Jun Vũ makeup ảo diệu thế nào mà thường xuyên bị đồn là "dao kéo"?

Mới đây, Jun Vũ bất ngờ nhận được đông đảo sự chú ý từ dân tình sau khi tham gia ghi hình cùng các idol Kpop. Nhan sắc cô nàng khi chung khung hình với 2 mỹ nhân xứ Hàn: Bomi và Namjoo (APINK) không hề lép vế, bởi Jun Vũ sở hữu nét đẹp tự nhiên pha trộn giữa sự “thanh băng ngọc khiết" và sắc sảo, quyến rũ. Trước khi trở thành diễn viên điện ảnh, Jun Vũ từng là nàng mẫu ảnh có tiếng được nhiều người yêu thích.

Ngoài khả năng diễn xuất, Jun Vũ còn được chú ý bởi vóc dáng mảnh mai, body 3 vòng cân đối, gương mặt xinh đẹp cùng phong cách thời trang ấn tượng, gợi cảm. Cô nàng xây dựng hình tượng khá đa dạng: quyến rũ, nổi loạn, mạnh mẽ hay trong sáng, nhẹ nhàng, ngây thơ cô đều diễn tả được. Nàng diễn viên Hà Thành cũng không ngần ngại thử nghiệm những outfit mới lạ, lột xác với các layout makeup bắt mắt giúp đa dạng hoá chính mình.

Jun Vũ có tips makeup gì mà hay ho thế?

Jun Vũ makeup ảo diệu thế nào mà bị đồn là sửa nát mặt?Xuất hiện ở tập thứ 2 của "ĐƯỢC RỒI ĐI THÔI”, Jun Vũ đã đưa khán giả theo chân cô nàng trong suốt một buổi làm việc. Jun Vũ trong tập này còn chia sẻ tất tần tật về những “bí kíp” makeup mà cô học được từ chuyên gia trang điểm của mình - Quí Đoàn. Jun Vũ thường xuyên bị đồn rằng "sửa nát mặt", nhưng thực tế cô nàng chỉ nhờ vào các tips trang điểm mà thôi. Làm cách nào mà Jun Vũ mỗi lần xuất hiện đều được khen ngợi bởi gương mặt xinh xắn "ăn tiền", cùng học hỏi những tips makeup hay ho này nhé:

Thoa kem dưỡng mắt vào rãnh cười

Không chỉ dừng lại ở việc dùng kem dưỡng mắt cho vùng mắt, Jun Vũ còn có 1 tip hay ho hơn khai thác triệt để hiệu quả từ sản phẩm này. MUA Quí Đoàn đã chia sẻ một bí kíp cho Jun Vũ: thoa kem dưỡng mắt vào rãnh cười để giảm lão hoá và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn. Là nghệ sĩ với cường độ công việc dày đặc, phải makeup thường xuyên và làm việc ngoài trời nên da Jun Vũ dễ bị lão hoá nhanh nhất, đặc biệt là vùng da mắt và rãnh cười. Các thành phần trong kem mắt như dẫn xuất retinol, caffeine, HA, vitamin C, peptide,... giúp cấp ẩm, làm đều màu da và cải thiện nếp nhăn tại 2 vùng này hiệu quả.

*Gợi ý sản phẩm:

3 sản phẩm kem mắt đình đám mà tín đồ làm đẹp nào cũng biết: Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, Murad Renewing Eye Cream, Comfort Zone Hydramemory Eye Gel. Sử dụng kem mắt thường xuyên giúp các chị em cải thiện tình trạng quầng thâm, khiến vùng da dưới mắt được chăm sóc và phục để gương mặt không còn vẻ mệt mỏi, ủ rũ.

Đánh highlight vào sống mũi

Jun Vũ cho biết mũi là “góc chết” của cô khi lên hình và cô từng có suy nghĩ muốn đi sửa mũi để trông cao hơn nhưng vẫn sợ không hợp với mặt của mình nên chưa mạnh dạn sửa. Nỗi sợ này đã được khắc phục sau khi cô nàng được MUA Quí Đoàn hướng dẫn cách tạo khối và đánh highlight cho mũi. Phấn highlight sẽ giúp bắt sáng tốt hơn, làm nổi bật đoạn sống mũi và tạo cảm giác mũi cao hơn. Đồng thời hai bên sống mũi và cánh mũi cũng trở nên thon gọn. Nhờ vậy, khi lên hình, Jun Vũ đã tự tin hơn rất nhiều.

*Gợi ý sản phẩm:

Nếu đang tìm highlight, các chị em có thể tham khảo: Too Cool For School Enlumineur Art Class By Rodin Highlighter, Nyx Born To Glow, Mac Lightscapade. 3 sản phẩm này đem đến hiệu quả bắt sáng tự nhiên, khiến các đường nét nổi bật thu hút sự chú ý từ người đối diện.

Vẽ nốt ruồi giả lên mặt

Xem kĩ tập 2 của "ĐƯỢC RỒI ĐI THÔI!", hẳn bạn đã thấy anh Quí Đoàn chấm một nốt ruồi giả ở phần mí dưới cho Jun Vũ sau khi hoàn thiện makeup look. Tip này cực kì được ưa chuộng trong những năm gần đầy, vì nó đem lại sự duyên dáng giúp gương mặt trở nên có hồn, cuốn hút hơn rất nhiều. Thông thường, các MUA sẽ dùng bút kẻ mắt dạng nước chấm vào các vị trí như mép môi trên, đuôi mắt hoặc khoé mắt dưới.

*Gợi ý sản phẩm:

Muốn vẽ nốt ruồi giả trên mặt thật đẹp, chị em cần có 1 chiếc bút eyeliner đầu mảnh và ra mực đều. Các sản phẩm được gợi ý hôm nay đều là những sản phẩm đình đám trong giới làm đẹp: Dior Diorshow On Stage Liner (Quỳnh Anh Shyn đã sử dụng sản phẩm này trong tập 1 ĐƯỢC RỒI ĐI THÔI), NARS Eyeliner Stylo, innisfree Powerproof Brush Liner... Những "em" này không chỉ thỏa mãn 2 yêu cầu nói trên mà còn có khả năng chống thấm nước, giữ được trên mặt trong thời gian dài.

Makeup để môi dày hơn

Theo đuổi phong cách sexy gợi cảm nhưng đôi môi của Jun Vũ tương đối mỏng, những lúc như thế này cô nàng luôn muốn môi mình trông đầy đặn và căng mọng hơn. Để cải thiện đặc điểm này, MUA Quí Đoàn trước khi trang điểm sẽ thoa trước một lớp son dưỡng lên môi Jun Vũ, sau đó anh sẽ dặm thêm một lớp phấn phủ trước khi đánh son để son bám màu lâu hơn. Cuối cùng, anh áp dụng kĩ thuật tô son tràn viền để tạo hiệu ứng môi dày và căng mọng.

Bên cạnh chu trình makeup và dưỡng da, khán giả cũng được lần đầu nghe những câu chuyện phiếm bên lề cuộc sống cá nhân của Jun Vũ. Những bí mật đó là gì, nếu bạn chưa kịp cập nhật hãy cùng đón xem tập mới nhất “ĐƯỢC RỒI ĐI THÔI” trên App Kênh14 và Instagram @studio.baf nhé!

