Khi mẹ "nghỉ phép" khỏi vai trò làm mẹ

Khi mẹ vắng nhà, vai trò chuyển giao bắt đầu

Ngày nay, có những tình huống khiến người mẹ chọn tạm "nghỉ phép" trong vai trò chăm con toàn thời gian theo những cách rất khác. Bên cạnh những chuyến công tác xa bất đắc dĩ, có những mẹ chủ động tham gia khóa học ngắn ngày, cũng có những mẹ thử những trải nghiệm như leo núi hay lặn biển. Những khoảng thời gian ấy không chỉ giúp họ nạp lại năng lượng, mà còn mang đến thêm nhiều cảm hứng cho hành trình làm mẹ khi bản thân được "làm mới" với những giá trị tích cực hơn.

Trong những lúc đó, nhịp sống nơi căn nhà cũng đổi khác. Bố đảm nhận ca chăm con buổi sáng, tự tay pha sữa, chuẩn bị đồ ăn dặm và dỗ con ăn bằng mọi cách. Còn ông bà, với kinh nghiệm của mình, cũng học cách thích nghi bằng việc mày mò tìm hiểu những kiến thức nuôi con hiện đại, so sánh với cách chăm ngày xưa để chọn điều phù hợp nhất cho cháu. Căn nhà như được vận hành theo một nhịp điệu mới với nhiều sự sẻ chia, nhiều sự phối hợp hơn.

Sự vắng mặt tạm thời của mẹ mở ra cơ hội để cả nhà cùng bước vào hành trình học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau. Khi mẹ trở về, con trẻ vẫn khỏe mạnh, bố lại tự tin hơn với vai trò của mình, ông bà cũng thấy mình trẻ hơn khi gần gũi con cháu. Có thể thấy, những khoảng thời gian ấy dường như giúp mỗi thành viên trong gia đình trưởng thành thêm một chút.

Những bối rối của "hậu phương " khi thay mẹ chăm con

Anh Trọng (33 tuổi, TP.HCM) kể lại, lần đầu ở nhà chăm con một mình khi vợ đi công tác 5 ngày, anh mới hiểu hết thế nào là "trông con đúng nghĩa". Mỗi sáng, anh loay hoay pha sữa, chuẩn bị đồ ăn dặm, đến giờ ngủ lại dỗ mãi mà con vẫn khóc. Bà ngoại của cháu ở nhà giúp đỡ, nhưng cũng không tránh khỏi bối rối: "Ngày xưa nuôi con đơn giản lắm, giờ cái gì cũng phải đúng hướng dẫn bác sĩ, mà mình thì không rành như mẹ nó".

Trong những ngày ấy, anh và bà ngoại trở thành hậu phương của mẹ. Vì hiểu hành trình làm mẹ, làm vợ đôi khi không hề dễ, cả hai đều sẵn sàng thay mẹ chăm con. Bên cạnh việc tìm hiểu kiến thức và nỗ lực từ gia đình, cả nhà vẫn không lo lắng làm sao để con ăn ngon, tiêu hóa tốt và lớn khỏe mỗi ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trực tiếp chăm trẻ cũng ảnh hưởng đáng kể đến thói quen ăn uống, giấc ngủ và cảm xúc của bé. Để phát huy vai trò ấy, họ cần được hỗ trợ đúng cách – từ hướng dẫn, thông tin, đến những giải pháp dinh dưỡng phù hợp và an toàn.

Khi có thêm kiến thức và sự an tâm, những hậu phương ở nhà như anh Trọng và bà ngoại sẽ tự tin hơn khi chăm con, chăm cháu. Từ đó, họ không chỉ có thể san sẻ cùng mẹ, mà còn trở thành điểm tựa vững chắc của cả gia đình trong hành trình nuôi dạy con trẻ.

Hậu phương dinh dưỡng cho hành trình chăm con toàn vẹn

Khi hành trình chăm con được chia sẻ, những người ở lại – như bố và bà – cũng cần sự hỗ trợ phù hợp. Để chăm bé đúng cách, họ cần thêm kiến thức và giải pháp dinh dưỡng đáng tin cậy. Bởi trong những năm đầu đời, chăm con là cả một quá trình đòi hỏi hiểu biết và sự kiên nhẫn mỗi ngày.

Với tôn chỉ "Nhà nào cũng có Mẹ", Vinamilk Optimum mong muốn đồng hành cùng họ trong việc chăm sóc con trẻ mỗi ngày. Từ sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi lo của bậc phụ huynh, Vinamilk đã tiên phong phát triển công thức độc quyền chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ thành phần quý giá có trong sữa mẹ, chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ.

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng hậu phương nuôi dưỡng con trẻ. Ảnh: Vinamilk

Đây là bước tiến giúp trẻ được tiếp cận gần hơn với nguồn dưỡng chất quý giá và giàu giá trị tiềm năng như sữa mẹ, hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và phát triển toàn diện. Nhờ đó, bố và bà ngoại có thể an tâm hơn khi thấy bé ăn ngon, ngủ tốt và ít ốm vặt hơn mỗi ngày. Còn mẹ, dù không bên cạnh con, vẫn có thể vững lòng vì biết con được chăm sóc và yêu thương trọn vẹn như khi mẹ ở nhà.

Bên cạnh đó, Vinamilk Optimum còn mang đến hoạt động trải nghiệm "Chiếc Tủ Hậu Phương", lấy cảm hứng từ chiếc tủ trữ sữa quen thuộc trong mỗi gia đình có con nhỏ. Thay vì lưu giữ sữa, chiếc tủ này được lấp đầy bằng những món quà nhỏ chăm sóc và thư giãn dành riêng cho mẹ – từ túi chườm, tinh dầu thư giãn đến bó hoa nhỏ.

Lấy cảm hứng từ chiếc tủ trữ sữa, "Chiếc Tủ Hậu Phương" của Vinamilk Optimum tiếp thêm yêu thương và đồng hành cùng mẹ. Ảnh: Vinamilk

Nhiều mẹ chia sẻ cảm giác bất ngờ khi mở "chiếc tủ", bởi những món quà giản dị ấy chạm đúng vào nhu cầu nhỏ mà họ thường quên mất. Điều khiến họ nhớ nhất không nằm ở giá trị món quà, mà là cảm giác được thấu hiểu, được nhắc khẽ rằng: đôi khi, mẹ cũng cần dành lại một chút thời gian cho chính mình.

Những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm trong từng món quà từ "Chiếc Tủ Hậu Phương". Ảnh: Vinamilk

"Chiếc Tủ Hậu Phương" vì thế trở thành cách Optimum lan tỏa thông điệp "Nhà nào cũng có Mẹ". Đó là lời nhắn gửi ấm áp rằng, mẹ cũng xứng đáng được yêu thương như cách mẹ vẫn yêu thương con và cả gia đình mỗi ngày.

Trải nghiệm "Chiếc Tủ Hậu Phương" - nơi Vinamilk Optimum tiếp thêm yêu thương cho cả gia đình. Ảnh: Vinamilk

Khi cả gia đình, từ bố mẹ đến ông bà, có thêm sự hỗ trợ và đồng hành từ Vinamilk Optimum, việc chăm con trở nên nhẹ nhàng và gắn kết hơn. Mỗi người một vai trò, nhưng cùng chung một mong muốn: để con lớn khôn trong tình yêu, sự thấu hiểu và niềm vui của cả nhà.

