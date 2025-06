Khó tính như Vogue Pháp mà khen nức nở 14 item làm đẹp của Hàn!

Những sản phẩm makeup xuất xứ từ Hàn Quốc không chỉ có thiết kế "xinh xỉu" mà còn có công thức thông minh, đa chức năng, kết hợp giữa chăm sóc da và trang điểm. Dưới đây là danh sách 14 item makeup Hàn "đỉnh của chóp" được Vogue Pháp bình chọn, đều là những món đã quen mặt trên TikTok đến loạt đồ mỹ phẩm mà các cô gái Seoul luôn thủ sẵn trong túi thôi nhé.

1. Son bóng dưỡng đỉnh nhất: Rom&nd Glasting Melting Balm

Không ngoa khi nói Rom&nd chính là "nữ hoàng son màu" của Hàn Quốc. Dòng Glasting Melting Balm của hãng cực kỳ được yêu thích nhờ khả năng dưỡng ẩm xuất sắc cùng hiệu ứng bóng mượt nhẹ nhàng như phủ dầu nhưng lại không hề gây dính hay nặng môi.

Công thức son là sự pha trộn hoàn hảo giữa dầu thực vật như dầu argan, bơ hạt mỡ và dầu hoa trà, giúp đôi môi luôn mềm mượt và căng mọng suốt nhiều giờ. Bạn có thể dùng riêng hoặc chồng lên viền môi đã tô chì để tạo hiệu ứng đầy đặn và lôi cuốn.

2. Mascara giữ nếp siêu bền đỉnh nhất: Clio Kill Lash Superproof Mascara

Với những ai có lông mi ngắn và thẳng như đặc trưng của nhiều người châu Á, Clio Kill Lash chính là "vị cứu tinh". Dòng mascara này giữ nếp cong cực tốt, đồng thời làm dày mi một cách tự nhiên và không hề bị vón cục hay lem trôi. Sản phẩm còn được tăng cường chiết xuất đậu nành, collagen thuỷ phân và dầu hạt olive giúp nuôi dưỡng mi khỏe hơn theo thời gian. Lời khuyên cho bạn khi dùng em này là nên kết hợp với kẹp mi để tạo hiệu ứng mi cong kéo dài cả ngày nhé.

Nơi mua: CLUB CLIO VIETNAM

3. Cushion đỉnh nhất: TIRTIR Mask Fit Red Cushion

Đây là dòng cushion "quốc dân" đang được ưa chuộng tại Hàn vì độ che phủ tốt, bám da cực lâu lên đến 72 giờ và đặc biệt không gây nặng mặt. Thiết kế hộp của em này cũng nhỏ gọn tiện mang theo giúp dân công sở dễ dàng dặm lại sau bữa trưa hoặc buổi tối để đi hẹn hò.

Ngoài ra, với chỉ số SPF40 cùng thành phần chiết xuất keo ong đỏ - một hoạt chất làm dịu da và kháng viêm, cushion này vừa giúp che mụn, vừa bảo vệ làn da nhạy cảm. Kết cấu mỏng nhẹ, không cakey là điểm cộng rất lớn của em này.

Nơi mua: TIRTIR Official Store

4. Má hồng kiêm son kem đỉnh nhất: Fwee Blurry Pudding Pot

Sản phẩm này đúng nghĩa là "món pudding trang điểm" từ kết cấu bông xốp, mềm mịn đến cảm giác mướt mát khi tán lên da. Fwee đã tạo nên một loại má hồng có thể dùng cho cả môi và má, với hiệu ứng mờ lì cực kỳ trendy.

Hơn nữa, chiết xuất từ bơ cacao và lá agave giúp lớp màu bám đều, tạo cảm giác mịn như nhung mà không hề khô hay loang lổ. Sản phẩm này được nhiều beauty editor Hàn gọi là "người thay đổi cuộc chơi" trong thế giới phấn má.

Nơi mua: fwee Official Store

5. Son tint nước đỉnh nhất: Etude Dear Darling Water Tint

Nhẹ như nước, bền màu như mực và giá thì "hạt dẻ" chính là lý do dòng son tint này từ Etude luôn nằm trong top bán chạy nhất. Chỉ cần một lần lướt, son đã thấm vào môi, để lại lớp màu loang nhẹ siêu xinh.

Thành phần của em này còn là tổ hợp vitamin và chiết xuất trái mọng giúp môi không bị khô hay bong tróc. Dù apply một lớp hay nhiều lớp thì hiệu ứng vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, đúng chuẩn "trang điểm như không".

6. Eyeliner nước không trôi đỉnh nhất: Merzy The First Pen Eyeliner

Merzy là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Hàn được ưa chuộng nhất hiện nay, nhất là kẻ mắt. Cây eyeliner này có đầu bút mảnh, dễ vẽ và quan trọng nhất là chống nước cực tốt, khó trôi dù bạn có mí sụp hay da dầu, tắm biển... Chất mực chống nước, chống lem, đi kèm chiết xuất từ quả hồi giúp dễ dàng làm sạch mà không gây kích ứng. Thiết kế nhỏ gọn cũng là một điểm cộng để luôn mang theo bên người.

Nơi mua: Merzy Việt Nam

7. Xịt khóa nền đỉnh nhất: Neogen All Day Locking Fixer

Đây là bí kíp của hội gái xinh xứ Hàn giữ lớp makeup mướt mịn cả ngày dài mà không lo đổ dầu hay xuống tông. Với chiết xuất từ trà xanh, bạc hà và nha đam, xịt khóa nền của Neogen vừa cố định lớp trang điểm, vừa cấp ẩm nhẹ giúp da không bị khô căng.

