Kbiz có 3 nàng họ Kim: Visual "lệch chuẩn" nhưng cuốn hút, người được Chanel ưu ái, người để mái "chó gặm" lên Vogue Hàn vẫn đẹp ngất

Nếu bạn còn nghĩ phải đẹp mỹ miều cỡ Song Hye Kyo, Yoona, Suzy, Lee Young Ae, Kim Tae Hee... mới có thể thành công được ở Kbiz thì sau khi gặp 3 cô nàng dưới đây, bạn phải rút lại suy nghĩ trên đấy. Có vẻ đẹp "lệch chuẩn" nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm họ cuốn hút đến lạ. Không chỉ vậy, cả ba còn sở hữu gu thời trang không chê vào đâu được cùng vóc dáng cân đối và thần thái độc đáo.

Kim Da Mi

Tham gia một bộ phim lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng tên tuổi của Kim Da Mi lại bùng nổ mạnh mẽ khắp nơi sau khi phim lên sóng. Hai bộ phim trước đó mà Kim Da Mi ghi dấu là The Witch và Itaewon Class tuy thành công nhưng không đem lại hiệu ứng nổi trội về mặt hình ảnh như Our Beloved Summer. Không chỉ thời trang công sở thanh lịch và hiện đại của Da Mi trong phim được khen, mà phong cách ngoài đời đậm chất những cô gái Hàn Quốc nữ tính và mềm mại của cô nàng cũng rất được yêu thích.

Không nhiều người biết Kim Da Mi có chiều cao lý tưởng 1m70 cùng vóc dáng cân đối, tạo lợi thế cho người đẹp diện những bộ váy cầu kỳ hay ôm sát. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe cùng cặp má "bánh bao" đáng yêu chính là đặc điểm nhận diện của Kim Da Mi. Nhưng đừng vì thế mà vội quy chụp cô nàng chỉ hợp concept nữ sinh trong veo nhé. Bộ ảnh Da Mi chụp quảng bá cho thương hiệu trang sức Swarovski được đăng tải trên tờ W Hàn Quốc chứng minh cô nàng có thể hoàn thành tốt nếu đi theo hình ảnh sang trọng và kiều mị đấy.

Kim Go Eun

Có lẽ bạn đã quên, nhưng ngoài hai "thánh tạo trend" sôi nổi Jennie và GD, Chanel còn một bông hoa trà hương sắc khác ở Hàn, đó là Kim Go Eun. Năm 2020, Kim Go Eun cùng 7 nhân vật khác được Chanel chọn xuất hiện trong chiến dịch quảng bá toàn cầu, kỷ niệm 20 năm ra mắt mẫu đồng hồ Chanel J12. Cũng thông qua chiến dịch này, danh phận Đại sứ thương hiệu của Kim Go Eun với Chanel được xác lập. Vẻ đẹp đậm chất Hàn Quốc và khí chất độc đáo của Kim Go Eun đã chinh phục Chanel, cả hai đã gắn bó với nhau trong thời gian dài.

Cổ điển nhưng không mất đi tính hiện đại, trẻ trung, đó chính là phong cách của Kim Go Eun. Dù ra sân bay hay dự sự kiện quan trọng, tinh thần thời trang của cô luôn nhất quán: trang nhã và tinh giản. Diện lên người những item, màu sắc đôi khi khiến chúng ta thấy chán, nhưng khi thấy Kim Go Eun kết hợp và mặc lên người, người ta lại cứ muốn mặc theo để có được cái phong thái ung dung, thoải mái mà vẫn thời trang như vậy. Kim Go Eun cũng là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang danh giá ở xứ Kim Chi. Và dĩ nhiên thương hiệu đồng hành cùng cô không ai ngoài Chanel.

Kim Tae Ri

Hai trong những nhầm lẫn phổ biến nhất về Kim Tae Ri đó là chiều cao và tuổi. Nhìn ảnh cứ tưởng Tae Ri rất nhỏ nhưng không đâu bạn ơi, là do khung xương của Kim Tae Ri nhỏ thôi, chứ cô nàng cao 1m66, chỉ thua Kim Da Mi có 4cm thôi đó. Năm nay cô nàng cũng đã chạm mốc 31 rồi nhưng gương mặt cứ trẻ mãi không già. Phong cách thời trang đời thường và thảm đỏ của Tae Ri khá đối nghịch nhau. Ở đời thường, cô hướng đến sự sành điệu, thời thượng trong những item cơ bản như quần jeans, sơ mi trắng. Nhưng lên đến thảm đỏ, Kim Tae Ri bỗng nữ tính, mong manh và e ấp đến lạ.

Dù không khởi xướng nhưng Kim Tae Ri là một trong số ít sao nữ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất khi để mái "chó gặm". Kiểu mái cắt lởm chởm, dài lửng lơ trông hợp với Kim Tae Ri một cách khó tin. Cô nàng thậm chí từng để kiểu mái này lên trang bìa ấn phẩm tháng 7 của tờ Vogue Củ Sâm cùng biểu cảm tinh nghịch. Khí chất diễn viên thu hút giúp Kim Tae Ri thu về nhiều hợp đồng ấn tượng, điển hình như Đại sứ thương hiệu Prada và bạn thân của thương hiệu trang sức Tiffany & Co.

Ảnh: Internet