Không ai tin mẹ tôi đã 52 tuổi, tuyệt chiêu nằm ở cách thoa kem dưỡng đặc biệt "không tốn 1 xu"

Tôi tên là Tiểu Thư, 26 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ mẹ mình - bà An Hồng - là người phụ nữ đặc biệt, nhưng phải đến khi bạn bè liên tục trầm trồ hỏi: "Mẹ bạn bao nhiêu tuổi mà nhìn chỉ như ngoài 30 thế này?" tôi mới thật sự nhận ra mẹ đã giữ được thanh xuân của mình một cách kỳ diệu đến vậy. Năm nay mẹ tôi 52 tuổi, nhưng da vẫn căng bóng, hầu như không có nếp nhăn, chỉ có vài vết chân chim nhỏ nơi đuôi mắt. Khi tôi hỏi bí quyết, mẹ chỉ cười bảo: "Tất cả đều nằm ở cách mình đối xử với làn da mỗi ngày - không cần tốn kém, chỉ cần đúng cách".

Bí quyết 1: Thoa kem mắt "nhiều tình thương" hơn là nhiều tiền

Mẹ tôi luôn tin rằng, vùng da quanh mắt là nơi dễ "tố cáo" tuổi tác nhất. Mẹ không chạy theo những lọ kem mắt đắt đỏ mà chỉ kiên trì với loại kem phù hợp với làn da, có chứa thành phần chống lão hóa nhẹ. Nhưng điều tạo nên khác biệt, chính là cách mẹ thoa kem.

Đầu tiên, mẹ tôi lấy lượng kem bằng khoảng hai hạt gạo, dùng ngón áp út làm ấm và làm mềm kem trước khi thoa. Sau đó, dùng đầu ngón áp út nhẹ nhàng chấm quanh vùng mắt và ấn nhẹ cho đến khi kem thấm hoàn toàn, tuyệt đối không kéo giãn da mắt - vì điều đó dễ tạo thêm nếp nhăn.

Mỗi tối, mẹ còn dùng ngón tay tạo hình "kéo", vuốt nhẹ từ khóe mắt ra đến thái dương, kết hợp xoa bóp nhẹ vùng thái dương theo hình số 8, giúp lưu thông máu và hạn chế nếp nhăn. Theo mẹ, đó là "bài thể dục" cho da mắt, không tốn tiền mà hiệu quả còn hơn cả máy massage.

Bí quyết 2: Thoa kem mặt bằng tay ấm - "dưỡng da bằng cảm xúc"

Khác với nhiều người thường thoa kem nhanh cho xong, mẹ tôi coi bước dưỡng da là nghi thức chăm sóc bản thân. Mỗi lần bôi kem, mẹ đều làm ấm kem giữa hai lòng bàn tay, rồi mới nhẹ nhàng ấn lên mặt theo chiều nâng cơ, tuyệt đối không miết mạnh.

Mẹ nói: "Da mình cũng như con vậy, khi được chạm nhẹ nhàng thì nó mới thư giãn và hấp thụ tốt hơn". Sau đó, mẹ tôi xoa hai bàn tay cho thật ấm rồi áp lên mặt vài giây, vừa để giúp kem thẩm thấu sâu hơn, vừa là cách "truyền năng lượng tích cực" cho làn da. Mẹ thường đùa rằng, đây là "liệu pháp bàn tay ấm" - hoàn toàn miễn phí nhưng giúp da luôn săn chắc, đàn hồi và rạng rỡ.

Bí quyết 3: Dưỡng ẩm sâu và massage định kỳ

Mẹ tôi có một quy tắc bất di bất dịch: Da muốn trẻ thì phải đủ ẩm. Mỗi tuần, mẹ dành 1-2 buổi để "bơm nước" cho da bằng cách dùng nước hoa hồng, rồi dầu dưỡng, sau đó đắp mặt nạ cấp ẩm. Khi nhìn mẹ kiên trì làm việc đó, tôi hiểu vì sao làn da mẹ lúc nào cũng mềm mịn và căng bóng như phủ sương. Ngoài ra, mỗi tháng mẹ đều massage bấm huyệt 2-3 lần - không cần spa, chỉ dùng tay hoặc thanh lăn để kích thích tuần hoàn máu, giúp da hồng hào và giảm chảy xệ.

Bí quyết 4: Chăm cả vùng cổ - nơi nhiều người bỏ quên

Khi tôi hỏi sao cổ mẹ vẫn mịn màng, mẹ cười: "Đơn giản thôi, mẹ không quên chăm nó". Mỗi lần bôi kem dưỡng cho mặt, mẹ đều thoa thêm xuống vùng cổ và kéo tay từ dưới lên trên để nâng cơ. Sau đó, mẹ vuốt dọc theo cổ ra vai để hỗ trợ lưu thông bạch huyết, tránh tích tụ mỡ thừa. Mẹ bảo: "Cổ là nơi dễ lộ tuổi thật nhất, nhưng nếu biết chăm từ sớm thì sẽ giữ được vẻ thanh thoát lâu dài".

Bí quyết 5: Giữ tinh thần nhẹ nhàng, ăn ngủ điều độ

Dù chăm da cẩn thận, mẹ luôn nhấn mạnh rằng sắc đẹp thật sự bắt đầu từ tinh thần và lối sống. Mẹ ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và uống nước ấm buổi sáng. Những điều tưởng đơn giản ấy lại là nền tảng giúp da khỏe mạnh từ bên trong. "Da đẹp không chỉ nhờ kem, mà còn nhờ tâm mình bình an" - mẹ thường nói với tôi như vậy.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng da mà bạn có thể tham khảo ngay:

MizuMi Serum Cô Đặc Giảm Thâm Nám Advance Nio-TXB3 Concentrate Serum

Nơi mua: MizuMi

Tinh chất giảm thâm nám và dưỡng sáng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Nơi mua: Eucerin

Kem dưỡng làm dịu da DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 100ml, Soothing Cream

Nơi mua: Torriden

Kem dưỡng cung cấp ẩm từ trà xanh và dầu hạt trà xanh tươi INNISFREE Green Tea Seed Hyaluronic Cream

Nơi mua: INNISFREE

Kem dưỡng ẩm Tinh Linh Nước làm dịu Beyond Angel Aqua Moisture Cream

Nơi mua: Beyond

Nhiều người nghĩ để trẻ lâu phải đầu tư mỹ phẩm tiền triệu, nhưng mẹ tôi - người phụ nữ 52 tuổi với làn da không tuổi - lại chứng minh điều ngược lại. Bí quyết của mẹ nằm ở cách thoa kem tinh tế, kiên trì và yêu thương chính làn da của mình. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi động tác massage đều là một cách mẹ đối thoại với cơ thể. Tôi học được từ mẹ rằng: làm đẹp không nhất thiết phải phức tạp - chỉ cần thấu hiểu làn da, nhẹ nhàng chăm sóc mỗi ngày, thanh xuân sẽ tự nhiên ở lại lâu hơn.