính cách trang điểm ít màu sắc cùng biểu cảm lạnh lùng đã khiến những đường nét vốn ngọt ngào của Điền Hi Vi trở nên sắc sảo, trưởng thành và mang đậm tinh thần high fashion. Đặc biệt, phần ve áo xẻ sâu nhưng được xử lý phẳng hoàn toàn càng khiến vòng một của nữ diễn viên gần như biến mất, khiến nhiều người không nhận ra đây là Điền Hi Vi.

Netizen không nhận ra Điền Hi Vi, nhiều người cũng cho rằng phong cách này không hợp với nữ diễn viên.

Một hình ảnh khác của Điền Hi Vi, cũng với layout makeup tông nude cùng vóc dáng siêu gầy.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Điền Hi Vi khiến công chúng bất ngờ vì màn "lột xác" dưới bàn tay của Gucci. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trong một chiến dịch quảng bá của nhà mốt Ý với hình ảnh cá tính và phá cách hơn hẳn so với phong cách quen thuộc. Từ layout makeup mắt khói sắc sảo, biểu cảm lạnh lùng đến kiểu tóc suôn thẳng tối giản đều góp phần tạo nên thần thái high fashion đầy cuốn hút. Những bộ trang phục mang phom dáng cấu trúc, đường cắt táo bạo hay thiết kế phi giới tính cũng thay thế hoàn toàn loạt váy áo nữ tính vốn gắn liền với mỹ nhân sinh năm 1997. Sự thay đổi mạnh mẽ này khiến nhiều người phải nhìn lại Điền Hi Vi dưới một góc độ mới, dù vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều về độ hợp nhưng không thể phủ nhận, nữ diễn viên đã có sự biến hóa, dám thử thách với những concept thời trang mạnh mẽ và giàu tính nghệ thuật.

Điền Hi Vi cứ gặp Gucci là "bật mode" slay cá tính.

Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét thanh tú, Điền Hi Vi "đốn tim" người hâm mộ với vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào bậc nhất Cbiz. Nữ diễn viên thường ưu ái các layout makeup tự nhiên với lớp nền căng bóng, má hồng phơn phớt, son tông hồng đào hoặc hồng sữa, kết hợp hàng mi cong nhẹ để tôn lên đôi mắt long lanh và làn da trắng sáng. Phong cách trang điểm tối ngọt ngào giúp minh tinh bùng nổ visual, mang vẻ đẹp vừa mong manh vừa đáng yêu.

Điền Hi Vi thường chuộng những layout makeup ngọt ngào để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên.

Nữ diễn viên vừa gây sốt với loạt ảnh khoe nhan sắc "ngọt lịm" được chụp bởi ống kính truyền thông Hàn Quốc.

Không chỉ ghi điểm nhờ visual, Điền Hi Vi còn sở hữu vóc dáng cân đối cùng đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng một đầy đặn được xem như 1 signature nhận diện. Bởi vậy, người đẹp thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, váy cúp ngực, cổ khoét sâu để tôn trọn lợi thế hình thể, tạo nên hình ảnh mỹ nữ vừa ngây thơ vừa sexy.

Vòng 1 bốc lửa của Điền Hi Vi tại các sự kiện thương hiệu.

Ảnh: IGNV, Weibo.