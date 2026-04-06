Jeon Ji Hyun như bước từ phim ra đời thực

Là một trong những đại minh tinh hàng đầu xứ Hàn, Jeon Ji-hyun luôn thu hút mọi ống kính mỗi khi xuất hiện. Mới đây, khoảnh khắc ghi lại mỹ nhân đình đám góp mặt tại hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc – Pháp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, nữ diễn viên đã khiến người xem ấn tượng mạnh bởi nhan sắc sắc sảo cùng khí chất sang trọng, đĩnh đạc. Từ thần thái, ánh mắt đến từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một biểu tượng nhan sắc hàng đầu. Không những vậy, nhiều khán giả còn ví von cô như mang hình tượng nhân vật trong bộ phim Tempest bước ra ngoài đời thực – vừa quyền lực, bí ẩn lại đầy cuốn hút, khiến bất cứ ai cũng khó rời mắt.

Cận cảnh nhan sắc của Jeon Ji Hyun tại Hội nghị khiến nhiều người mê đắm. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện trong trang phục thanh lịch, tối giản nhưng đầy tinh tế, Jeon Ji Hyun tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc và khí chất của một “quốc bảo visual” xứ Hàn. Không cần những thiết kế cầu kỳ, cô vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ thần thái sang trọng, tự tin. Gương mặt sắc nét với đường nét hài hòa, làn da mịn màng cùng ánh mắt cuốn hút giúp mỗi khoảnh khắc của nữ minh tinh đều toát lên sức hút riêng biệt. Nữ diễn viên lựa chọn lối makeup nhẹ nhàng, tóc buông xoã đơn giản cũng đủ tôn lên visual vạn người mê. Ở tuổi 45, trạng thái làn da của "mợ chảnh" vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ và ít khuyết điểm.

Nhan sắc của Jeon Ji Hyun phát sáng dù xuất hiện trong 1 tạo hình đơn giản.

Vẻ đẹp của cô được đánh giá toát ra vibe không khác gì 1 nữ chính trị gia.

Tạo hình lần này của Jeon Ji Hyun được cho là gợi nhớ rõ nét đến nhân vật cô đảm nhận trong Tempest – một nữ ngoại giao quyền lực, bản lĩnh và trí tuệ. Sự tương đồng thể hiện rõ ở phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút. Cả trên phim lẫn ngoài đời, cô đều toát lên hình ảnh người phụ nữ thành đạt, sang trọng và đầy khí chất. Trang phục tối giản, tinh tế đóng vai trò điểm nhấn làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa, nhẹ nhàng và sang trọng của Jeon Ji Hyun.