Khẳng định thị phần, Skin by VITA “phủ” các hệ thống phân phối rộng khắp cả nước

Xuất phát điểm là một hệ thống Thẩm mỹ viện uy tín trên thị trường, trải qua gần 10 năm hoạt động với 12 chi nhánh trên toàn quốc cùng với đội ngũ hơn 20 gia chuyên khoa tại VITA Clinic đã có cơ hội nghiên cứu da liễu và chăm sóc sắc đẹp cho hàng triệu người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu mỹ phẩm này đã có mặt trên khắp các hệ thống phân phối cả offline và online. Skin by VITA đã có mặt tại 12 chi nhánh thuộc hệ thống thẩm mỹ viện VITA Clinic trải dài từ Bắc - Trung - Nam.

Không chỉ phát triển hợp tác tại các hệ thống lớn, Skin by VITA còn tham gia và là cửa hàng chính thức trên hệ thống các sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam như Shopee, Lazada và Tiki.



Đó cũng chính là lợi thế và điểm mạnh của Skin by VITA so với các thương hiệu khác bởi kênh phân phối offline dày đặc cũng như nắm bắt xu hướng mua sắm online khi tham gia sàn thương mại điện tử, hệ thống mạng xã hội như Fanpage, Website, Instagram, Tiktok….

Theo chia sẻ từ bà Dee Trương - Tổng giám đốc của VITA Clinic, nhà sáng lập Skin by VITA: "Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu làn da người Việt thường gặp. Vì vậy, việc có được một bộ sản phẩm chăm sóc da tại nhà phù hợp với riêng làn da của người Việt luôn là điều mong mỏi hàng đầu của đội ngũ chuyên gia tại VITA. Và chính vì vậy, chúng tôi đã liên kết với phòng lab uy tín trên thế giới để nghiên cứu ra dòng sản phẩm chăm sóc chuyên sâu với công thức dưỡng da riêng dành cho người Việt".

Thấu hiểu được nhu cầu của phụ nữ Việt, bộ sản phẩm chăm sóc da #Essentials thương hiệu Skin by VITA lành tính được nghiên cứu và phát triển với các thành phần thiên nhiên từ Châu Âu, kết hợp theo công thức độc quyền phù hợp với hơn làn da của người Việt Nam, bao gồm cả những làn da nhạy cảm.

#Essentials Skin by VITA là bộ sản phẩm được thiết kế riêng cho làn da Việt.

Theo đó, bộ 5 sản phẩm Essentials Skin by VITA đầu tiên lộ diện trong lần ra mắt này bao gồm Dung dịch tẩy trang Biphase Dual Action Makeup Remover, Gel rửa mặt Botanicals Brightening Gel Cleanser, Tẩy tế bào chết Inner Glow Gommage, Serum dưỡng ẩm 72 Hours Miracle Serum và Kem dưỡng da Nano HA Micro Surge Cream có sức hút không nhỏ với hàng loạt KOL, KOC, cũng như các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam…



Là sản phẩm được nghiên cứu có sự trải nghiệm, khoa học với thành phần nguyên liệu cao cấp, ứng dụng công nghệ Châu Âu, Skin by VITA được ra đời đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của làn da Việt do đặc trưng thời tiết nóng ẩm khiến lỗ chân lông to, dễ nổi mụn.

Những sản phẩm nhà Skin by VITA đã nhận về nhiều tín hiệu khả quan khi mới ra mắt đã "bước chân" vào chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam, các sàn thương mại điện tử đều được cấp dấu xanh - sản phẩm chính hãng như một lời khẳng định của thương hiệu với người tiêu dùng.