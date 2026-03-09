Không có đứa trẻ nào "dốt", thứ cần cải thiện là tư duy của những ông bố bà mẹ

Con trai tôi từng là đứa trẻ mà mỗi lần họp phụ huynh, tôi luôn cảm thấy lo lắng. Suốt 5 năm tiểu học, bảng điểm của con gần như không có gì nổi bật. Nhiều môn học ở mức trung bình, thậm chí có lúc còn bị nhắc nhở vì tiếp thu chậm.

Có thời điểm tôi từng tự hỏi: Phải chăng con mình thật sự học "dốt"?

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi con lên cấp 2. Khi chương trình học khó hơn, tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục phó mặc việc học cho con như trước thì mọi thứ sẽ càng tệ. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi cách đồng hành với con.

Tôi bắt đầu quan tâm sát sao hơn đến việc học của con: hỏi han mỗi ngày con học gì, phần nào con chưa hiểu. Tôi dành thời gian cùng con ôn lại bài, tìm cách giải thích theo cách đơn giản hơn. Đồng thời, tôi cũng tìm được một giáo viên phù hợp để hỗ trợ thêm cho con.

Điều bất ngờ là chỉ sau một thời gian, kết quả học tập của con dần cải thiện. Con bắt đầu hiểu bài nhanh hơn, tự tin hơn khi làm bài kiểm tra, thậm chí có môn còn đạt điểm khá.

Lúc đó tôi mới nhận ra một điều: không phải con tôi dốt, mà chỉ là trước đây chúng tôi chưa tìm được cách học phù hợp với con.

Không có đứa trẻ nào thật sự “dốt”

Trong giáo dục, rất nhiều chuyên gia cho rằng mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển và cách tiếp thu khác nhau.

Có những trẻ học rất nhanh ngay từ những năm đầu đi học. Nhưng cũng có những trẻ cần nhiều thời gian hơn để hiểu bài hoặc cần một cách tiếp cận khác.

Thực tế cho thấy nhiều học sinh từng bị đánh giá học yếu ở bậc tiểu học nhưng lại bứt phá mạnh mẽ ở cấp học cao hơn, khi tìm được phương pháp học phù hợp hoặc gặp được người thầy biết khơi gợi khả năng của mình.

Nhà tâm lý học Howard Gardner – người đưa ra thuyết đa trí thông minh – từng chỉ ra rằng trí thông minh của con người không chỉ nằm ở khả năng học toán hay học thuộc bài. Trẻ có thể giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ngôn ngữ, âm nhạc, vận động, giao tiếp hay sáng tạo.

Vì vậy, khi một đứa trẻ học chưa tốt ở trường, điều đó không có nghĩa là con thiếu năng lực. Có thể chỉ đơn giản là cách học hiện tại chưa phù hợp với con.

Nhiều nghiên cứu về giáo dục cho thấy sự đồng hành của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của trẻ.

Một đứa trẻ được quan tâm đúng cách thường có động lực học tập tốt hơn và tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn.

Trong câu chuyện của chính mình, tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã quá tin rằng việc học là trách nhiệm của nhà trường. Nhưng thực tế, gia đình mới là nơi tạo ra nền tảng quan trọng nhất cho việc học của trẻ.

Khi cha mẹ bắt đầu lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ con đúng cách, nhiều thay đổi tích cực có thể xuất hiện.

Những cách cha mẹ có thể giúp con cải thiện việc học

1. Tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của con

Mỗi đứa trẻ đều có những môn học tiếp thu nhanh và những môn học gặp khó khăn.

Cha mẹ nên dành thời gian quan sát xem con thực sự gặp vấn đề ở đâu: do chưa hiểu bài, thiếu tập trung hay phương pháp học chưa phù hợp.

Khi hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của con, việc hỗ trợ sẽ trở nên hiệu quả hơn.

2. Đồng hành với con thay vì chỉ gây áp lực

Nhiều phụ huynh khi thấy con học kém thường phản ứng bằng cách trách mắng hoặc so sánh với bạn bè.

Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ cảm thấy tự ti và càng mất động lực học tập.

Thay vào đó, cha mẹ nên đồng hành cùng con, cùng con tìm cách giải quyết khó khăn trong học tập.

3. Tìm phương pháp học phù hợp

Có những trẻ học tốt khi nghe giảng, nhưng cũng có trẻ tiếp thu tốt hơn khi được học qua hình ảnh, thực hành hoặc thảo luận.

Cha mẹ có thể thử nhiều cách khác nhau như:

Sử dụng sơ đồ tư duy Học qua video hoặc hình ảnh Giải thích bài học bằng ví dụ thực tế

Khi tìm được phương pháp phù hợp, việc học của trẻ thường sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

4. Tìm giáo viên hỗ trợ phù hợp

Đôi khi chỉ cần một giáo viên biết cách khơi gợi hứng thú học tập, đứa trẻ có thể thay đổi rất nhiều.

Một người thầy kiên nhẫn, hiểu tâm lý học sinh và biết cách giải thích bài học theo nhiều cách khác nhau có thể giúp trẻ tự tin hơn trong việc học.

5. Khích lệ sự tiến bộ, dù là nhỏ

Thay vì chỉ chú ý đến điểm số, cha mẹ nên ghi nhận những tiến bộ nhỏ của con.

Một lời khen đúng lúc có thể giúp trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được công nhận và tiếp tục cố gắng.

Điều quan trọng nhất là kiên nhẫn

Con đường học tập của mỗi đứa trẻ không giống nhau. Có trẻ phát triển sớm, nhưng cũng có trẻ cần nhiều thời gian hơn để bộc lộ khả năng của mình.

Vì vậy, khi con học chưa tốt, điều cha mẹ cần làm không phải là gắn cho con một cái nhãn “học dốt”, mà là kiên nhẫn tìm ra con đường phù hợp nhất cho con.

Bởi thực tế, không có đứa trẻ nào thật sự dốt. Chỉ là người lớn đôi khi chưa tìm được cách giúp con phát huy khả năng của mình mà thôi.