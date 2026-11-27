Càng về những tháng cuối năm, các ấn phẩm Vogue từ nhiều quốc gia lại rục rịch công bố danh sách Best Dressed, nhìn lại những khoảnh khắc thời trang ấn tượng trong suốt một năm qua. Đây cũng là một trong những danh sách được giới mộ điệu ngóng chờ nhất, bởi ai cũng tò mò liệu những bộ cánh từng gây sốt mạng xã hội có chinh phục được giới chuyên môn hay không.

Không đơn thuần là cuộc đua váy áo hàng hiệu, Vogue Best Dressed còn đề cao gu thẩm mỹ, dấu ấn cá nhân, sự sáng tạo và khả năng truyền tải tinh thần thời trang của người mặc. Việc được gọi tên trong danh sách này cũng là một điểm cộng đáng kể cho hình ảnh và vị thế của các ngôi sao trong làng mốt.

Và một trong những cái tên đang khiến cộng đồng fan Kpop nở mày nở mặt chính là Jisoo (BLACKPINK). Nữ idol vừa lập cú "hat-trick" cực mạnh khi đồng loạt góp mặt trong danh sách Best Dressed 2026 của Vogue Hong Kong, Vogue China và Vogue Korea với 3 tạo hình khác nhau. Đáng nói, cả 3 bộ cánh đều gắn liền với những sự kiện thời trang đình đám mà cô tham dự trong năm nay.

Vogue Hong Kong: Màn debut Met Gala đẹp như một tác phẩm nghệ thuật

Không quá bất ngờ khi Vogue Hong Kong lựa chọn tạo hình của Jisoo tại Met Gala 2026. Ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến sự kiện được mệnh danh là "Oscar của làng thời trang", nữ idol đã nhận được đãi ngộ đáng mơ ước với thiết kế custom được chính Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson thực hiện riêng.

Bám sát chủ đề Costume Art và dress code Fashion is Art, chiếc đầm cúp ngực của Dior gây ấn tượng với kỹ thuật đính cườm đa sắc trên nền vải gazar, mô phỏng hiệu ứng của nghệ thuật điểm họa. Những gam màu hồng, tím và xám đan xen, kết hợp cùng các đóa hoa vải được điểm xuyết ở ngực, hông váy và mái tóc, biến Jisoo thành một bức tranh vườn xuân sống động. Phom váy ôm sát cơ thể cùng khoảng hở lưng tinh tế cũng giúp nữ idol khoe trọn lợi thế hình thể.

Độ đắt giá của tạo hình còn được nâng tầm nhờ chiếc vòng cổ Cartier có niên đại từ năm 1905. Món trang sức 121 năm tuổi đính kim cương rose-cut được phối cùng ruy băng hồng phớt, đồng điệu với bảng màu của váy.

Không cần một tạo hình quá táo bạo hay cồng kềnh để gây chú ý, Jisoo vẫn có màn debut Met Gala mãn nhãn nhờ sự kết nối giữa chủ đề sự kiện, di sản nhà mốt và phong cách cá nhân. Đây có lẽ cũng là tạo hình ít gây tranh cãi nhất trong cả 3 bộ cánh được Vogue lựa chọn lần này.

Vogue China: Hóa nàng thơ Haute Couture tại triển lãm Cartier

Tạo hình được Vogue China gọi tên lại là một khoảnh khắc Jisoo tạm rời xa những thiết kế của Dior để khoác lên mình bộ cánh Haute Couture đến từ nhà mốt Georges Hobeika. Đây là look số 2 thuộc BST Haute Couture Thu - Đông 2025, được nữ idol diện khi tham dự triển lãm Into the Wild của Cartier tại Seoul vào tháng 6 vừa qua.

Vốn gắn liền với hình tượng thanh lịch, nữ tính, Jisoo đặc biệt hợp với những thiết kế mang hơi hướng lãng mạn của Georges Hobeika. Chất liệu xuyên thấu được xử lý tinh tế, vừa tạo độ gợi cảm cho diện mạo, vừa giữ được nét yêu kiều đặc trưng của nữ idol. Đây cũng là một trong những lần Jisoo cho thấy cô hoàn toàn có thể diện đồ xuyên thấu mà không cần thay đổi hình tượng quen thuộc.