Thêm vài đó, hiệu ứng "glow" nhẹ trên da từ em này cũng khiến bạn trông như đang sở hữu làn da "glass skin" bóng khỏe mà không cần đánh highlight quá tay. Sản phẩm từng được nhiều makeup artist tin dùng trước khi trở thành trend trên TikTok.

Nơi mua: NEOGENLAB US

8. Tạo khối 3 tone đỉnh nhất: Too Cool For School Artclass By Rodin Shading

Bảng contour quốc dân này gồm 3 tone màu lạnh, dễ tán và cực kỳ tự nhiên khi lên da. Kết cấu mịn như phấn phủ giúp tạo khối rõ nét mà không bị "vệt phấn" hay bết dính nên cũng được BTV Vouge đánh giá rất cao. Công thức của em này còn chứa khoáng và silica giúp kiềm dầu nhẹ, không làm bí da. Dù bạn mới bắt đầu tập tạo khối hay đã là dân chuyên nghiệp thì sản phẩm này đều dễ dùng và đáng sắm.

Nơi mua: Too Cool For School

9. Bảng mắt nhũ đỉnh nhất: Unleashia Glitterpedia Eye Shadow Palette

Unleashia ghi điểm bởi bảng nhũ lung linh nhưng lại thân thiện với môi trường vì hoàn toàn thuần chay và phân hủy sinh học. Mỗi bảng gồm 9 tông màu từ ánh satin đến nhũ ánh kim, giúp bạn dễ dàng biến hoá từ makeup nhẹ nhàng đến tiệc tùng. Điểm cộng khác là chất phấn bám tốt, ít rơi vụn và cực kỳ dễ tán nên không thể phủ nhận độ hot của em này bên Hàn.

Nơi mua: Sociolla Việt Nam

10. Má hồng ampoule đỉnh nhất: House of Hur Moist Ampoule Blusher

Khác với các dòng má hồng dạng kem thông thường, sản phẩm này có đến hơn 50% là thành phần skincare. Kết cấu của em House of Hur Moist Ampoule Blusher mỏng nhẹ như nước giúp dễ tán và tạo hiệu ứng mờ lì, giúp da trông trong trẻo, tươi tắn. Ngoài ra, chiết xuất tảo, dâu tây và glycerin cũng giúp làm dịu da và dưỡng ẩm nên phù hợp với cả da khô hoặc da dễ kích ứng.

Nơi mua: House of HUR

11. Son dưỡng cao cấp nhất: Sulwhasoo Perfecting Lip Color

Sulwhasoo vốn nổi tiếng với skincare nhưng dòng son dưỡng có màu của hãng cũng rất "đáng đồng tiền bát gạo". Được bổ sung tinh dầu nhân sâm, bơ hạt mỡ và dầu jojoba, son giúp dưỡng ẩm sâu, làm đầy rãnh môi và tăng độ căng mọng tức thì. Thiết kế vỏ của em này còn lấy cảm hứng từ hũ sứ Hàn cổ Moon Jar cũng là một điểm cộng lớn về mặt thẩm mỹ khi cực kỳ sang trọng, tinh tế, rất "Sulwhasoo style".

Nơi mua: Sulwhasoo Official Store

12. Chì viền môi đỉnh nhất: Rom&nd Lip Mate Pencil

Khác với các loại chì kẻ truyền thống, Rom&nd mang đến phiên bản chì có đầu tròn hơn, kết cấu matte nhẹ giúp tạo đường viền mềm mại, tự nhiên như tan vào môi. Đầu còn lại là cọ để dễ dàng tán màu cho hiệu ứng môi đầy và mềm mịn. Đây chính là món "vũ khí bí mật" của các cô nàng mê style môi mờ Hàn Quốc - căng mọng mà vẫn nhẹ nhàng, không quá sắc nét.

13. Má hồng nước đỉnh nhất: A'pieu Juicy-Pang Water Blusher

Dễ nhầm là lọ sơn móng nhưng thực ra đây là má hồng nước siêu dễ tán của A'pieu. Thiết kế cọ nhỏ của em này giúp bạn dễ kiểm soát lượng sản phẩm khi apply, đồng thời tạo độ trong suốt và tươi mới cho làn da. Với chiết xuất từ quả lựu, nho, dâu và việt quất, sản phẩm không chỉ làm đẹp mà còn dưỡng da nhẹ nhàng. 1 điểm khiến các BTV của Vouge mê mệt A'pieu Juicy-Pang Water Blusher nữa là kết cấu nước mỏng mịn, tiệp da nhanh và không hề gây bết dính.

Nơi mua: Tudihouse

14. Son kem lì đỉnh nhất: Peripera Ink the Velvet Lip Tint

Dòng son huyền thoại của Peripera luôn nằm trong top bán chạy vì chất son mịn như nhung, bền màu mà không gây khô môi, bảng màu lại còn đa dạng vô cùng. Dù là màu đậm hay nhạt, lớp son vẫn lên môi nhẹ nhàng như lướt một làn sương mỏng. Kết cấu mousse của dòng Peripera Ink the Velvet Lip Tint còn mịn, dễ tán đều và có khả năng lấp đầy các rãnh môi, tạo hiệu ứng mượt mịn mà vẫn tự nhiên nên em này rất lý tưởng để dùng hằng ngày.

Nơi mua: CLIO COSMETICS OFFICIAL

Nguồn: Vouge