Khó tin nhất lúc này là làn da của Irene

Không chỉ được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "bà cố nội visual", Irene còn liên tục khiến fan Kpop phải tấm tắc trước vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung bao năm không đổi. Nữ thần nhà SM luôn ghi điểm với diện mạo tươi tắn, đường nét gương mặt thanh tú và khí chất nhẹ nhàng mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, một bức ảnh Getty Images zoom cận làn da của mỹ nhân sinh năm 1991 cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Không filter, không chỉnh sửa, làn da mịn màng, đều màu cùng độ căng bóng tự nhiên của chị cả Red Velvet khiến dân tình phải đồng loạt khen ngợi. Đáng nói hơn, trạng thái làn da đáng mơ ước ấy vẫn được duy trì ngay cả khi nữ idol sắp bước sang tuổi 35.

Bức hình đang khiến cộng đồng mạng phải "wow" với làn da đẹp không tì vết của Irene. (Nguồn: Getty Images)

Visual của Irene tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho danh xưng "tường thành nhan sắc" của Kpop với làn da trắng hồng, căng bóng như phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh đèn theo cách rất tự nhiên. Kết cấu da mịn, đều màu, gần như không lộ khuyết điểm giúp tổng thể gương mặt trông trẻ trung và trong veo. Không chỉ trắng hồng mà làn da của nữ idol còn sở hữu độ đàn hồi khá tốt, bề mặt da căng mướt, gần như không xuất hiện rãnh nhăn hay khuyết điểm khi chụp cận cảnh. Ngay cả vùng trán, khóe mũi hay má – những khu vực dễ lộ texture – cũng giữ được độ mịn và độ bóng khỏe tự nhiên, tạo cảm giác làn da được chăm sóc kỹ lưỡng từ bên trong chứ không phụ thuộc quá nhiều vào lớp trang điểm.

Layout makeup của nữ idol được tiết chế tối đa, tập trung vào lớp nền mỏng nhẹ, hiệu ứng glowy khỏe khoắn. Má hồng phớt nhẹ tạo cảm giác ửng hồng từ bên trong, kết hợp cùng đôi môi bóng màu coral dịu dàng càng làm nổi bật khí chất thanh thuần. Dù cũng có xuất hiện đôi chút dấu hiệu lão hoá nhưng tổng thể trạng thái làn da của Irene vẫn vô cùng tốt, chứng minh cô không hề sử dụng những phương pháp thẩm mỹ để "trẻ hoá".

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ của Irene.

Trước đó, Irene cũng không ít lần khiến cộng đồng fan Kpop dậy sóng với loạt ảnh cam thường chụp vội nhưng vẫn khoe trọn nhan sắc chuẩn nữ thần. Đặc biệt, những khoảnh khắc nữ ido để mặt mộc càng trở thành minh chứng rõ ràng cho làn da vạn người mê: trắng hồng tự nhiên, mịn màng và gần như không chút khuyết điểm. Chính sự tự tin khoe vẻ đẹp nguyên bản ấy càng khiến Irene bao năm vẫn giữ vững phong độ là một trong những biểu tượng visual của Kpop.

Irene từng viral khắp cõi mạng với bức hình tập gym khoe trọn vẹn làn da căng bóng, láng mịn khiến ai nhìn cũng phải "xin vía". (Nguồn: X)