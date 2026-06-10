Tối ngày 9/6, sự kiện khai trương cửa hàng boutique mới của Prada tại Thâm Quyến đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Với không gian hai tầng rộng hơn 900m² tại Vạn Tượng Thành, sự kiện quy tụ dàn đại sứ và ngôi sao danh giá như Dương Mịch, Mã Long, Bạch Vũ Phàm,Lý Thấm, ngôi sao gạo cội Lương Gia Huy và đặc biệt là sự xuất hiện của nam thần xứ Chùa Vàng Win Metawin.

Thế nhưng, chiếm trọn spotlight theo cách dở khóc dở cười nhất lại là Lý Hiện. Nam đại sứ vốn nổi tiếng với phong độ ổn định đã có một màn xuất hiện khiến hội chị em phải ngơ ngác, không thể nhận ra chàng "tổng tài" lịch lãm ngày nào.

Xuất hiện tại không gian mua sắm sang trọng mang đậm DNA của hãng với sàn đá cẩm thạch đen trắng kiểu Milan, Lý Hiện được giao phó một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2026 mới nhất của nhà mốt Ý. Outfit gồm áo len dệt kim màu vàng chanh với phần cổ khoét sâu, phối cùng quần đen ống suông, giày da buộc dây màu nâu đậm điểm nhấn dây hồng nổi bật và chiếc túi da cầm tay cỡ nhỏ

Về mặt tạo hình, Prada tiếp tục theo đuổi tinh thần phá vỡ những quy chuẩn menswear truyền thống bằng bảng màu bão hòa, phom dáng mềm và các chi tiết giàu tính thử nghiệm. Tuy nhiên, đây lại không phải hướng tiếp cận phù hợp nhất với Lý Hiện.

Nam diễn viên sở hữu lợi thế ở khung vai rộng, chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng khí chất trưởng thành. Những ưu điểm này thường phát huy hiệu quả khi được đặt trong các thiết kế có cấu trúc rõ ràng như suit, áo khoác may đo hoặc những bảng màu trung tính. Ngược lại, chiếc áo len vàng cổ rộng lần này làm suy giảm độ sắc nét trong tổng thể, đồng thời khiến hình ảnh vốn rất nam tính của anh trở nên mềm và thiếu điểm nhấn hơn thường thấy.

Bản thân thiết kế không phải một lựa chọn tệ, vấn đề nằm ở việc nó không cộng hưởng được với thế mạnh hình ảnh mà Lý Hiện đã xây dựng nhiều năm qua. Khi công chúng đã quen với một Lý Hiện lịch lãm, tối giản và mang năng lượng của những quý ông đương đại, việc xuất hiện trong một outfit quá giàu tính thử nghiệm dễ tạo ra cảm giác "lệch pha" không tương đồng về năng lượng.

Đại sứ Prada - Lý Hiện xuất hiện trong tiếng reo hò của người hâm mộ ở sự kiện tối 9/6.

Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được tung ra, netizen Việt đã đồng loạt "kêu trời" trước layout khó ngấm này của hãng dành cho nam diễn viên. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận từ hội fan girl liên tục xuất hiện để đòi lại công đạo cho thần tượng: "Ai đã hại chồng tôi thế này?", "Trời ơi cứu anh tôi, bộ đồ nhìn như đồ mầm non vậy", "Đẹp trai đến mấy mà gặp phải bộ cánh này cũng đành bất lực thôi".

Dù phần lớn bình luận mang tính vui vẻ, có thể thấy công chúng đang khá tiếc nuối khi một trong những nam thần phong độ nhất Cbiz lại xuất hiện với bộ trang phục chưa phát huy được lợi thế ngoại hình.

Nhìn vào tạo hình "xu cà na" mới nhất của Lý Hiện, mới thấy rõ sự tương phản càng trở nên rõ rệt so với những lần xuất hiện trước đây của Lý Hiện trên các sân chơi thời trang. Vào tháng 3/2025, tại sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu Loro Piana diễn ra ở Thượng Hải, Lý Hiện và Lee Min Ho đã có một màn đọ sắc tạo bão khắp cõi mạng.

Thời điểm đó, trong không gian đậm chất quiet luxury của thương hiệu nước Ý, hai ngôi sao hàng đầu Trung - Hàn đã vô tình có màn đụng độ trực tiếp trên thảm đỏ. Lee Min Ho xuất hiện với phong cách phóng khoáng, diện bộ cánh tông màu trung tính layer nhiều lớp với áo khoác da màu nâu sẫm. Dù vẫn giữ được vẻ chỉn chu nhưng nhiều khán giả tinh ý nhận ra nam thần Hallyu đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc như tuổi đôi mươi.

Ngược lại, Lý Hiện ở sự kiện năm ấy đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim người hâm mộ khi chiêu đãi công chúng những khung hình chuẩn chỉnh như một "tổng tài" trẻ tuổi thực thụ. Chọn cho mình bộ suit ba mảnh màu xám cổ điển kết hợp cùng mái tóc chải bồng nhẹ nhàng, bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi lấn lướt hoàn toàn nhờ visual sắc nét và thần thái đạo mạo, nam tính ngút ngàn. Tại thời điểm đó, netizen Việt đã không tiếc lời khen ngợi và khẳng định Lý Hiện hoàn toàn "khắc chế" được hào quang của nam thần F4 năm nào.

Phản ứng của cư dân mạng đối với chiếc áo vàng rực ngày hôm qua cũng phần nào cho thấy tiêu chuẩn dành cho Lý Hiện hiện đã ở mức rất cao. Nam diễn viên sinh năm 1991 sở hữu chiều cao được cho là lên đến 1m85, khung người cân đối, bờ vai rộng cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Nhiều năm qua, anh luôn nằm trong nhóm sao nam được đánh giá có phong độ thời trang ổn định bậc nhất Hoa ngữ, đặc biệt ở những thiết kế menswear cổ điển hay thời trang thể thao với phom dáng cơ bản, tông màu trung tính.

Dẫu vậy, nhìn ở góc độ khác, việc một outfit nhận về nhiều ý kiến trái chiều cũng là minh chứng cho sức hút của chính người mặc. Bởi nếu không phải Lý Hiện, có lẽ bộ trang phục này đã không trở thành chủ đề được bàn luận nhiều đến vậy.

Ảnh: Sina, Prada