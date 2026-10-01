Không khiến dân tình thất vọng, rhode lại marketing cực đỉnh khi chào sân nước Pháp

Không chỉ mang những món skincare đình đám lên kệ Sephora, rhode còn biến màn chào sân thị trường châu Âu thành một trải nghiệm đúng chất thương hiệu: đẹp mắt, dễ viral và khiến khách hàng muốn tự mình trở thành một phần của câu chuyện. Nhân dịp chính thức có mặt tại Sephora ở châu Âu, thương hiệu của Hailey Bieber đã mở hẳn một café rhode tại Paris, biến một màn ra mắt mỹ phẩm thông thường thành điểm hẹn khiến các tín đồ làm đẹp thi nhau check-in.

Theo thông tin từ chính rhode, café rhode được mở tại Le Bonaparte, 42 Rue Bonaparte, Paris, trong thời gian từ ngày 30/9 đến 4/10. Đây không phải một cửa hàng bán mỹ phẩm thông thường mà là một activation được thiết kế để chào mừng rhode chính thức gia nhập hệ thống Sephora tại châu Âu. Điều thú vị nằm ở cách thương hiệu lựa chọn cà phê - một không gian tưởng như chẳng liên quan trực tiếp đến skincare - để kể câu chuyện về mình. Thay vì chỉ dựng booth trưng bày sản phẩm, rhode tạo ra cả một "thế giới thu nhỏ" mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Từ bên ngoài, quán gây chú ý với tông màu đặc trưng của rhode được phủ đồng bộ lên nhiều chi tiết. Từ mái che, biển hiệu cho tới bàn ghế, menu và những món đồ nhỏ trong quán đều được chăm chút để tạo thành một tổng thể rất dễ nhận diện. Logo rhode xuất hiện vừa đủ, khiến gần như bất kỳ góc nào cũng có thể trở thành một background chụp ảnh. Đây chính là kiểu marketing mà rhode vốn làm rất tốt: không cần quảng cáo quá trực diện nhưng vẫn khiến người ta muốn chụp ảnh và chia sẻ.

Một trong những điểm khiến café rhode trở nên thú vị là thương hiệu không biến nơi đây thành một showroom mỹ phẩm khô khan. Khách tới quán có thể trải nghiệm một menu mang tinh thần Paris, với các món đồ uống và đồ ăn quen thuộc như cà phê, bánh ngọt và những món ăn nhẹ. Không gian được thiết kế theo tinh thần một quán bistro Pháp, trong khi những chi tiết nhận diện thương hiệu được lồng ghép xuyên suốt. Khách hàng dùng bữa tại đây còn nhận được những món quà lưu niệm nhỏ, trong đó có postcard được thiết kế riêng cho café rhode.

Cách làm này khiến trải nghiệm thương hiệu trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Khách không có cảm giác mình đang "đi xem quảng cáo", mà giống như đang ghé một quán cà phê xinh xắn ở Paris. Chỉ có điều, từ chiếc bàn, menu cho tới tấm postcard mang về, tất cả đều âm thầm nhắc rằng mình vừa bước vào thế giới của rhode.

Nhưng rhode chưa dừng lại ở việc tạo ra một địa điểm check-in. Mỗi khách dùng bữa tại café rhode còn nhận được một rhode Metro Card. Đây không phải vé tàu điện ngầm thực tế mà là một món quà lưu niệm được thiết kế như thẻ Metro của Paris. Quan trọng hơn, khách có thể mang chiếc thẻ này tới một số cửa hàng Sephora tham gia chương trình tại Paris để nhận sample skincare khi mua sản phẩm rhode, trong thời gian chương trình còn hiệu lực và quà tặng còn hàng.

Đây có thể xem là một nước đi khá thông minh. Bởi thay vì để trải nghiệm kết thúc ngay khi khách rời quán, rhode tạo thêm một "lý do" để họ tiếp tục bước vào Sephora. Café là điểm khởi đầu, Metro Card trở thành cầu nối, còn Sephora chính là nơi khách hàng có thể tiếp tục khám phá và mua sản phẩm. Một chiến dịch nhưng tạo ra nhiều điểm chạm liên tiếp: check-in tại café, chụp ảnh, nhận quà, cầm Metro Card, ghé Sephora và cuối cùng là mua hàng.

Sức hút của café rhode nằm ở chỗ thương hiệu không cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông điệp. Thay vào đó, rhode tận dụng chính những thứ mà khách hàng trẻ yêu thích: một địa điểm đẹp, một trải nghiệm có tính giới hạn, những món quà xinh xắn và vô số chi tiết đủ đẹp để xuất hiện trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc café chỉ mở trong 5 ngày càng khiến trải nghiệm trở nên có tính "must-try". Khi một địa điểm vừa đẹp, vừa giới hạn thời gian, lại gắn với một thương hiệu làm đẹp đang được quan tâm, tâm lý muốn tranh thủ ghé qua trước khi quá muộn gần như được kích hoạt tự nhiên.

Đây cũng là cách rhode biến một màn ra mắt sản phẩm thành một sự kiện văn hóa nhỏ. Người ta đến không chỉ để mua mỹ phẩm mà còn để trải nghiệm, chụp ảnh, thưởng thức cà phê và mang về một chút "rhode mood". Có lẽ đó cũng chính là lý do màn chào sân nước Pháp của rhode dễ gây chú ý đến vậy. Trong khi nhiều thương hiệu chọn cách phủ quảng cáo để thông báo rằng mình đã có mặt tại một thị trường mới, rhode lại tạo ra một nơi mà khách hàng tự nguyện muốn tìm đến. Và khi một quán cà phê chỉ tồn tại vài ngày nhưng vẫn đủ khiến dân tình muốn xếp lịch ghé qua, có lẽ rhode đã đạt được điều mà mọi chiến dịch marketing đều hướng tới: khiến thương hiệu không chỉ được nhìn thấy, mà còn được trải nghiệm và được người dùng tự mình chia sẻ.