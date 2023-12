Không chỉ thịt rang, rau ngót, thực đơn cơm cữ của các mẹ bỉm hiện đại ngon cỡ này!

Sau khi sinh con, mẹ cần thời gian để hồi phục sức khỏe và làm quen với cuộc sống có thêm thiên thần nhỏ. Để mẹ nhanh về sữa, thực đơn cơm cữ là vô cùng quan trọng. Các món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải đảm bảo các nhóm chất thiết yếu tốt cho sức khỏe của mẹ bỉm.

Không chỉ là thịt nạc rang, canh rau ngót, các mẹ bỉm thời này được chăm sóc rất chu đáo với loạt món vừa ngon, đẹp mắt lại tốt cho sức khỏe. Mẹ sau sinh không nên kiêng khem quá nhiều, trừ một số món không tốt cho vết mổ, gây ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi vết thương thì mẹ có thể hoàn toàn ăn theo sở thích.

Mâm cơm cữ chăm vợ sau sinh vừa ngon vừa nhanh về dáng

Chị Ly (quê ở Lào Cai) vừa sinh em bé được tròn 1 tháng. Do sinh mổ nên đa số những bữa ăn sau sinh đều do ông xã tên Đức phụ trách. Tất cả những món ăn đều do chị lên thực đơn và chồng sẽ là người thực hiện.

Chị Ly và em bé mới sinh.

Những món ăn ông xã chị Ly nấu trông rất chỉn chu, đầy đủ dinh dưỡng. Món nào cũng hấp dẫn và ngon miệng. Không chỉ nấu cơm, ông xã chị Ly còn đảm nhận việc nhà, chăm sóc vết thương cho vợ sau sinh mổ.

Những món ăn ngon trong thực đơn cơm cữ của chị Ly.

"Mình cảm thấy may mắn và biết ơn những gì anh làm cho mình. Mình tin rằng nếu có một người đàn ông làm được điều đó thì dù cuộc sống như thế nào thì người vợ cũng sẽ không bao giờ nói: Vì sinh con ra tôi đã phải chịu đựng đánh đổi bao nhiêu", chị Ly chia sẻ.

Cơm cữ 5 món kết hợp truyền thống và sở thích cá nhân

Ở cùng bố mẹ nên những mâm cơm cữ của chị Đặng Thị Thu Hiền (31 tuổi, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội) là sự kết hợp giữa truyền thống và sở thích cá nhân.

Thực đơn có đủ 5 món.

"Từ trước tới nay, cứ nhắc tới chuyện ăn gì để lợi sữa cho phụ nữ sau sinh thì các cụ, các mẹ lại lên một "sớ" những món ăn như móng giò, đu đủ, rau ngót, thịt nạc nghệ, vân vân và mây mây... Lợi sữa hay không thì chắc tuỳ cơ địa, nhưng mình cũng bổ sung đầy đủ protein, chất béo.

Món nào cũng ngon và đủ chất cho mẹ sau sinh.

Cá nhân mình khá thích những món truyền thống, không thấy ngán, thậm chí thích ăn móng giò luộc. Chắc là vì thế mà lượng sữa cũng tăng dần lên, chả thế mà các mẹ vẫn bảo nhau muốn sữa về nhiều quan trọng nhất là tinh thần thoải mái, ăn uống mà áp lực quá thì sữa sẽ càng giảm.

Vì là sở thích nên nhiều món lặp đi lặp lại, miễn ngon miệng là được các mẹ nhỉ! Uống đủ nước, tranh thủ ngủ nhiều hơn chút, ăn uống ngon miệng thì sữa tự động về ngày một nhiều", chị Hiền tâm sự.

Chị Hiền và con gái mới chào đời.

Ai cũng khen mâm cơm cữ lúc nào cũng đủ 5 món đại diện cho các nhóm chất: Cơm, món mặn, món canh, món luộc và hoa quả tráng miệng. Các món ăn được trình bày đơn giản, đẹp mắt, đặc biệt là đủ dinh dưỡng cho mẹ mới sinh xong.

Nhiều chị em trầm trồ trước mâm cơm cữ này vì cả số lượng lẫn chất lượng. Chị Hiền chia sẻ mâm cơm do bà hoặc chị tự nấu, thi thoảng 2 mẹ con cùng phụ nhau. Bà mẹ 1 con cũng không lo tăng cân vì gần như thức ăn được chuyển hóa vào sữa và chủ yếu cho em bé bú. Hút sữa hay cho con ti sẽ đốt cháy lượng calo nhiều nên giảm cân tốt hơn.

Sữa mẹ tốt, con trộm vía nhờ ăn các món ngon

Chị Minh Vương (29 tuổi, sống tại Hà Nội) hiện đang là mẹ 2 con. 6 tháng đầu sau khi sinh, chị Vương ở cùng với bố mẹ chồng. Nhìn những mâm cơm cữ mẹ chồng nấu cho chị Vương sau sinh mà ai cũng khen bà mẹ trẻ tốt số, lấy được gia đình chồng tuyệt vời. Với người phụ nữ sau sinh nở, tâm lý vững là điều cực kỳ quan trọng. Được chia sẻ, yêu thương, quan tâm và chăm sóc sẽ giúp người mẹ nhanh chóng phục hồi.

Chị Vương và mẹ chồng

Cũng như nhiều bà mẹ sau sinh khác, giai đoạn ở cữ chị Vương cũng gặp phải nhiều khó khăn về tình trạng sức khỏe. Chị luôn được mẹ chồng quan tâm, gội đầu, lau người giúp. Hai mẹ con rất hợp nhau. Các món ăn bà nấu cũng đúng khẩu vị của chị Vương.

Những mâm cơm cữ siêu ngon mẹ làm.

"Khi mẹ nấu xong, mẹ thường hỏi có hợp không con. Thì mình cũng sẽ khéo léo góp ý kiểu: "con thấy món này có vẻ hơi đậm mẹ ơi, cơ mà con ăn được". Vậy là sau mẹ mình sẽ chỉnh lại cho vừa vị hơn. Nhưng thường mẹ chồng mình nấu ăn ngon lắm. Đó cũng là điều mà mình cần học hỏi để sau bản thân cũng hoàn thiện hơn. Nên món nào mẹ nấu mình cũng ăn hết bay luôn. Vì thế em bé khi uống sữa mẹ cũng trộm vía lắm", chị Vương tâm sự.