Ảnh: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi nữ 44 tháng tuổi bị chấn thương nghiêm trọng đầu ngón tay sau tai nạn kẹp cửa trong lúc vui chơi.

Theo người nhà, trẻ vô tình đặt ngón tay vào mép cửa thì cánh cửa bất ngờ đóng sập. Tai nạn khiến phần đầu ngón tay bị dập nát nặng, bong hoàn toàn móng và gần như đứt rời búp ngón.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tổn thương phức tạp, ảnh hưởng đồng thời đến phần mềm, giường móng và cấu trúc đầu ngón tay. May mắn, phần đầu ngón vẫn còn được nuôi dưỡng bởi một cầu da nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn.

Ngay sau nhập viện, người bệnh được phẫu thuật cấp cứu nhằm bảo tồn búp ngón tay, phục hồi giường móng bằng kỹ thuật vi phẫu và đặt móng giả để bảo vệ vùng tổn thương trong quá trình lành thương.

Các chuyên gia cho biết kẹp cửa là một trong những tai nạn rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở lứa tuổi hiếu động và tò mò. Mức độ tổn thương có thể từ xây xát nhẹ đến đứt gần hoàn toàn hoặc đứt rời đầu ngón tay, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng cầm nắm và thẩm mỹ.

Khi trẻ bị chấn thương đầu ngón tay, phụ huynh cần băng ép nhẹ bằng gạc sạch để cầm máu. Nếu có phần chi thể đứt rời, cần bảo quản trong túi sạch, đặt trong thùng có nước đá nhưng không để mô tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. Tuyệt đối không tự ý cắt lọc hoặc kéo bỏ phần tổ chức dập nát.

Các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để tăng cơ hội bảo tồn ngón tay và hạn chế di chứng lâu dài.