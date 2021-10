Không nên sắm 4 mẫu quần này cho mùa lạnh: Kiểu thì hết mốt, kiểu mặc lên sẽ bị chê "lố"

Trong công cuộc mua sắm đồ cho mùa lạnh, chị em chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những chiếc quần dài ấm áp. Và dù theo lý thuyết, quần dài sẽ không nổi trội bằng mẫu áo bạn đang diện nhưng nếu chọn sai, tổng thể trang phục cũng sẽ bị phá hỏng. Dưới đây chính là 4 mẫu quần nên được cho vào "danh sách đen", vì kiểu thì lỗi mốt, kiểu thì rất khó mặc đẹp, chị em hãy lưu tâm ngay để không bị mất điểm phong cách nhé!

1. Legging sáng màu

Như thường lệ, cứ vào mùa đông thì legging sẽ được chị em "săn đón" ầm ầm vì diện lên ấm áp, và toát lên nét quyến rũ, năng động. Tuy nhiên, đây là mẫu quần cũng rất khó để chinh phục, có thể khiến chị em rơi vào cảnh kém duyên, phản cảm như chơi nếu lựa chọn không khéo.

Một trong những mẫu quần legging vừa khó nhằn, vừa dễ đẩy bạn vào tình huống kém duyên nhất chính là legging mang tông màu sáng như là be, trắng kem... Lý do là bởi, những kiểu legging này tương đối gần với màu da, dễ gây hiểu nhầm. Thay vì sắm legging sáng màu, chị em nên ưu tiên legging màu đen, có chất liệu vải dày dặn. Item này dễ chinh phục hơn, lại cho hiệu ứng thu gọn đôi chân rất hiệu nghiệm.

2. Quần xẻ gấu

Quần xẻ gấu khá nổi vào năm ngoái, thậm chí đến hè năm nay cũng được khá nhiều nàng chọn diện. Tuy nhiên sang đến mùa lạnh, mẫu quần này đã hạ nhiệt, không hiệu quả lắm trong việc nâng tầm vẻ sành điệu cho người mặc. Lựa chọn sáng suốt hơn quần xẻ gấu chính quần âu có đường li giữa. Kiểu quần này rất dễ mix đồ, và là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng. Chưa hết, chi tiết li giữa còn tăng thêm vẻ chỉn chu, tạo hiệu ứng hack dáng tốt, chị em càng nên lưu tâm.

3. Quần skinny kẻ

Quần kẻ là item mốt bền vững từ năm này sang năm khác nhưng vẫn có ngoại lệ, đó là quần kẻ dáng skinny.

Kiểu quần này khá kén người mặc, dễ khiến nhược điểm đôi chân của bạn bị "bại lộ". Chưa hết, kiểu quần này cũng không còn hợp xu hướng, chị em mà diện thì khả năng cao sẽ trông lỗi mốt, kém đẹp. Thay vì chọn quần kẻ ôm sát, chị em hãy ưu tiên những mẫu quần họa tiết kẻ dáng suông rộng, mặc lên trẻ trung và sẽ ghi trọn điểm thời thượng.

4. Skinny trắng

Quần jeans trắng là một trong những items nên có của chị em vì diện lên trẻ trung, trang nhã. Tuy nhiên, không phải phiên bản nào của quần jeans trắng cũng đáng để đầu tư. Cụ thể, quần skinny jeans trắng chính là item chị em nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua. Lý do là bởi item này rất kén người mặc, diện lên sẽ "tố sạch" nhược điểm đôi chân. Chưa kể, so với quần jeans trắng ống đứng và ống suông, skinny jeans trắng không sành điệu, phong cách bằng nên chị em càng có thêm lý do để không "xuống tiền" cho mẫu quần này.

Gợi ý những địa chỉ mua quần dài đẹp Matchy

Eg Club

Tju



Ảnh: Internet