Không ai bênh được Triệu Lộ Tư: Cố tới đâu vẫn mờ nhạt trước 1 mỹ nhân?

Triệu Lộ Tư nhanh chóng chiếm sóng cõi mạng khi xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng với vị trí áp trục – vedette được mong chờ nhất sự kiện. Nữ minh tinh thu hút mọi ánh nhìn với 2 tạo hình lộng lẫy, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, layout makeup của nàng "tiểu hoa" đình đám lại trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng cách trang điểm của nữ diễn viên đã vô tình khiến tổng thể nhan sắc của trông nhợt nhạt, thiếu điểm nhấn và chưa đủ "đô" so với vị trí áp trục. Điều này càng lộ rõ hơn qua những khoảnh khắc zoom cận mặt tại sự kiện, khiến visual Triệu Lộ Tư mất điểm không ít.

Loạt khoảnh khắc cận mặt khiến visual Triệu Lộ Tư gây tranh cãi. (Nguồn: Weibo)

Layout makeup lần này của Triệu Lộ Tư bị cho là kém phù hợp bởi cách xử lý tạo khối khiến gương mặt mất đi sự tươi tắn vốn có. Phần bọng mắt đánh quá đậm, cộng thêm lớp phấn sáng dưới mắt dày vô tình làm quầng mắt hiện rõ hơn, cảm giác mệt mỏi. Khối gò má đánh cao và đậm cũng khiến khuôn mặt nhọn, hơi "dừ" và mất đi sự mềm mại. Trong nhiều khoảnh khắc, visual của mỹ nhân sinh năm 1998 mất điểm vì trông khá đơ và thiếu năng lượng. Một số ý kiến còn cho rằng do Triệu Lộ Tư lịch trình dày đặc, không nghỉ ngơi đủ nên mới mệt mỏi như vậy.

Netizen tranh cãi về trạng thái của Triệu Lộ Tư. Đa phần, dân tình đều cho rằng do makeup.

Cận cảnh nhan sắc của Triệu Lộ Tư tại sự kiện. (Nguồn: Weibo)

Thậm chí, trong khung hình với Điền Hi Vi, Triệu Lộ Tư còn bị mỹ nhân sinh năm 1997 chiếm trọn spotlight.

Gạt sang những tranh cãi xoay quanh makeup, tổng thể trang phục và tạo hình của Triệu Lộ Tư tại sự kiện lần này vẫn được đánh giá khá ổn. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy quây dáng dài với phần thân trên đính kết cầu kỳ, nổi bật bởi gam đỏ - xanh ánh kim tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt. Phom váy ôm vừa phải giúp tôn lên bờ vai mảnh mai và làn da trắng, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng, cổ điển. Kiểu tóc búi gọn gàng kết hợp trang sức tối giản cũng giúp tổng thể thêm phần chỉn chu, thanh lịch.

Khi ống kính không zoom, Triệu Lộ Tư vẫn nhận được phản ứng tốt với tạo hình sang trọng, kiêu kỳ. (Ảnh: Weibo)

Trước đó trên thảm đỏ, Triệu Lộ Tư khiến dân tình khó có thể rời mắt với tạo hình quyến rũ, gợi cảm. Nữ diễn viên diện chiếc váy Haute Couture tông hồng phấn nằm trong BST AADNEVIK Xuân/Hè 2026, phom dáng mềm mại giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vòng 1 lấp ló sexy. Điểm nhấn đắt giá cho tạo hình này chính là bộ trang sức cao cấp đến từ BVLGARI, được tiết lộ là phiên bản toàn cầu chỉ có một. Việc được "chọn mặt gửi vàng" cho bộ trang sức độc bản này không chỉ nâng tầm tổng thể outfit mà còn ngầm khẳng định vị thế của nàng đại sứ với thương hiệu đình đám.