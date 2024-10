Kem chống nắng Dr.G Brightening Up Sun+ khiến cộng đồng mê skincare quan tâm như thế nào?

Vừa giải quyết êm gọn mọi nỗi sầu khi thoa kem chống nắng, vừa tăng nhiệt độ hot của Brightening Up Sun+ với finish đẹp miễn chê và duy trì khả năng bảo vệ bền vững. Vậy quy tắc thoa kem chống nắng này có gì đặc biệt?

Lý giải độ hot kem chống nắng Dr.G Brightening Up Sun+

Nếu nói về lý do làm nên tên tuổi cho Brightening Up Sun+ chắc chắn phải nói đôi dòng về Dr.G. Đây là thương hiệu mỹ phẩm có nguồn gốc từ phòng lab, được nghiên cứu bởi bác sĩ đầu ngành Gun Young Ahn cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các sản phẩm của thương hiệu luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu khoa học và dữ liệu về da, dựa theo nguyên tắc an toàn và hiệu quả.

Với nền tảng Da liễu uy tín và vững chắc, mỗi sản phẩm Dr.G đều sở hữu công thức độc quyền giúp cải thiện các vấn đề da, đảm bảo an toàn, dịu nhẹ cho da. Điển hình như dòng kem chống nắng của Dr.G là tiên phong về khả năng bảo vệ đa tác nhân. Vượt xa khái niệm chống nắng là chống tia UV, các sản phẩm kem chống nắng của Dr.G đều được kiểm chứng có khả năng bảo vệ da trước 5 tác nhân gây hại chính, bao gồm tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, nhiệt độ cao và bụi mịn.

Trong đó Dr.G Brightening Up Sun+ là cái tên được lòng làn da Việt với công dụng điều tiết dầu nhờn giúp da luôn thoáng mịn, không gây bít tắc lỗ chân lông hay chảy vệt kem, phù hợp với thời tiết và làn da Việt. Đặc biệt, khả năng hiệu chỉnh màu da, nâng tông tự nhiên và không bị xuống tông cũng khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành "must-have item" của các tín đồ làm đẹp da dầu.

2 fingers - 2 layers: Công thức lý tưởng cho một lớp bảo vệ bền vững và sáng mịn

Vốn đã được yêu thích bởi chất kem mịn, dễ thoa và tạo finish nâng tông tự nhiên, không xuống tông suốt ngày dài, nay áp dụng cách thoa 2 Fingers - 2 Layers khiến mọi người "mê càng thêm mê" Brightening Up Sun+.

Giải nghĩa cho quy tắc 2 Fingers - 2 Layers chính là lời khuyên thoa kem chống nắng từ chuyên gia "dùng đủ lượng 2 ngón kem chống nắng":

2 FINGERS - Dùng đủ 2 ngón (tương đương 1,2g) - lượng kem chống nắng được khuyên dùng đủ để bảo vệ da

2 LAYERS - Thoa đúng 2 lớp: Chia đôi lượng kem 2 ngón tay và thoa thành 2 lớp mỏng:

Lớp thứ nhất: Với lượng kem một ngón tay, thoa đều lên toàn bộ những vùng da cần được bảo vệ, bao gồm toàn bộ khuôn mặt, vùng cổ, tai vả chờ 10s để kem thẩm thấu vào da

Lớp thứ hai: Tiếp tục thoa lớp thứ hai với lượng kem một ngón tay còn lại giúp tạo lớp bảo vệ bền vững và che phủ toàn diện, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vùng da nào. Đồng thời tạo finish nâng tông sáng mịn và đều màu như một lớp makeup mịn lì tự nhiên.

Vì sao nên thoa kem chống nắng theo quy tắc 2 Fingers - 2 Layers?

Nếu thực hành thoa kem chống nắng thành 2 lớp, bạn sẽ thấy kem chống nắng dễ dàng thẩm thấu vào da hơn, hạn chế được tình trạng vón, vệt kem hay nâng tông trắng lố. Thoa 2 lớp cũng đảm bảo kem chống nắng được dàn đủ dày và đủ đều - yếu tố quyết định khả năng bảo vệ của lớp kem chống nắng, đồng thời tăng độ bền cho lớp bảo vệ.

Sở hữu chất kem mỏng và không gây bí da hay gây vón nên Brightening Up Sun+ cũng là lựa chọn lý tưởng để thoa lại kem chống nắng trong ngày. Đối với những bạn làm văn phòng hay đi học, bận rộn không có thời gian thực hiện đầy đủ các bước tẩy trang - rửa mặt - dưỡng ẩm rồi thoa lại kem chống nắng, bạn hoàn toàn có thể thoa lại kem chống nắng trực tiếp trên lớp kem cũ.

Vừa dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian thoa kem chống nắng, vừa tạo lớp bảo vệ tối ưu bảo vệ, tối đa mịn da, chắc chắn 2 Fingers - 2 Layers xứng đáng được đưa vào danh sách đề cử "Bí kíp chăm da đáng thử của năm 2024". Nếu vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bước kem chống nắng, bạn có thể thử Brightening Up Sun+ theo quy tắc 2 Fingers - 2 Layers để có một lớp bảo vệ vừa đẹp vừa khỏe.

Dr.G đang được phân phối bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung:

Địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Bạn có thể khám phá thêm về thương hiệu và sản phẩm Dr.G tại:

- Fanpage: https://www.facebook.com/Dr GVietnamOfficial

- Shopee Mall: https://shopee.vn/drgvn