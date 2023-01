Khám phá công dụng của nước uống sữa trái cây dành riêng cho trẻ

Sữa + trái cây - "combo" tuyệt vời cho sức khỏe



Nước uống sữa trái cây bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ

Kết hợp sữa tươi sạch của trang trại TH cùng nước ép trái cây 100% tự nhiên, TH true JUICE milk TOPKID mang tới nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên với hương vị thơm ngon, đã khát, phù hợp cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên, đặc biệt là trẻ 4 - 10 tuổi.

Bổ sung 2 hộp TH true JUICE milk TOPKID 180ml mỗi ngày đáp ứng khoảng 72% nhu cầu vitamin B6, 48% nhu cầu vitamin B12, 50% nhu cầu acid folic của trẻ em 4 - 6 tuổi.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại với trang thiết bị nhập khẩu từ CHLB Đức và những công nghệ tân tiến trong ngành giải khát. Nổi bật là công nghệ tiệt trùng UHT xử lý sản phẩm ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, giúp loại bỏ vi sinh vật gây hại.

Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk TOPKID vừa có "vị ngon thật đỉnh" vừa góp phần mang tới "khỏe mạnh tự nhiên'" cho bé, có thể làm người bạn đồng hành cùng trẻ ngay từ những năm đầu đời, từ đó tạo "sức bật" cho những giai đoạn phát triển tiếp theo.

