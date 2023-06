Khám phá giải pháp dinh dưỡng từ NNRIS giúp trẻ xây dựng nền tảng đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt

FDI - Công thức dinh dưỡng đúng và đủ giúp trẻ có đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt



Bổ sung dinh dưỡng đúng và đủ để hỗ trợ trẻ nhỏ xây dựng nền tảng đề kháng tốt từ đó chống lại các nguy cơ gây bệnh là điều mà các bậc phụ huynh luôn luôn mong muốn. Bởi lẽ, bố mẹ hiểu rằng đề kháng khỏe chính là "chiếc khiên" bảo vệ cơ thể hiệu quả, là bước đệm vững chắc giúp trẻ tăng trưởng tốt cho những năm tháng phát triển về sau. Thế nhưng đâu là giải pháp dinh dưỡng toàn diện giúp xây dựng sức đề kháng khỏe cho trẻ và đâu là giai đoạn vàng mà bố mẹ cần tập trung cho mục tiêu này vẫn là một câu hỏi khó.

Trước tiên, theo các chuyên gia, giai đoạn từ tháng thứ 6 đến 3 tuổi (thậm chí kéo dài đến 4-5 tuổi đối với một số trẻ) được xem là giai đoạn "khoảng trống miễn dịch", trẻ dễ mặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, kém phát triển.v.v.. Thời kỳ này được định nghĩa là sự chuyển giao giữa hai giai đoạn: hệ thống miễn dịch thụ động (nhận được hệ thống kháng thể IgG từ mẹ truyền sang) và chủ động (cơ thể tự sản xuất các kháng thể). Do vậy, bố mẹ cần chủ động tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng phù hợp giúp tạo tiền đề sức khỏe vững vàng trước khi cơ thể trẻ hoàn thiện cơ chế miễn dịch.

Dinh dưỡng đúng và đủ được định nghĩa là nguồn cung cấp hoàn hảo nhóm các dưỡng chất thiết yếu và phù hợp với thể trạng, cần cho giai đoạn tập trung xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ. Thông qua chế độ ăn hàng ngày, nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất là điều có thể xảy ra, do vậy thật khó để phụ huynh có thể an tâm với nguồn cung dưỡng chất đầy đủ, phù hợp dành cho thiên thần nhỏ. Thấu hiểu áp lực của bố mẹ trong việc cân nhắc làm thế nào để đáp ứng đúng và đủ nguồn dưỡng chất giúp hỗ trợ xây dựng hệ miễn dịch tốt cho con, dựa trên 20 năm nghiên cứu và thấu hiểu thể trạng trẻ em Việt, kết hợp cùng những tinh hoa khoa học – công nghệ cao của thế giới, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đã mang đến công thức độc quyền FDI. Công thức FDI là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi dưỡng chất 2’FL-HMO – thành phần chất rắn nhiều thứ 3 trong sữa mẹ giúp tăng cường hệ miễn dịch, và FOS/ Inulin – chất xơ hòa tan, giúp duy trì sự cân bằng của lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tối đa.

Công thức FDI được nghiên cứu dựa trên đặc điểm thể trạng trẻ em Việt Nam, giải quyết nỗi lo của bố mẹ xoay quanh vấn đề đề kháng, tiêu hóa của trẻ.

Kết quả từ báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Hiệu quả sử dụng sản phẩm bổ sung HMO 2’ FUCOSYLLACTOSE (2’FL) và FOS lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa và nhiễm khuẩn hô hấp của trẻ từ 3 - 5 tuổi cho thấy: Công thức FDI nay đã được nghiên cứu lâm sàng trên chính trẻ em Việt Nam, chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng – đề kháng – tiêu hóa của trẻ chỉ sau 4 tháng sử dụng. Cụ thể: giảm 77.5% tỷ lệ táo bón, cải thiện tình trạng tiêu chảy, củng cố hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tối đa khả năng hấp thu, đảm bảo dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện; giảm 75% tỷ lệ biếng ăn, hỗ trợ trẻ tăng cân, tăng chiều cao; giảm 68% tỷ lệ suy dinh dưỡng, bắt kịp đà tăng trưởng; giảm 58,6% tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân có hại từ môi trường, tăng cường đề khoáng cho trẻ; giảm 56.5% các vấn đề về giấc ngủ, giúp bé khỏe mạnh.



Giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ (vàng) giúp xây dựng hệ đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt

Dựa trên công thức độc quyền FDI, NNRIS đã nghiên cứu và cho ra đời giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ (vàng) giúp trẻ xây dựng nền tảng đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt. Đặc biệt, các chuyên gia NNRIS cho rằng sữa non đóng một vai trò then chốt trong giai đoạn xây dựng nền tảng đề kháng, giúp trẻ phát triển vững vàng ngay từ những năm tháng đầu đời và phát huy hết tiềm năng về thể chất và trí tuệ. Với những lợi ích ưu việt của sữa non đóng góp cho quá trình phát triển đầu đời của trẻ, các chuyên gia NNRIS đã nghiên cứu và bổ sung vào sản phẩm dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ (vàng) thành phần sữa non 24h với kháng thể IgG hàm lượng cao, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Các chuyên gia NNRIS khẳng định, so với các loại sữa thu hoạch trong 48h hay 72h, sữa non 24h có hàm lượng chất dinh dưỡng và kháng thể IgG cao nhất, tương thích đến 98% so với sữa non của người.

Với thành phần chính là 100% sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, kết hợp cùng công thức FDI độc quyền, sản phẩm dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ (vàng) giúp xây dựng hệ đề kháng khỏe.

Ngoài ra, Nutifood GrowPLUS+ (vàng) còn kết hợp các nhóm chất Canxi, Phố pho, Vitamin D3, Kẽm giúp hình thành cấu trúc hệ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, cùng với các Vitamin A, B kích thích trẻ ăn ngon miệng, hấp thu tốt các dưỡng chất để tăng cân khỏe mạnh.



Sản phẩm dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ (vàng) từ NNRIS đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình xây dựng cho con hệ đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt.

Để con có thể phát triển khỏe mạnh, tự tin khám phá thế giới rộng lớn với nhiều điều mới lạ, nền tảng đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt chính là chìa khóa then chốt. Nutifood GrowPLUS+ (vàng) từ NNRIS với công thức độc quyền FDI và thành phần sữa non 24h sẽ giúp trẻ có được nguồn dinh dưỡng đúng và đủ, phù hợp với thể trạng. Lựa chọn Nutifood GrowPLUS+ (vàng) đồng hành cùng con ngay từ những ngày đầu, bố mẹ nhé!



