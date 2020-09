Không cần phải ra tiệm, trải nghiệm tính năng makeup thử tại nhà trên app Watsons cực dễ dàng

Những ngày qua, hội làm đẹp xôn xao truyền tai nhau về tính năng makeup digital độc lạ trên app Watsons. Với tính năng này, chỉ cần một chạm, nàng có thể trải nghiệm các sản phẩm makeup bao gồm son môi, mascara, kẻ chân mày, phấn má, phấn mắt và kem nền... đến từ 2 thương hiệu đình đám Maybelline New York và L'Oréal Paris.



Được biết, với mong muốn mang đến trải nghiệm tiện lợi và an toàn hơn cho khách hàng trong diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, Watsons đã kết hợp cùng L'Oréal Paris và Maybelline New York phát triển chức năng makeup online - Colour Me trên ứng dụng Watsons phiên bản mới nhất để bạn có thể dùng thử online các dòng son môi, kem nền, phấn má hồng... mới nhất từ nhãn hàng.

Tính năng Colourme cực cool vừa ra mắt trên ứng dụng Watsons

Sau khi scan khuôn mặt bạn, app sẽ hiển thị các sản phẩm và gợi ý kiểu trang điểm phù hợp. Chị em chỉ cần chọn sản phẩm muốn thử và nhấn "Try this shade", màu sắc/hình dạng sẽ được áp dụng ngay lên mặt bạn thông qua camera của app. Từ đây, bạn tha hồ so sánh hàng loạt màu son, màu má, tone kem nền xem sản phẩm nào hợp với mình nhất để từ đó tìm ra "chân ái" dễ dàng hơn.

Chạm và trải nghiệm hàng loạt màu son, màu má ngay trên điện thoại

Colourme cho phép người dùng cơ hội dùng thử và trải nghiệm trên 200 sản phẩm mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại. Trải nghiệm makeup chưa bao giờ đơn giản đến thế, bạn có thể thử kiểu trang điểm yêu thích, theo xu hướng được đề xuất hoặc sáng tạo theo phong cách của riêng mình.

Để trải nghiệm tính năng đặc biệt này, mời bạn tải ngay app Watsons tại link: https://watsonsvn.page.link/webbanner để thử "nghịch" cùng Colourme nhé. Đặc biệt hơn, các sản phẩm được sử dụng trong quá trình test online đều có thể mua được trên website/app Watsons Việt Nam hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Sau khi đã chọn được sản phẩm ưng ý, Watsons cũng không quên tặng kèm cho các chị em những ưu đãi giá tốt nhất cho các sản phẩm Maybelline và L’oreal Paris.

Còn đợi gì mà không tải ngay ứng dụng Watsons để thử tính năng mới lạ này và nhận những ưu đãi từ L’oreal nào, Watsons chờ bạn đấy!