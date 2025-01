Không chỉ lì xì, các em bé mà nhận được món quà Tết "hot trend" này đảm bảo reo hò sung sướng

Quà Tết cho bé là món quà tinh thần không thể thiếu mà người lớn tặng cho trẻ nhỏ trong dịp cuối năm. Món quà này có ý nghĩa rất lớn, thể hiện cho những cố gắng, nỗ lực trong học tập và sinh hoạt của các bé trong suốt 365 ngày. Thế nên, ông bố bà mẹ không nên thể hiện sự hời hợt với quà Tết cho bé.

Đối với trẻ, món tiền lì xì nhận được trong năm mới giống như một niềm vui ngắn ngủi, bởi vì, rất nhanh sau đó, món tiền lì xì sẽ phải "bàn giao" lại cho bố mẹ giữ hộ hoặc là cất vào lợn đất… Vì thế, gần như trẻ không hiểu được ý nghĩa của phong tục lì xì này, hơn nữa, bố mẹ cũng bị làm khó khi phải giải thích cho con tại sao lại phải lì xì bằng tiền…

Đó là chưa kể cuộc sống hiện tại ngày càng khiến cho việc lì xì cho trẻ dần bị mất đi ý nghĩa thực sự của nó, khi món tiền lì xì quá lớn và trở thành việc "đáp lễ qua lại" của người lớn. Vì thế, nếu thực sự muốn mang đến cho con một niềm vui ý nghĩa và những gợi mở tuyệt vời dịp năm mới, bố mẹ hãy lì xì cho con bằng những món đồ sau.

Đập hộp túi mù

Suốt năm vừa qua, hội mẹ bỉm sữa truyền nhau đu trend có tên là trò chơi túi mù, hay còn gọi là "blind bag challenge" hoặc "mystery box challenge". Thực ra đây vốn là một trào lưu rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội mà cực kỳ thu hút giới trẻ trong suốt khoảng thời gian dài.

Cụ thể, đây là một trò chơi thú vị và hài hước, không chỉ thu hút sự chú ý của người dùng mà còn tạo ra nhiều video sáng tạo. Trong trào lưu này, người chơi sẽ mua những chiếc túi hoặc hộp kín, bên trong chứa những món đồ ngẫu nhiên. Món đồ bên trong có thể là đồ chơi, phụ kiện, đồ ăn vặt, hoặc bất cứ thứ gì khác mà nhà sản xuất quyết định.

Nói theo một cách khác, mọi thứ gần như là bí mật, gây cảm giác tò mò, khiến người chơi hồi hộp không biết mình có may mắn hay không, hay mình sẽ sưu tập một thứ mà khi mua chính bản thân còn không biết đó là gì. Các em bé mà nhận được quà này đảm bảo cũng sung sướng không kém.

Vì món đồ bé xinh không chiếm nhiều diện tích nên các bé cũng nóng lòng có một bộ sưu tập cho riêng mình bằng cách cố gắng học ngoan, nghe lời bố mẹ... Món quà này trở thành phương thức khá hữu hiệu nên được nhiều mẹ bỉm đồng tình đu trend.

Labubu

Đây chắc chắn là món quà Tết cực kỳ hấp dẫn. Hội mẹ bỉm chắc không còn xa lạ với Labubu, món đồ chơi gây sốt suốt thời gian qua. Các em bé cũng bị mê hoặc bởi "em bé" đáng yêu này. Được biết, Labubu là món đồ chơi nghệ thuật, dưới dạng sinh vật lông xù có tai dài, răng sắc nhọn, nụ cười rộng nham hiểm, được nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, tạo ra vào năm 2015 cho công ty Pop Mart của Trung Quốc.

Labubu còn được bán bằng hình thức "blind box", được hiểu là hộp bí mật, người mua sẽ không biết bên trong là búp bê màu gì. Nếu may mắn, họ có thể bốc trúng Labubu phiên bản giới hạn, có giá cao gấp 4-5 lần bản thường.

Để sưu tầm món đồ chơi này cũng sẽ mất không ít tiền, tuy nhiên nếu chỉ mua để làm phụ kiện trang trí thì hội mẹ bỉm hoàn toàn "đu" được cho con mình. Không chỉ thú bông, mẹ có thể sắm quần áo, hộp bút, váy vóc, cặp sách, túi xách, bình nước... mọi thứ có in hình Labubu cho con của mình.

Baby three

Bên cạnh Labubu, tụi nhỏ còn mê mẩn một món đồ chơi khác, đó là búp bê Baby Three. Trên mạng xã hội TikTok, từ khóa "đập hộp Baby Three" tạo nên cơn sốt, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự độc đáo và bất ngờ. Hội mẹ bỉm cũng không thể nào nằm ngoài cơn sốt này được, nhanh chóng "tậu" cho các con những con Baby Three mới.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5 dưới hình thức "blind box" (hộp bí mật). Mỗi mẫu. đồ chơi Baby Three lại được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ chính các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Không chỉ gây chú ý với kiểu dáng đa dạng, búp bê Baby Three còn khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt dora nước. Giá dao động 250.000-730.000 đồng mỗi hộp nhỏ.

Xé túi mù như một màn "test nhân phẩm" vậy. Những em búp bê Baby Three với đôi mắt to tròn, long lanh luôn là niềm ao ước của nhiều người khi tham gia trend đập hộp túi mù "blind box".

Đây chắc chắn là những món quà khiến các bé phải "wow" nếu được bố mẹ tặng vào dịp Tết này đó.