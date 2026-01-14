Khai niên trong sắc hồng rạng rỡ của NUXE

"Chạm Hồng rạng rỡ" - Chạm vào cảm hứng yêu thương

Màu hồng không chỉ mang vẻ đẹp tươi mới, rạng rỡ, mà còn mang trong mình những ý nghĩa riêng. Đây là gam màu đại diện cho tình yêu, sự nuôi dưỡng cũng như trạng thái yên bình của tâm hồn. Chính nhờ những ý nghĩa tích cực này, màu hồng ngày càng được ưa chuộng, và ngày càng nhiều người sử dụng màu hồng trong trang phục, trang điểm cũng như trang trí nhà cửa như một liệu pháp tinh thần.

Thông điệp tích cực của màu hồng một lần nữa ngân vang trong "Chạm Hồng rạng rỡ" - chiến dịch đầu tiên của NUXE trong năm 2026. Tại đây, giây phút chúng ta chăm sóc, yêu chiều bản thân trở thành khoảnh khắc ta tỏa sáng rực rỡ nhất.

Chăm sóc cơ thể toàn diện chỉ với 3 bước chạm "Hồng"

Bước 1: Chạm "Hồng" xinh yêu - Làm sạch dịu nhẹ

Mở đầu cho chu trình "Chạm Hồng" đầu năm là bộ ba sản phẩm làm sạch dịu nhẹ gồm nước tẩy trang, sữa rửa mặt dạng bọt và nước hoa hồng. Tất cả đều là sản phẩm đến từ dòng Very Rose với phiên bản cải tiến hoàn toàn mới, chứa thành phần nguồn gốc tự nhiên nên phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Như một món quà sau một năm đầy nỗ lực, một làn da sạch khỏe, ẩm mịn, thoảng hương hoa hồng sẽ nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn bạn.

Bước 2: Chạm "Hồng" mềm mại - Nuôi dưỡng toàn thân

NUXE tiếp tục chu trình yêu chiều bản thân với sản phẩm dầu khô đa năng Huile Prodigieuse trứ danh. Hai phiên bản màu hồng nữ tính Florale và Or Florale với hương thơm tươi trẻ từ bưởi hồng, hoa mộc lan và xạ hương sẽ khiến nàng mê mẩn, không thể bỏ qua.

Trong đó, Huile Prodigieuse Florale mang đến hiệu quả dưỡng ẩm đến 8 giờ, đồng thời phục hồi mái tóc hư tổn và tạo hiệu ứng da căng bóng khỏe khoắn. Phiên bản có nhũ Huile Prodigieuse OR Florale được bổ sung hàng triệu hạt khoáng lấp lánh từ bột ngọc trai, mang lại ánh nhũ màu vàng hồng lấp lánh, dành cho những dịp đặc biệt cần tỏa sáng một cách tinh tế.

Dù ở phiên bản nào, Huile Prodigieuse đều sở hữu khả năng nuôi dưỡng đa năng cho da cơ thể, da mặt, và mái tóc nhờ thành phần chiết xuất từ 7 loại dầu thực vật quý kết hợp cùng vitamin E. Kết cấu "dầu khô" mỏng nhẹ độc đáo giúp sản phẩm thấm nhanh trên da, không gây nhờn rít, đem lại cảm giác mềm mại và thư giãn từ đầu đến chân.

Bước 3: Chạm "Hồng" yêu kiều - Tỏa sáng rạng rỡ

Để hoàn thiện chu trình chăm sóc bản thân, Very Rose Plumping Lip Serum là một lựa chọn đáng cân nhắc. Công thức độc đáo với sự kết hợp chiết xuất ớt và bạc hà, vừa tạo hiệu ứng "nóng-lạnh" thú vị, vừa kích thích tuần hoàn cho đôi môi căng đầy tức thì.

Very Rose Plumping Lip Serum có kết cấu serum mỏng nhẹ, bóng mượt, lướt êm trên môi mà không gây cảm giác bết dính, phù hợp sử dụng trong mọi khoảnh khắc. Hương vani ngọt ngào khép lại chu trình "glow-up"bản thân. Đơn giản nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự yêu chiều trọn vẹn dành cho chính mình.

Trong suốt 30 năm, NUXE đã chinh phục phụ nữ Pháp cũng như phái đẹp toàn cầu bằng triết lý chăm sóc dịu êm, tôn vinh vẻ đẹp rạng rỡ từ bên trong. Bắt đầu năm mới bằng màu hồng, NUXE muốn gửi đến các tín đồ làm đẹp lời nhắc nhở yêu chiều bản thân, cùng lời chúc cho một năm tràn đầy tự tin với vẻ ngoài mạnh khỏe, rạng rỡ.