Với vai trò đại sứ toàn cầu của Cartier, Jisoo hoàn thiện bộ cánh bằng những món trang sức cao cấp đến từ hai BST Panthère de Cartier và Fauna and Flora. Cách tiết chế phụ kiện vừa đủ giúp trang sức và trang phục bổ trợ cho nhau thay vì tranh giành spotlight.

Không cầu kỳ về cách styling, tạo hình này ghi điểm nhờ sự hài hòa giữa thời trang Haute Couture, trang sức cao cấp và khí chất tiểu thư sang trọng vốn là thế mạnh của Jisoo.

Vogue Korea: Bộ cánh từng gây tranh luận bất ngờ lọt top mặc đẹp

Nếu hai lựa chọn trên khá dễ hiểu thì tạo hình được Vogue Korea vinh danh lại khiến không ít người có lý do để bất ngờ. Đó chính là bộ cánh Jisoo diện tại show Dior Cruise 2027, diễn ra ở Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA) vào tháng 5/2026.

Nữ đại sứ lựa chọn look số 23 thuộc BST Dior Thu - Đông 2026 của Jonathan Anderson, gồm áo hai dây và chân váy mullet với nhiều tầng voan bồng bềnh. Bảng màu đen trắng kinh điển kết hợp cùng họa tiết chấm bi, đường viền scallop và những lớp vải xếp tầng mang đến diện mạo đậm tinh thần balletcore, vừa cổ điển vừa có chút tinh nghịch.

Jisoo còn thể hiện sự sáng tạo trong cách phối phụ kiện khi sử dụng chiếc túi Dior Médaillon dáng bucket, điểm xuyết bằng charm cỏ 4 lá, bọ rùa và đặc biệt là một chiếc hoa tai hình hoa súng được biến tấu thành bag charm.

Tuy nhiên, ở thời điểm mới xuất hiện, đây không hẳn là bộ cánh nhận được nhiều lời khen về trang phục của Jisoo. Thiết kế có phần "sến", cộng thêm cấu trúc chân váy bồng xòe khiến tỷ lệ cơ thể của nữ idol kém thanh thoát, thậm chí có phần bị dìm dáng ở một số góc chụp.

Điểm "ăn tiền" nhất của tạo hình khi ấy lại nằm ở layout makeup và kiểu tóc. Mái tóc uốn nhẹ rẽ lệch, lớp nền căng bóng, eyeliner thanh mảnh cùng son hồng nude giúp Jisoo khoe trọn đường nét gương mặt. Thần thái và sự tự tin khi posing của nữ idol cũng được đánh giá cao.

Việc bộ cánh này vẫn lọt danh sách Best Dressed của Vogue Korea phần nào cho thấy tiêu chí mặc đẹp của giới thời trang không nhất thiết trùng khớp với thị hiếu số đông. Một thiết kế chưa thực sự tối ưu về khả năng tôn dáng vẫn có thể được đánh giá cao nhờ ý tưởng sáng tạo, cách styling và tinh thần thời trang mà người mặc truyền tải. Dù vậy, nếu đặt cạnh hai tạo hình được Vogue Hong Kong và Vogue China lựa chọn, đây có lẽ vẫn là bộ cánh khiến dân tình muốn tranh luận nhiều nhất.

Từ thiết kế custom độc bản tại Met Gala, bộ cánh Haute Couture tại triển lãm Cartier đến bản phối balletcore tại show Dior, cả 3 tạo hình đều cho thấy khả năng biến hóa của Jisoo trong khuôn khổ phong cách nữ tính, thanh lịch mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đồng loạt được gọi tên trong danh sách Best Dressed của 3 ấn phẩm Vogue đình đám châu Á, Jisoo tiếp tục củng cố vị thế "nữ hoàng thời trang" của mình. Một cú "hat-trick" quá mãn nhãn để chị cả BLACKPINK chốt sổ năm 2026!

Nguồn ảnh: Instagram, Vogue.

