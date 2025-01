Khổ cho mỹ nhân thị phi, trắng quá hoá tranh cãi

Han So Hee là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc vạn người mê tựa nữ thần của màn ảnh Hàn Quốc. Năm vừa qua, người đẹp bị gắn với danh xưng “mỹ nhân thị phi” sau khi vướng vào nhiều ồn ào xung quanh chuyện tình của cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri. Dù danh tiếng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng mọi nhất cử nhất động của ngôi sao My Name vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, Han So Hee tiếp tục khuấy đảo cộng đồng mạng khi xuất hiện tại sân bay trong tạo hình nổi bật, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên ghi điểm với set đồ đen trắng đến từ nhà mốt đình đám Dior tạo cảm giác trẻ trung, năng động nhưng không kém phần thời thượng. Người đẹp cũng mix&match khéo léo túi xách cùng đôi boot đen tôn lên đôi chân dài miên man để outfit thêm phần trendy, phong cách. Tuy vóc dáng có phần gầy hơn trước nhưng Han Soo Hee vẫn dễ dàng giật trọn spotlight trước ống kính cam thường.

Đi cùng với outfit này, mỹ nhân đình đám lựa chọn tông makeup hồng đỏ hút mắt người nhìn. Điểm nhấn được tập trung ở phần son môi đỏ rực khiến làn da vốn đã trắng của Han So Hee càng thêm phát sáng. Thế nhưng, làn da bật tông lại vô tình “phản chủ” khiến cô trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên vốn đã trắng lại makeup quá dày phấn, khiến lớp nền bị mốc nếu zoom cận cảnh.

Làn da trắng sáng của Han Soo Hee bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên MXH. Nhiều cư dân mạng khẳng định làn da phát sáng của cô nàng là thật. Một số bộ phận lại cho rằng tất cả là do được "làm lố" bởi lớp nền makeup.

Mới đây, cô cũng tham dự sự kiện của nhà Dior với giao diện thanh lịch, sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn. Sắc vóc của nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng có phần gầy hơn trước.

Han So Hee gây ấn tượng với nhan sắc tựa nữ thần cùng các đường nét góc cạnh, sắc sảo, đặc biệt là sống mũi cao cùng đôi mắt 2 mí to tròn, cuốn hút. Với mái tóc nâu và màu son đỏ đặc trưng tạo nên sự quyến rũ, sang chảnh đã khiến cho nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tường thành nhan sắc trong lòng người hâm mộ.