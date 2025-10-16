Jisoo hết trong sáng

Tạp chí GQ Korea vừa tung loạt ảnh bìa cho số tháng 11/2025 với nhân vật trung tâm là Jisoo (BLACKPINK) - Đại sứ toàn cầu của Cartier. Nếu như trước đây, Cartier thường nương theo hình tượng trong sáng, ngọt ngào, tỏa vibe mùa xuân ấm áp vốn là thương hiệu của Jisoo, thì lần này, cả thương hiệu lẫn tạp chí đều quay ngoắt 180 độ: để cô nàng hóa thân thành một bad girl sang chảnh, u tối và đầy mê hoặc.

Ở ngưỡng 30 - độ tuổi trưởng thành trong cả âm nhạc và thời trang, Jisoo mang đến năng lượng mạnh mẽ, có chiều sâu và bí ẩn, đúng như tinh thần "Absolute Beauty" mà GQ Korea đặt cho ấn phẩm lần này.

Nữ idol xuất hiện trong 4 layout bìa với 4 sắc thái khác nhau: lúc kiêu kỳ với đôi mắt khói đậm và làn môi cam cháy, lúc lại sắc lạnh trong outfit đen tuyền và mũ tai nhọn, khi thì nữ tính gợi cảm trong chiếc váy lông xù trắng cùng găng tay da đinh tán.

Điểm nhấn lớn nhất là layout tóc và makeup look hoàn toàn khác biệt: Jisoo để tóc mullet ướt rối, mái ngắn lưa thưa gợi cảm giác cá tính và nổi loạn. Makeup thiên về tone nâu khói pha đồng ánh kim, eyeliner sắc lạnh và phấn má gần như biến mất, nhường chỗ cho ánh nhìn u buồn, sâu hút.

Theo chia sẻ từ GQ Korea: Từ lần đầu tiên xuất hiện trên bìa GQ số tháng 2/2023 đến nay, Jisoo không chỉ thay đổi theo thời gian, mà còn trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn. Ba năm qua, cô ấy đã bước sang những chương mới trong sự nghiệp, vừa là diễn viên, vừa là ca nhạc sĩ. Giờ đây, Jisoo vẫn vững vàng giữ được trung tâm của chính mình, đồng thời không ngừng khám phá những hướng đi mới.

Ngay khi loạt bìa được tung ra, cộng đồng fan quốc tế lẫn Hàn Quốc đều bùng nổ bàn luận. Nhiều bình luận khen ngợi Jisoo đang đạt đến đỉnh cao visual mới và mong muốn cô tiếp tục duy trì phong cách makeup u tối, quyến rũ này lâu hơn.

Phong cách này không chỉ giúp Jisoo "thoát xác" khỏi hình tượng "nàng thơ" Kpop bao năm từng gắn bó, mà còn song hành hoàn hảo với concept trong single mới Eyes Closed hợp tác cùng Zayn, nơi Jisoo cũng thể hiện một phiên bản "bad girl" nội tâm, trưởng thành và phức tạp hơn bao giờ hết. Sự lột xác đánh dấu một Jisoo thực thụ của thời điểm hiện tại - người phụ nữ không còn bị bó buộc mà dám thử nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.