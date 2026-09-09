"Jisoo (BLACKPINK) chỉ thiếu một chàng hoàng tử như Lisa ngày đó"

Bộ ảnh vừa được Jisoo đăng tải từ dạ tiệc Cartier High Jewellery "Le Chœur des Pierres" tại Bảo tàng Lịch sử Seosomun (Seoul) lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Sau hai trạm dừng chân tại Saint-Tropez và Melbourne, Seoul là thành phố thứ ba đăng cai không gian triển lãm quy tụ hơn 125 kiệt tác độc bản, tiêu tốn hơn 85.000 giờ chế tác thủ công của nhà mốt nước Pháp. Xuất hiện với tư cách Đại sứ Toàn cầu, chị cả BLACKPINK khẳng định đẳng cấp hàng đầu bằng diện mạo sang trọng và thần thái chuẩn tiểu thư quyền quý.

Cartier mang tinh thần "mọi thứ bắt đầu từ đá quý" vào bộ sưu tập Le Chœur des Pierres, nơi sắc màu và nguồn sáng tự nhiên của viên đá dẫn dắt toàn bộ ngôn ngữ thiết kế. Lựa chọn mẫu đầm đen vai dáng corset cùng găng tay da bí ẩn, Jisoo tôn trọn bờ vai mắc áo chuẩn mực và làn da trắng mịn, tạo thành lớp nền tối giản để kiệt tác dây chuyền Olorra tỏa sáng.

Mẫu vòng cổ Olorra là một trong những thiết kế kỳ công nhất bộ sưu tập, điểm xuyết 5 viên ngọc lục bảo Colombia quý hiếm với tổng trọng lượng lên tới 40,67 carat. Đội ngũ nghệ nhân Cartier đã tái hiện nghệ thuật phối màu xanh lá - xanh dương kinh điển bằng cách sắp đặt xen kẽ ngọc lục bảo cùng đá ngọc lam, đá lam ngọc cắt thủ công và kim cương theo phom dáng hình học sắc sảo. Kết hợp cùng nhẫn và bông tai ngọc lam đồng bộ, tổng thể diện mạo của Jisoo vừa giữ được nét hoài niệm cổ điển, vừa mang tinh thần thời trang đương đại.

Ngay sau khi loạt ảnh được công bố, diện mạo của Jisoo đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn quốc tế. Nhiều khán giả cảm thán visual của cô đẹp hoàn hảo tới mức trông như sản phẩm của công nghệ: "Bảo là AI cũng tin, người gì đâu mà đẹp thế", "Công chúa đời thực".

Dù diện bộ trang sức lộng lẫy và đắt giá, phần lớn ý kiến đều cho rằng nhan sắc tự nhiên của chị cả BLACKPINK vẫn là điểm sáng nhất: "Phong cách lồng lộn thế kia nhưng khuôn mặt vẫn tỏa sáng hơn". Số đông đều gật gù thừa nhận tạo hình sắc sảo, ma mị này cực kỳ hợp với chị cả BLACKPINK.

Bên cạnh những khung hình trước backdrop chuẩn mực, một bức ảnh khi Jisoo ngồi vào bàn tiệc tối mới là khoảnh khắc gây chú ý nhất. Trong không gian trầm lắng thắp sáng bởi ánh nến vàng, xung quanh là ly pha lê và hoa tươi, góc mặt nghiêng thanh tú cùng nụ cười thoáng nhẹ của Jisoo mang đậm chất điện ảnh.

Khung hình ngay lập tức gợi nhắc nhiều người về một trong những tạo hình event chấn động nhất lịch sử Kpop: màn xuất hiện của Lisa tại đại tiệc BVLGARI "Mediterranea" High Jewelry vào 5/2023. Sự kiện tại Venice nước Ý năm đó từng đi vào lịch sử truyền thông nhờ dàn khách mời toàn sao hàng đầu thế giới như Zendaya, Anne Hathaway, Priyanka Chopra, Lưu Diệc Phi và Lisa.

Sát cánh bên những minh tinh hàng đầu thế giới, em út BLACKPINK không hề nao núng khi diện chiếc đầm satin đen trễ vai của Antonio Riva Milano, kết hợp cùng sợi dây chuyền ngọc lục bảo Passage To Emerald. Hơn 3 năm trôi qua, tạo hình mang khí chất điện ảnh cổ điển ấy vẫn thường xuyên công chúng nhắc lại như một cột mốc đỉnh cao của Lisa khi kết hợp cùng thương hiệu đỉnh sức nước Ý.

Sự tương đồng giữa hai khoảnh khắc không chỉ dừng lại ở công thức tạo hình, hai chiếc vòng ngọc lục bảo xa xỉ, mà còn ở bầu không khí của đêm tiệc thượng lưu. Tuy nhiên, lý do khiến bộ ảnh tại Venice năm 2023 của Lisa trở thành biểu tượng khó thay thế còn nằm ở vệt gạch nối tình yêu xuất hiện đêm đó.

Tại sự kiện này, Lisa và Frédéric Arnault đã cùng dùng bữa tối dưới ánh nến. Ánh mắt và sự tương tác tự nhiên giữa hai người giữa không gian lãng mạn của Venice đã trở thành "khung hình định mệnh", chính thức mở màn cho mối tình kéo dài khoảng 3 năm sau đó giữa siêu sao K-pop và vị thiếu gia tập đoàn LVMH.

Ba năm sau, một bàn tiệc xa xỉ khác lại sáng đèn tại Seoul, và lần này người ngồi giữa khung cảnh ấy là Jisoo. Từ thần thái, trang phục, ánh sáng cho tới bối cảnh, mọi yếu tố trong bức ảnh đều gần như hoàn hảo, đủ để biến một khoảnh khắc lung linh như một thước phim. Có ý kiến cho rằng, Jisoo chỉ còn thiếu một "hoàng tử" để khung hình này mang thêm chút màu sắc cổ tích, gợi nhớ đến khoảnh khắc Lisa từng gây chú ý tại Venice năm nào.

Ảnh: IGNV, Internet

Chhrist