Khám phá tuyệt chiêu giúp con cao vượt trội của Trang Lou và cộng đồng mẹ bỉm Việt

Bí quyết chăm con cao lớn đạt chuẩn của cộng đồng mẹ bỉm sữa Việt



Trong một khảo sát của Nuvi Grow, nhiều mẹ vui mừng cho hay, chiều cao của con mình đã được cải thiện, tự tin hơn. Nhiều trẻ phát triển chiều cao đúng với tốc độ bình thường ở độ tuổi của mình. Tất cả đến từ dinh dưỡng đúng cách.

Hotmom Trang Lou cũng điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để con cải thiện chiều cao. "Để con phát triển chiều cao tối ưu, mình đã thay đổi rất nhiều, thay vì nghĩ cao là do gen như trước đây. Mỗi ngày, mình cho Xoài uống 2 hộp sữa để cải thiện chiều cao. Với cả 2 con, mình đều cho vận động nhiều hơn để con khỏe mạnh, năng động hơn", hot mom Trang Lou nói. Ngoài ra, cô cũng chú ý cho con đi ngủ đúng giờ, hạn chế tối đa việc thức khuya, sử dụng ipad của con.

Mẹ Lê Thị Duyến kể, bé nhà mình không cao hơn nhiều bạn bè cùng tuổi. Sau khi đi khám dinh dưỡng cho con, mẹ đã thay đổi ăn uống bằng cách bổ sung khẩu phần ăn hợp lý. Đồng thời chọn các thực phẩm bổ sung vitamin D3, canxi cho con như tôm, trứng, các loại sữa chứa nhiều canxi, D3 như sữa Nuvi Grow.

Mẹ Thục Anh tâm sự, Sam nhà mình 2,5 tuổi nhưng chỉ cao 85cm. "Nhờ bác sĩ tư vấn, mình dần thay đổi chế độ ăn, cho con vận động thể dục mỗi ngày và uống thêm 3 hộp Nuvi Grow nên chiều cao của con đang được cải thiện rõ rệt", mẹ Thục Anh hào hứng nói.

Còn mẹ Đỗ Nhung kể, mình chủ động thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con với thực đơn 3 màu từ Thụy Điển. Đồng thời, mẹ bổ sung thêm các thực phẩm giàu canxi, mỗi ngày 3 hộp sữa Nuvi Grow và cho bé đi bơi 30p mỗi ngày. "Sữa dễ uống, con mê uống lại hợp sữa, cao lớn thấy rõ nên mình cũng mê luôn Nuvi Grow", mẹ Đỗ Nhung cho hay.

Tại sao Hotmom Trang Lou và cộng đồng mẹ bỉm Việt tin dùng Nuvi Grow để giúp con phát triển chiều cao?

Trong chương trình "Chuyên gia ghé thăm: Giúp bé tăng chiều cao, nhân đôi niềm vui làm mẹ!", Bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga (Thành viên Hội đồng Y Khoa, Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển) đã giúp hot mom Trang Lou và các mẹ bỉm tìm hiểu, áp dụng giải pháp phát triển chiều cao cho con. Bên cạnh việc chơi thể thao, ngủ đủ và dinh dưỡng theo thực đơn 3 màu, các mẹ cũng bổ sung Nuvi Grow mỗi ngày và cảm nhận được bé cao lớn hơn.

Nuvi Grow được Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển - NNRIS nghiên cứu, phát triển công thức Nuvi Power theo nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Nuvi Grow với công thức Nuvi Power chứa bộ ba dưỡng chất Canxi, Vitamin K2, D3 giúp xương chắc khỏe hơn nhằm tối ưu tiềm năng chiều cao của trẻ.

Hơn nữa, sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvi Grow được bổ sung dưỡng chất đột phá 2’-FL HMO nhập khẩu 100% từ châu Âu giúp tăng đề kháng, khỏe mạnh hơn, cùng hàm lượng DHA đáp ứng khuyến nghị FAO/WHO nhằm phát triển trí não.

Nuvi Grow – Công thức dinh dưỡng tăng chiều cao từ Thụy Điển chứa công thức Nuvi Power với bộ ba dưỡng chất Canxi - Vitamin K2 - Vitamin D3

"Mẹ nên cho bé dùng sữa đều đặn và đầy đủ trong độ tuổi 1-6 tuổi. Đây là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất giúp các bé thúc đẩy xương phát triển và có chiều cao vượt trội", bác sĩ Quỳnh Nga nhấn mạnh.



Mẹ nên cho con bổ sung 2-3 hộp Nuvi Grow mỗi ngày tùy vào mỗi độ tuổi. Đây cũng là gợi ý của bác sĩ Quỳnh Nga dành cho trẻ từ 1-6 tuổi, như trường hợp của bé Xoài – con hot mom Trang Lou trong chương trình "Chuyên gia ghé thăm: Giúp bé tăng chiều cao, nhân đôi niềm vui làm mẹ!".

"Bác sĩ có để ý mẹ Trang chia sẻ là bé nhà mình thường uống sữa 2 hộp mỗi ngày. Bác nghĩ là hơi ít so với độ tuổi của Xoài. Mẹ Trang nên cho bé nạp 3 hộp sữa, cỡ 180ml mỗi hộp, mỗi ngày nhé. Đôi khi, trong giai đoạn vàng, các mẹ thường phải căng mình hơn như đi "chiến trận" vậy đó. Đảm bảo nạp đúng chất, nạp đủ lượng sữa tăng chiều cao và sữa đó phải phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt", Bác sĩ Quỳnh Nga nói.

Mẹ hãy thử áp dụng những bí quyết hữu ích được cộng đồng Mẹ bỉm sữa và Bác sĩ Nga chia sẻ để giúp con cao vượt trội nhé.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyên, bố mẹ nên cho con đi khám dinh dưỡng để có thêm một số giải pháp dinh dưỡng khác phù hợp với thể trạng của con bên cạnh việc bổ sung sữa, vận động thể dục và ngủ đủ giấc. Chúng sẽ đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời quan trọng, giúp con phát triển chiều cao tốt nhất.

