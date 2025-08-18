Cuối tuần qua, NTK Chung Thanh Phong trình làng bộ sưu tập đầm cưới mới trong khuôn khổ Wedding Symphony 2025. Mang tinh thần timeless - vẻ đẹp vượt thời gian, bộ sưu tập khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ.

NTK Chung Thanh Phong và Hoa hậu Kỳ Duyên

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của Kỳ Duyên ở vị trí vedette, đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và Chung Thanh Phong trên sàn runway sau show "I Am What I Am" năm 2018. Nàng Hậu khoác lên mình thiết kế cưới mang tinh thần lãng mạn của những quý cô cổ điển, nhưng được thổi vào sức sống đương đại.

Bộ váy đuôi cá ôm sát tôn thân hình đồng hồ cát, phối tùng váy hai trong một bằng satin cao cấp, giúp cô lộng lẫy và biến hóa linh hoạt, uyển chuyển. Ren thêu tay tinh xảo, corset dựng chuẩn xác và chi tiết đính kết bắt sáng khiến bộ đầm thêm tỏa sáng theo từng bước catwalk.

Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn không chỉ tái hiện một công nương kiêu hãnh, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: gợi cảm nhưng trang nhã, tự tin làm chủ bản thân, sẵn sàng phá bỏ giới hạn và định nghĩa lại vẻ đẹp của tình yêu lẫn thời trang.

Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo nhất của đội ngũ nghệ nhân lão luyện của Chung Thanh Phong Bridal, với nhiều bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ haute couture. Chất liệu satin cao cấp phối hợp cùng ren và voan nhập khẩu từ Pháp, Italy, dưới bàn tay thợ lành nghề, tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng nhưng vẫn mềm mại, mới mẻ.

Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset - dấu ấn đặc trưng của nhà mốt, giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã.

Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequin triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp voan bồng bềnh như sương mai. Sắc trắng biến chuyển từ ánh ngọc trai đến bóng nhẹ, làm nên vẻ đẹp sang trọng cho mỗi thiết kế. Bên cạnh đó, tinh thần sexy, táo bạo cũng được nhường chỗ cho vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, tạo nên vẻ tinh tế cho tổng thể bộ sưu tập.

Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới I Dreamed A Dream, CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess… Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.





