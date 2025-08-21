Khi con ăn, có 1 hành động tưởng là chu toàn lại rất không tốt cho trẻ nhưng hầu như mẹ nào cũng làm

Rất nhiều mẹ và đặc biệt là các bà, thường có thói quen vừa cho bé ăn vừa cầm theo chiếc khăn để lau miệng, lau tay chân hay thậm chí lau cả bàn ghế xung quanh. Xuất phát điểm của hành động này là sự yêu thương, mong muốn con/cháu mình lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

Thế nhưng, chính sự “quá chu toàn” này đôi khi lại phản tác dụng. Việc lau liên tục khi bé đang ăn khiến trẻ bị phân tâm, khó tập trung vào việc nhai và nuốt. Với các bé nhỏ, cảm giác bị chạm vào mặt, tay hay quần áo liên tục trong lúc ăn còn có thể khiến bé khó chịu, cáu gắt, từ đó hình thành tâm lý sợ ăn, chán ăn.

Không những vậy, thói quen này cũng làm mất đi cơ hội để trẻ trải nghiệm, học cách tự lập, ví dụ như biết tự cầm thìa, tự xúc, hay tự lau miệng sau khi ăn. Thay vì quá lo lắng về chuyện bẩn, bố mẹ và ông bà nên chuẩn bị yếm ăn, khăn lót hoặc ghế ăn riêng để hạn chế vương vãi.

Quan trọng hơn là để con được thoải mái thưởng thức bữa ăn, bởi ăn uống không chỉ là việc no bụng mà còn là một hành trình khám phá, học hỏi. Sạch sẽ có thể đợi sau bữa ăn, nhưng sự hứng thú và thoải mái của trẻ thì cần được ưu tiên ngay lúc đó.

Điều này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng trong quá trình nuôi dạy con. Thực tế, việc làm này không hề tốt, thậm chí gây ra nhiều hệ quả không mong muốn.

1. Làm bé mất tập trung khi ăn

Ăn uống là một hoạt động cần sự tập trung. Khi bố mẹ vừa đút vừa liên tục lau, bé dễ bị phân tán, không cảm nhận được hương vị món ăn, dẫn đến ăn lâu hoặc chán ăn.

2. Tạo cảm giác khó chịu, áp lực

Với trẻ nhỏ, việc bị động chạm, lau chùi liên tục khi chưa kịp nuốt hay còn đang nhai khiến bé khó chịu, có thể sinh ra sự phản kháng và sợ hãi mỗi khi đến bữa ăn.

3. Ảnh hưởng đến tâm lý và thói quen ăn uống

Nếu bữa ăn gắn liền với việc bị "làm phiền" bởi khăn lau, trẻ có thể dần hình thành tâm lý né tránh, coi giờ ăn là điều nặng nề thay vì vui vẻ, thoải mái.

4. Ngăn cản sự tự lập

Khi lớn hơn, trẻ cần học cách tự cầm thìa, tự xúc ăn, và tự lau miệng, lau tay. Nếu bố mẹ làm thay quá nhiều, trẻ dễ bị phụ thuộc, khó hình thành tính tự lập.

Vì vậy, tốt nhất là để con ăn xong rồi mới vệ sinh sạch sẽ. Bố mẹ có thể chuẩn bị yếm ăn, khăn lót để tránh bẩn, giúp bé thoải mái khám phá bữa ăn. Ăn uống nên là khoảng thời gian vui vẻ, tự nhiên, thay vì vừa ăn vừa bị “quản lý” quá chặt.

Thay vì vừa cho ăn vừa lau liên tục, cách tốt hơn là chuẩn bị một môi trường “ăn thỏa mái nhưng vẫn gọn gàng”.

Trước bữa ăn, bố mẹ có thể cho bé mặc yếm chống thấm, trải một tấm thảm hoặc khăn lót dưới ghế để hứng thức ăn rơi. Như vậy, bé được tự do trải nghiệm, còn bố mẹ thì không quá áp lực chuyện dọn dẹp.

Trong bữa ăn, hãy để bé được tự cầm muỗng, nĩa hoặc bốc thức ăn bằng tay. Việc này giúp con rèn luyện sự khéo léo và hình thành kỹ năng tự lập. Khi bé đã ăn xong, lúc đó bố mẹ mới dùng khăn ướt hoặc khăn mềm lau miệng, tay, mặt và dọn bàn ăn. Cách làm này vừa giữ vệ sinh, vừa duy trì không khí thoải mái cho cả gia đình.

Quan trọng hơn, bố mẹ cần học cách chấp nhận “sự bừa bộn đáng yêu” này, bởi đó chính là dấu hiệu bé đang lớn lên, đang học hỏi và phát triển từng ngày.