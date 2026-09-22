Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở môi, hàm ếch tại Lâm Đồng

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Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Lâm Đồng triển khai chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị hở môi, hàm ếch, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, phẫu thuật tạo hình và vi phẫu.

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường thông tin đến người dân; đồng thời rà soát, phát hiện trẻ bị hở môi, hàm ếch chưa được phẫu thuật để hướng dẫn gia đình đăng ký tham gia.

Thời gian khám sàng lọc dự kiến từ ngày 22 đến 27/11/2026. Các gia đình có trẻ bị hở môi, hàm ếch chưa được phẫu thuật cần chủ động liên hệ để được hướng dẫn về thủ tục và lịch khám.

Phụ huynh có thể liên hệ các số điện thoại: 0246.675.0559 - 0246.293.4631 - 0246.675.0824 để được hướng dẫn.