09:42:07 query returned open=false 09:42:32 dblclick "Chị cả BLACKPINK chốt năm quá rực rỡ khi có tới 3 tạo hình được các ấn phẩm Vogue vinh danh." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:42:47 dblclick "# Jisoo lập cú "hat-trick" cực mạnh cuối năm, công phá Best Dressed của Vogue Hong Kong, Vogue China và Vogue Korea ****" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:43:43 dblclick "Vogue Hong Kong: Màn debut Met Gala đẹp như một tác phẩm nghệ thuật" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:44:17 dblclick "ezgif-5c60fc980d2b2913" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:45:18 dblclick "bzvn-jisoo-met-gala-2026-update00007-164507.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:45:21 dblclick "bzvn-jisoo-met-gala-2026-update00004-164507.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:45:57 dblclick "trang phục" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:46:02 dblclick "bzvn-jisoo-met-gala-2026-update00003" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:46:17 dblclick "Vogue China: Hóa nàng thơ Haute Couture tại triển lãm Cartier" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:46:30 dblclick "Into the Wild" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:47:51 dblclick "933597672_1125029340328004_4240048948763562032_n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:48:19 dblclick "cartier-into-the-wild-cartier-intothewild-pantheredecartier-12-1782009219526-17820092296771797975841" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:48:52 dblclick "cartier-into-the-wild-cartier-intothewild-pantheredecartier-7-1782009333992-17820093378842037833742" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:48:57 dblclick "Vogue Korea: Bộ cánh từng gây tranh luận bất ngờ lọt top mặc đẹp" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:50:08 dblclick "Nữ đại sứ lựa chọn look số 23 thuộc BST Dior Thu - Đông 2026 của Jonathan Anderson, gồm áo hai dây và chân váy mullet với nhiều tầng voan bồng bềnh. Bảng màu đen trắng kinh điển kết hợp cùng họa tiết chấm bi, đường viền scallop và những lớp vải xếp tầng mang đến diện mạo đậm tinh thần balletcore, vừa cổ điển vừa có chút tinh nghịch. Jisoo còn thể hiện sự sáng tạo trong cách phối phụ kiện khi sử dụng chiếc túi Dior Médaillon dáng bucket, điểm xuyết bằng charm cỏ 4 lá, bọ rùa và đặc biệt là một chiếc hoa tai hình hoa súng được biến tấu thành bag charm. Tuy nhiên, ở thời điểm mới xuất hiện, đây không hẳn là bộ cánh nhận được nhiều lời khen về trang phục của Jisoo. Thiết kế có phần "sến", cộng thêm cấu trúc chân váy bồng xòe khiến tỷ lệ cơ thể của nữ idol kém thanh thoát, thậm chí có phần bị dìm dáng ở một số góc chụp. Điểm "ăn tiền" nhất của tạo hình khi ấy lại nằm ở layout makeup và kiểu tóc. Mái tóc uốn nhẹ rẽ lệch, lớp nền căng bóng, eyeliner thanh mảnh cùng son hồng nude giúp Jisoo khoe trọn đường nét gương mặt. Thần thái và sự tự tin khi posing của nữ idol cũng được đánh giá cao. Việc bộ cánh này vẫn lọt danh sách Best Dressed của Vogue Korea phần nào cho thấy tiêu chí mặc đẹp của giới thời trang không nhất thiết trùng khớp với thị hiếu số đông. Một thiết kế chưa thực sự tối ưu về khả năng tôn dáng vẫn có thể được đánh giá cao nhờ ý tưởng sáng tạo, cách styling và tinh thần thời trang mà người mặc truyền tải. Dù vậy, nếu đặt cạnh hai tạo hình được Vogue Hong Kong và Vogue China lựa chọn, đây có lẽ vẫn là bộ cánh khiến dân tình muốn tranh luận nhiều nhất. --- Từ thiết kế custom độc bản tại Met Gala, bộ cánh Haute Couture tại triển lãm Cartier đến bản phối balletcore tại show Dior, cả 3 tạo hình đều cho thấy khả năng biến hóa của Jisoo trong khuôn khổ phong cách nữ tính, thanh lịch mang đậm dấu ấn cá nhân. Đồng loạt được gọi tên trong danh sách Best Dressed của 3 ấn phẩm Vogue đình đám châu Á, Jisoo tiếp tục củng cố vị thế "nữ hoàng thời trang" của mình. 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