Không cần đồ hiệu, cứ mặc váy đen dài theo kiểu old money là đủ thanh lịch

Không phải ngẫu nhiên váy dài màu đen luôn có mặt trong tủ đồ của những phụ nữ có gu. Không rực rỡ, không cần nhiều chi tiết để gây chú ý, nhưng chỉ một chiếc váy đen có phom dáng đẹp cũng đủ trở thành nền tảng cho rất nhiều bộ trang phục thanh lịch. Khi tiết trời vào thu, công thức váy đen dài phối cùng áo len mỏng càng cho thấy sức hút: kín đáo, thoải mái nhưng vẫn mang đến vẻ sang trọng rất tự nhiên.

Điểm hay của sắc đen nằm ở khả năng làm dịu mọi xu hướng. Một chiếc váy đen dáng suông, váy maxi mềm rủ hay chân váy dài qua gối đều có thể dễ dàng kết hợp với áo len cổ tròn, áo cardigan hoặc áo len cổ lọ. Thay vì phải băn khoăn về màu sắc, hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn phom dáng phù hợp với cơ thể. Váy có độ rủ vừa phải sẽ tạo cảm giác thanh thoát; trong khi phom chữ A nhẹ giúp che phần hông, đùi và khiến vóc dáng cân đối hơn.

Với ngày đi làm, áo len dệt kim dáng ôm vừa phải phối cùng chân váy đen dài là lựa chọn an toàn mà không hề nhàm chán. Những gam màu như kem, xám tro, nâu cacao, xanh than hay đỏ rượu vang đều tạo độ tương phản vừa đủ với nền đen, giúp diện mạo có chiều sâu mà vẫn giữ được tinh thần tối giản. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, thêm thắt lưng mảnh và một đôi loafer hoặc giày mũi nhọn là bạn đã có set đồ công sở tinh tế.

Nếu thích vẻ ngoài mềm mại, nữ tính hơn, hãy thử áo cardigan cổ tròn cài khuy phối cùng váy dài đen. Công thức này mang cảm giác cổ điển, nhẹ nhàng và rất hợp cho những buổi cà phê cuối tuần. Một đôi ballet flats, túi da dáng hộp nhỏ hoặc túi kẹp nách sẽ hoàn thiện vẻ ngoài theo hướng thanh lịch, có phần "old money" nhưng không hề phô trương.

Với những ngày se lạnh hơn, áo len cổ lọ mỏng và váy đen dài là sự kết hợp đáng thử. Cổ áo cao giúp tổng thể trông gọn gàng, có điểm nhấn; trong khi phần váy mềm rủ lại cân bằng sự kín đáo bằng nét nữ tính. Bạn có thể khoác thêm blazer dáng rộng hoặc áo dạ ngắn để tạo hiệu ứng nhiều lớp. Lưu ý, nên chọn các chất liệu có sự đối lập nhẹ: áo len dệt mịn đi cùng váy satin, len gân phối chân váy lụa hoặc váy dạ mỏng. Chính sự khác biệt về bề mặt vải sẽ khiến trang phục đen không bị nặng nề.

Điều làm nên vẻ sang trọng của công thức này không nằm ở phụ kiện đắt tiền, mà ở sự tiết chế. Chỉ một đôi khuyên tai nhỏ, đồng hồ mặt đơn giản hoặc chiếc túi da có phom đứng là đủ. Tránh dùng quá nhiều chi tiết lấp lánh hay phụ kiện bản lớn, bởi váy đen và áo len vốn đẹp nhất khi giữ được khoảng thở cho tổng thể.



