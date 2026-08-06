Những ngày gần đây, cái tên Mai Phương Thúy bỗng trở thành từ khóa hot nhất nhì mạng xã hội. Trước đó, đại mỹ nhân vừa khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với hình ảnh quyền lực tại fashion show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong đêm ngày 2/8.

Tại đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 thu hút ánh nhìn trong chọn bộ suit xám thuộc dòng menswear của thương hiệu. Cô kết khoác chiếc blazer hai hàng khuy buông lơi vạt cúc bên ngoài tank top đen, vừa tôn lên vòng một gợi cảm, lại đảm bảo tính an toàn và chỉn chu tuyệt đối khi di chuyển.

Mai Phương Thuý tham dự show Thu Đông của NTK Chung Thanh Phong tối 2/8.

Đáng chú ý, nâng tầm cho set đồ của người đẹp sinh năm 1988 là bộ phụ kiện xa xỉ hàng tỷđồng. Nổi bật trên cổ tay nàng hậu là mẫu đồng hồ có vẻ ngoài hầm hố: HUBLOT Big Bang Unico Usain Bolt làm bằng vàng 18K hiếm có, sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới và hiện có giá giao dịch khoảng 1,3 tỷ đồng.

Song hành cùng chiếc đồng hồ đắt giá là chiếc túi xách Louis Vuitton da cá sấu chế tác thủ công thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 có giá retail 10.600 USD (khoảng 280 triệu đồng) song với độ hot của thiết kế này, mức giá resell được giao dịch trên thị trường thứ cấp hiện có thể lên đến hơn 1 tỷ. Với chiều cao 1m80 của mình, Mai Phương Thuý ưu tiên tính thoải mái khi di chuyển bằng một đôi mules lông vũ cũng của Louis Vuitton có giá hơn 30 triệu đồng.

Set đồ tối giản được chính chủ sử dụng loạt phụ kiện đắt giá làm điểm nhấn.

Bộ cánh ngập tràn khí chất girl boss của Mai Phương Thúy nhận về nhiều lời khen ngợi. Theo dõi chặng đường thời trang của Mai Phương Thúy, có thể thấy lối lên đồ cùng suit menswear úp mở vòng một vốn là lựa chọn yêu thích của cô từ nhiều năm qua khi gắn liền với hình tượng doanh nhân. Thế nhưng trong quá khứ, một bộ cánh tương tự từng có lần khiến Mai Phương Thuý đứng trước một "bàn thua trông thấy" nếu không có pha cứu thua của Minh Hằng.

Mặc suit là phong cách yêu thích của Mai Phương Thuý. Người đẹp đã rất nhiều lần thử qua style không nội y lẫn khoe nội y, thế nhưng khi xuất hiện ở chốn đông người, sự cố vẫn có thể đến.

Ngược dòng thời gian về năm 2020, tại sự kiện ra mắt phim của Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy xuất hiện trong bộ suit xám no-bra. Trong một tình huống, chiếc áo blazer vô tình đẩy nàng Hậu vào tình thế suýt hớ hênh trước dàn camera đã sẵn sàng. Nhận thấy nguy cơ sự cố của cô em gái, Minh Hằng đi ngay bên cạnh đã cực kỳ nhanh trí và phản xạ xuất thần. Nữ ca sĩ lập tức đưa tay che chắn cẩn thận phía trước ngực Mai Phương Thúy trước khi quá muộn.

Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Mai Phương Thúy chuẩn bị bước lên bục sân khấu. Ở góc nghiêng này phong cách yêu cách của cô đã suýt phản chủ (Nguồn: TikTok).

Sự can thiệp kịp thời của Minh Hằng khiến Mai Phương Thúy không khỏi hốt hoảng trong giây phút nhận ra sự cố. Ngay sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã cẩn thận dùng tay che chắn ngực trong suốt quá trình di chuyển. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tinh tế của Minh Hằng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi gật gù thừa nhận: Mai Phương Thúy thực sự cần phải gửi một lời cảm ơn chân thành đến người đàn chị tên Hằng vì màn cứu nguy nhạy bén.

Rất may cho Mai Phương Thúy khi Minh Hằng đã nhanh nhạy trong tình huống lúc đó. Nữ ca sĩ nhanh tay che chắn giúp cô em gái trước khi ống kính kịp lia tới.

Bên cạnh nhan sắc đã trở thành biểu tượng, Mai Phương Thúy từ lâu đã xây dựng vững chắc hình ảnh một nữ doanh nhân, "phú bà" thành đạt với thú chơi đồ hiệu khét tiếng. Góc nhỏ gia tài thời trang được Mai Phương Thuý hé lộ trên trang cá nhân luôn ngập tràn những cái tên xa xỉ hàng đầu như Hermès Birkin hay Chanel Classic.

Chiếc LV Squeeze Trunk mà nữ đại gia vừa tậu hiện là sản phẩm hot, liên tục cháy hàng của Louis Vuitton.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người đẹp đã chủ động giảm tần suất mua sắm và khoe hàng hiệu. Bản lĩnh của một nhà đầu tư được thể hiện rõ qua chia sẻ của cô vào năm 2023. Khi ấy cựu Hoa hậu cho biết đã không còn đổ xô mua sắm hàng hiệu đơn giản vì sợ chật nhà, bản thân chính chủ lại không muốn chỉ vì chứa quần áo mà phải chi tiền mua thêm một căn nhà nữa.

Nàng hậu cũng phân tích rằng nếu dùng số tiền mua xa xỉ phẩm ấy đem đi đầu tư bất động sản hay cổ phiếu thì giờ đã thu về khoản lãi gấp hàng trăm lần.

Đối với Mai Phương Thúy, đồ hiệu không chỉ để chưng diện mà là công cụ giúp cô tích lũy kiến thức về ngành công nghiệp xa xỉ, giải mã cách các thương hiệu lớn tạo ra doanh số kỷ lục. Dù không còn sa đà vào việc mua sắm, Mai Phương Thúy không thanh lý những món đồ cũ vì trân trọng mỗi item mình từng nâng niu.

Một mẫu Speedy Bag khác cũng xuất hiện trên trang cá nhân của Mai Phương Thuý gần đây theo một cách khá là "hắt hủi".

Ảnh: FBNV, TikTok