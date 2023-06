Kem bôi da Soremax Nature an toàn và lành tính cho trẻ sơ sinh

Tình trạng hăm tã, chàm sữa, rôm sảy, chân tay miệng, bỏng nắng ở trẻ



Hăm tã, chàm sữa, rôm sảy, chân tay miệng hay bỏng nắng là tên của một nhóm vấn đề da liễu thường xuất hiện nhiều biểu hiện khác nhau ở trẻ như: ngứa, nổi mẩn đỏ, phát ban, có thể xuất hiện vết sưng, hoặc mụn gây lở loét trên da, ...

Nhóm bệnh lý này xảy ra hấu hết ở trẻ em dưới một tuổi nhưng thường không gây nguy hiểm. Bệnh chỉ gây khó chịu cho trẻ bởi cảm giác ngứa ngáy, khiến trẻ đau rát khi ăn uống hay cầm nắm. Không chỉ vậy, các vết phỏng rộp còn là mối nguy cơ gây nhiễm trùng, viêm loét do vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài nếu cha mẹ không xử lý đúng cách. Từ đó khiến trẻ biếng ăn, ảnh hưởng đến giấc ngủ, rối loạn nhịp sinh hoạt, …

Những tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: do di truyền, cơ địa dị ứng, môi trường ô nhiễm, điều kiện vệ sinh hoặc tiếp xúc với các chất gây dị ứng, dị ứng thời tiết, nhiễm nấm, virus, vi khuẩn, ...

Giải pháp an toàn cho hăm tã, chàm sữa, rôm sảy, chân tay miệng, bỏng nắng

Chân tay miệng

Dựa trên nguyên tắc kết hợp tác dụng giúp giảm đau rát, bảo vệ tổn thương khỏi viêm loét, nhiễm trùng, ức chế tạo màng sinh học Biofilm trong cùng một công thức, đồng thời phải an toàn cho trẻ, sản phẩm đã được nghiên cứu và trở thành biện pháp xử lý hiệu quả các tổn thương loét miệng, mụn nước của bệnh chân – tay – miệng.

Hăm tã

Chiết xuất lô hội (Aloe Vera Extract) giúp chăm sóc và làm giảm tình trạng viêm da do tã lót.

Thử nghiệm ngẫu nhiên và mù đôi: 66 trẻ sơ sinh bị DD (<3 tuổi) được chọn ngẫu nhiên để nhận kem chứa Lô hội (n = 32) hoặc thuốc mỡ Calendula (n = 34). Trẻ sơ sinh được điều trị bằng các loại thuốc này 3 lần một ngày trong 10 ngày. Mức độ nghiêm trọng của viêm da được phân loại lúc ban đầu cũng như khi kết thúc thử nghiệm bằng thang điểm 5.

Kết quả: Tình trạng kích ứng và bong vảy trên da đã giảm đáng kể ở những trẻ được điều trị bằng kem lô hội. Cả kem lô hội Aloe Vera và thuốc mỡ Calendula đều cho thấy hiệu quả ngang nhau trên tình trạng viêm da hăm tã.

(Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22606064/)

Chàm sữa, rôm sảy

Trong một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các loại thuốc dùng điều trị viêm da ở trẻ em.

- Phương pháp: Tất cả các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đều được điều trị bằng cách bôi tại chỗ kem chứa Glycyrrhiza glabra (Chiết xuất cam thảo) và kẽm cùng với một kem dưỡng ẩm, trong khi bệnh nhân nhóm giả dược được điều trị bằng kem dưỡng ẩm đơn thuần, bôi hai lần mỗi ngày. Các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ ở cả hai nhóm đều được cho uống Katuki (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth) và Kirathatikta - 30ml mỗi ngày trong suốt quá trình điều trị.

- Kết quả: Giảm đáng kể về mặt thống kê các triệu chứng ngứa 81,81% và khô da 72%, mẩn đỏ 83,33% ở nhóm bôi kem chứa Glycyrrhiza glabra (Chiết xuất cam thảo) và kẽm cùng với một kem dưỡng ẩm.

(Nguồn: https://www.jreim-ayushjournal.com/fulltext/82-1434002323.pdf?1685088423)

Bỏng da do tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời

Làn da của trẻ em rất nhạy cảm, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, nếu không được bảo vệ và che chắn cẩn thận, các bé dễ gặp tình trạng da bị bỏng do tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời ở cường độ cao. Triệu chứng đặc trưng của bỏng nắng là ban đỏ, đôi khi đau và phồng rộp. Kem bôi da Soremax đảm bảo đầy đủ nguyên tắc xử lý bỏng nắng:

Chiết xuất Lô hội, Keo ong và Rau má giúp dịu da và giảm viêm, đẩy nhanh quá trình lành vết thương.

Các chất dưỡng ẩm giúp duy trì độ ẩm cũng góp phần giúp vết thương nhanh lành, màng Hydrogel thân nước mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Chất sát trùng Sensidin ® DO (Octenidine HCL), Nano bạc có phổ kháng khuẩn rộng đem lại hiệu quả diệt khuẩn, chống nhiễm trùng.

Soremax Nature an toàn cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ



Kem bôi da Soremax Nature chứa các thành phần có khả năng kháng khuẩn hiệu quả và các chiết xuất thảo dược an toàn như: hoạt chất quý giúp hỗ trợ khử khuẩn cao Sensidin ® DO (Octenidine HCL), Nano bạc, các chiết xuất Lô hội, Cam thảo, Keo ong, Rau má,... Đặc biệt Soremax không chứa Corticoid, Paraben, các chất bảo quản, … mang đến sự an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Soremax – Kem bôi da thế hệ mới cho cả nhà

Soremax Nature – Kem bôi da thế hệ mới cho cả nhà



Kem bôi da Soremax Nature được các chuyên gia dược phẩm Famax nghiên cứu và phát triển để hỗ trợ làm lành tổn thương trên da cho mọi thành viên trong gia đình. Ngoài các tổn thương của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, Soremax Nature còn giúp giảm ngứa, làm lành, làm mờ thâm sẹo cho mụn nhọt, viêm da, vết trầy, loét, vết bỏng nhiệt, hoặc bỏng nhẹ, bỏng rát do tiếp xúc ánh nắng trực tiếp,… ở thanh thiếu niên và người lớn.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Famax

Địa chỉ: Số 16/122 ngõ 509 Vũ Tông Phan- P. Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://soremax.vn/

Hotline: 035 863 9889

Điện thoại: 0247 3030 568