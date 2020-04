Khi chuyện chinh phục làn da hoàn hảo của phái đẹp không chỉ là các khuyết điểm trên bề mặt

Có một điều mà chị em cần biết trong hành trình chinh phục làn da hoàn hảo: Các vết tàn nhang, đồi mồi vốn đã tiềm tàng từ bên dưới làn da trước khi lộ mình lên lớp biểu bì. Bởi thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà nếu muốn đánh giá chính xác, bạn cần đến máy soi da, để nhìn thấy lỗ chân lông của mình lớn đến cỡ nào, bã nhờn có tích tụ bên dưới không hay các hắc tố do melanin tổng hợp có đang xuất hiện dưới lớp biểu bì, độ đậm nhạt ra sao.

Với phụ nữ Á Đông chủ yếu sở hữu làn da hỗn hợp, vùng chữ T đổ dầu nhiều hơn, lỗ chân lông cũng dễ bị giãn ra và khiến bề mặt da xỉn đi, không bắt sáng "bling bling" vì chân lông đào "hố" trên làn da, tạo ra những khoảng tối kém sức sống. Cách duy nhất để lỗ chân lông trở nên săn chắc, được thu nhỏ tối ưu chính là làm sạch và cấp ẩm vừa đủ, để chân lông ở trạng thái cân bằng.

Chăm sóc mọi khuyết điểm của làn da bằng bộ ba dưỡng chất C, B3, B5

Vitamin C vốn là thành phần đinh trong giới skincare nhờ khả năng làm sáng đều màu da, giảm quá trình tổng hợp melanin của da. Vitamin B3, hay còn gọi là Niacinamide giúp làm sáng các vết thâm, tàn nhang cho làn da đều màu hơn đồng thời chăm sóc lỗ chân lông. Vitamin B5 (Panthenol) đóng vai trò là một yếu tố cân bằng, giúp xoa dịu làn da nhạy cảm, cải thiện hàng rào tự nhiên cho làn da khỏe mạnh.

Một sản phẩm 3 trong 1 với dẫn xuất vitamin C, B3 và B5 chính là chìa khóa giúp da được dưỡng sáng, chăm sóc lỗ chân lông và cấp nước hiệu quả, giải quyết các nhược điểm dễ thấy, đốm thâm vẫn còn ẩn sâu hay lỗ chân lông.

innisfree Brightening Pore chăm sóc làn da với nguồn năng lượng từ quýt Hallabong

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc da của phái đẹp, hãng mỹ phẩm thiên nhiên Hàn innisfree đã nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm Brighten Pore chiết xuất vỏ quýt Hallabong cho làn da được dưỡng sáng, chăm sóc lỗ chân lông và cấp nước. Hallabong là giống quýt quý của đảo Jeju, Hàn Quốc với phần vỏ dày, giàu các nhóm chất bioflavonoids - thành phần chống oxy hoá thúc đẩy quá trình tái tạo của tế bào cho làn da sáng khỏe, căng mịn.

Dẫn xuất vitamin C hãng lựa chọn là Ethyl Ascorbyl Ether - thành phần ổn định bậc nhất trong tất cả các dẫn xuất của vitamin C, từ đó dễ bảo quản và hạn chế kích ứng da so với các dẫn xuất khác. Bên cạnh đó, các sản phẩm dòng Brightening Pore còn chứa dẫn xuất vitamin B3, B5, tạo ra bộ ba công năng: dưỡng sáng, chăm sóc lỗ chân lông và cấp nước cho làn da chỉ trong một bước làm đẹp.

Nhờ tỷ lệ 10,1% dẫn xuất bộ 3 vitamin, phần lớn người dùng đều cảm thấy tác dụng rõ ràng mà dòng Brightening Pore mang lại. Trong đó, nghiên cứu lâm sàng hãng thực hiện cho thấy, độ ẩm trên da tăng lên 171% ngay sau khi sử dụng. Còn sau 6 tuần sử dụng, làn da sáng hơn 3,7%; các vết thâm, khuyết điểm tối màu sáng hơn 57,3%; lỗ chân lông trông nhỏ hơn 19%. Độ săn chắc của vùng da quanh lỗ chân lông cũng cải thiện đáng kể.

Bộ sản phẩm bao gồm sữa rửa mặt, skin (toner), serum, kem dưỡng, mặt nạ ngủ, mang đến cho bạn một chu trình toàn diện, giúp tận dụng tối đa tác dụng của bộ ba hoạt chất vitamin C, B3, B5. Nhờ đó, innisfree Brightening Pore giúp phái đẹp có thể #AllBlemishCare (chăm sóc mọi khuyết điểm của làn da) một cách tiện lợi, hiệu quả.

innisfree Việt Nam dành tặng bạn ưu đãi set Brightening Pore 4 sản phẩm giá chỉ 900.000 VND. Đổi lại, bạn sẽ được một serum fullsize 30ml kèm một sữa rửa mặt 50ml, skin 25ml và mặt nạ ngủ 20ml thuộc dòng Brightening Serum của innisfree.

Thông tin chi tiết set sản phẩm https://innisfreevietnam.co/3a8TBuy