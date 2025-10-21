Jisoo lộ bụng mỡ nhưng visual vẫn quá đỉnh!

World Tour Deadline của BLACKPINK tiếp tục tạo nên cơn sốt mạng xã hội với đêm diễn tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Một khoảnh khắc nhỏ của Jisoo trong concert nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm bàn tán của netizen. Trong lúc tương tác cùng người hâm mộ, nữ thần tượng để lộ vòng 2 kém thon gọn hơn thường thấy qua ống kính cam thường. Tuy nhiên, chị cả BLACKPINK lại ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Nhiều fan cho rằng chính sự tự nhiên, thoải mái và nụ cười tươi tắn của nữ idol mới là điều khoảnh khắc này trở nên cuốn hút và “thực” hơn bao giờ hết.

Jisoo lộ bụng mỡ xinh tại concert BLACKPINK. (Nguồn: sooyaas3_)

Jisoo gây chú ý với 1 outfit đơn giản gồm crop top trắng in logo tour kết hợp cùng chân váy xếp ly hồng pastel, gợi cảm giác năng động và nữ tính. Phần áo dáng ôm giúp tôn trọn vóc dáng nhưng khi kết hợp với chân váy cạp nhỏ lại vô tình để lộ mỡ bụng trước ống kính. Dẫu vậy, điều đó không hề làm giảm sức hút của nữ thần Kpop. Gương mặt rạng rỡ, làn da sáng mịn cùng nụ cười tỏa nắng khiến Jisoo vẫn toát lên vẻ đẹp trong trẻo và tự tin. Hình ảnh nữ idol vừa gợi cảm, vừa đời thường như thế này thậm chí còn khiến người hâm mộ càng yêu mến hơn vì sự chân thật và gần gũi.

Dù lộ phần bụng kém săn nhưng Jisoo vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Ngoài ra, phần múi bụng rõ nét cũng giúp giao diện nữ idol thêm phần khỏe khoắn, gợi cảm.

Một số hình ảnh khác của Jisoo tại concert với visual xinh đẹp, sáng bừng. Có thể thấy, vóc dáng của nữ idol đã đầy đặn, có da có thịt hơn trước nhưng nhìn chung vẫn cân đối, hài hòa.