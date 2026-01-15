Kem lót giá chưa tới 200k đang hút tới 70 triệu lượt quan tâm vì lên da quá ảo

Trong thế giới makeup, kem lót luôn là bước "nền móng" quyết định 70% độ đẹp của lớp nền. Và nếu bạn từng mơ ước cảm giác lỗ chân lông như được bật chế độ vô hình , làn da mịn mướt chẳng khác gì filter Instagram, thì SHEGLAM Camera On Smooth & Blur Primer chính là cái tên đang được hội làm đẹp gọi rần rần thời gian gần đây.

Đoạn clip sử dụng kem lót của SHEGLAM nhận về hơn 70 triệu lượt xem vì quá ảo diệu. (Nguồn: thelipstickgirly)

Sản phẩm kem lót SHEGLAM Camera On Smooth & Blur Primer đang nhận được sự chú ý của hội chị em. (Nguồn: Instagram)

Theo giới thiệu từ website hãng, Camera On Smooth & Blur Primer được sinh ra để giúp bạn tạm biệt lỗ chân lông to, chào đón lớp nền mịn màng hoàn hảo . Nhưng trên thực tế, sản phẩm này còn làm được nhiều hơn thế.

Ngay từ lần chạm đầu tiên lên da, kem lót này đã cho thấy lý do vì sao nó được ví như "bộ lọc làm đẹp ngoài đời thực". Chất kem mỏng nhẹ, tán tới đâu tiệp da tới đó, gần như tan ngay trên bề mặt da mà không để lại cảm giác nhờn dính hay nặng mặt. Chỉ sau vài giây, lỗ chân lông như được "xóa mờ", bề mặt da trở nên phẳng mịn, mềm mại hơn hẳn, cảm giác giống như vừa bật một lớp filter mịn màng nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên.

SHEGLAM Camera On Smooth & Blur Primer che lỗ chân lông cực ảo diểu. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ giúp da trông đẹp tức thì, lớp kem lót này còn tạo nền hoàn hảo để foundation bám chắc, hạn chế cakey và giữ lớp makeup ổn định suốt nhiều giờ. Điểm cộng lớn nằm ở công thức bổ sung Vitamin B12 và Vitamin E, giúp da không bị khô hay bí khi trang điểm lâu. Tổng thể, đây là kiểu kem lót khiến người dùng dễ "nghiện": hiệu ứng mịn mướt nhìn thấy ngay, da đẹp hơn rõ rệt nhưng không hề giả hay dày phấn.

Bên cạnh hiệu ứng làm đẹp ấn tượng, sản phẩm còn ghi điểm nhờ bảng thành phần được hãng giới thiệu là không chứa silicon, không cồn, không gluten, không paraben, không sulfate và đạt tiêu chí thuần chay (vegan). Công thức tối giản, thân thiện này giúp kem lót phù hợp với nhiều loại da khác nhau, kể cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng hằng ngày mà không lo cảm giác bí da hay nặng mặt - đúng tinh thần một sản phẩm makeup hiện đại, ưu tiên hiệu quả nhưng vẫn đặt sự an toàn của làn da lên hàng đầu.



Bảng thành phần cực đẹp của kem lót nhà SHEGLAM. (Nguồn: SHEGLAM)

Đáng nói hơn, dù mang lại hiệu ứng "ảo diệu" chẳng khác gì kem lót high-end, nhưng SHEGLAM Camera On Smooth & Blur Primer lại có mức giá khiến nhiều người phải giật mình. Chỉ khoảng 7 USD (tương đương 180.000 đồng), sản phẩm này trở thành lựa chọn cực kỳ "dễ thở" cho hội chị em muốn thử một món mỹ phẩm mới mà không cần đắn đo quá nhiều. Với mức giá này, bạn không chỉ mua được một lớp kem lót làm mờ lỗ chân lông hiệu quả, giữ nền bền đẹp, mà còn là cảm giác "đầu tư nhỏ – hiệu quả lớn". Một món đồ vừa hợp túi tiền, vừa đủ chất lượng để xứng đáng có mặt lâu dài trong tủ makeup của phái đẹp.



Lớp kem lót này giúp lớp nền hoàn hảo để foundation bám chắc, hạn chế cakey và giữ lớp makeup ổn định suốt nhiều giờ. (Nguồn: Instagram)

Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem lót vừa giúp làm mờ lỗ chân lông rõ rệt, vừa hỗ trợ giữ lớp nền bền đẹp mà vẫn dễ dùng, dễ hợp da, thì Camera On Smooth & Blur Primer hoàn toàn xứng đáng có mặt trong túi makeup của bạn.