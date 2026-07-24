Sau loạt poster đậm chất điện ảnh, Jennie tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi tung video teaser cho sản phẩm mới Less than A Lover. Trong những khung hình chạy giữa cánh đồng cùng mẫu nam Nah Kai, chất trữ tình trong câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhưng với giới mộ điệu, điều thu hút không kém lại là chiếc áo màu kem mà nữ chính ưu tiên.

Thoạt nhìn từ phía trước, thiết kế mang vẻ tối giản đặc trưng với phom vest không tay, cổ ngang kín đáo và chất liệu silk satin màu vanilla bắt sáng dưới nắng. Tuy nhiên, khi Jennie quay lưng, toàn bộ cấu trúc của chiếc áo mới thực sự được hé lộ.

Phần lưng gần như để trống hoàn toàn, chỉ được giữ lại bằng cấu trúc ôm sát ở hai bên hông. Lớp đệm tulle tạo hình phồng phía sau khiến tổng thể trông như một đôi cánh mềm, bụ bẫm đang bung nở, vừa mang tính điêu khắc, lại tạo cảm giác mong manh.

Vì không sử dụng khóa kéo hay cúc cài, thiết kế được mặc theo dạng slip-on, khiến nhiều người có cảm giác chiếc áo có thể tuột khỏi cơ thể bất cứ lúc nào nếu người mặc cử động mạnh.

Đó là Sugar Vest nằm trong BST ready-to-wear Spring 2026 của Phoebe Philo. Thiết kế được thực hiện bằng lụa duchesse satin đã xử lý bề mặt để tạo hiệu ứng vân nhẹ, có giá 2.550 USD (khoảng 67 triệu đồng).

Chi tiết đắt giá nhất của thiết kế không nằm ở mặt trước mà ở góc nhìn phía sau. Vì vậy, không bất ngờ khi trước cả Jennie, nhiều tín đồ thời trang từng diện item này thời gian qua đều mặc định phải chụp ít nhất một kiểu ảnh quay lưng để khoe trọn điểm nhấn độc đáo này.

Với Jennie, chiếc áo tiếp tục phát huy đúng tinh thần của thương hiệu: không phô bày quá nhiều, nhưng đủ khác biệt để khiến người đối diện phải ngoái nhìn.

Phoebe Philo - nhà thiết kế khiến sự tối giản trở thành một tuyên ngôn

Nếu Sugar Vest đang trở thành món đồ được nhiều fashion girl để mắt, thì phía sau nó là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng thời trang đương đại.

Phoebe Philo ra mắt thương hiệu mang tên mình vào cuối năm 2023, đánh dấu sự trở lại sau 6 năm rời khỏi chiếc ghế Giám đốc Sáng tạo của Céline. Trước đó, nhà thiết kế người Anh sinh năm 1973 đã xây dựng một sự nghiệp đáng nể khi bắt đầu tại Chloé với vai trò trợ lý của Stella McCartney từ năm 1997, rồi kế nhiệm chính người thầy của mình vào năm 2001.

Tại Chloé, Phoebe Philo góp phần định hình hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, hiện đại đầu những năm 2000, đồng thời đưa quần ống loe cạp cao trở lại bản đồ xu hướng. Năm 2006, bà rời thương hiệu để dành thời gian cho gia đình, trước khi được Chủ tịch LVMH Bernard Arnault trực tiếp mời về dẫn dắt Céline vào năm 2008.

Tại đây Phoebe Philo tạo nên thứ được giới mộ điệu gọi là "Philophile" - cách gọi dành cho những người say mê triết lý thiết kế của bà. Không chạy theo xu hướng, bà xây dựng một tủ quần áo dành cho phụ nữ với những món đồ có thể mặc nhiều năm, đề cao phom dáng, chất liệu và công năng hơn là sự phô trương cùng nhiều mẫu IT-Bag đặc trưng của Celine ngày nay.

Phoebe từng chia sẻ: "Tôi thích ý tưởng về việc phụ nữ không phô bày quá nhiều, kín đáo theo một cách nào đó và được bao bọc bởi sự tĩnh tại." Quan điểm ấy xuyên suốt gần ba thập kỷ làm nghề và vẫn hiện diện trong thương hiệu cá nhân của bà hôm nay.

Điều thú vị là Sugar Vest dường như đi ngược lại triết lý "kín đáo" ấy khi để lộ gần như toàn bộ phần lưng. Nhưng nếu nhìn kỹ, đây vẫn là một thiết kế rất Phoebe Philo. Sự gợi cảm không đến từ việc khoe da thịt, mà nằm ở cấu trúc, tỷ lệ và cảm giác mong manh mà trang phục tạo ra dành cho sự tính nữ của người mặc.

Jennie ngọt ngào như tan chảy trong một thiết kế của Phoebe Philo như cách cô đặt mình vào dòng chảy của một triết lý thời trang đang được giới mộ điệu đánh giá rất cao, nơi sự tinh tế luôn được ưu tiên hơn mọi màn phô diễn. Chiếc áo có thể khiến người xem hồi hộp vì trông như "sắp rơi", nhưng sự căng bằng giữa mong manh và kiểm soát đã khiến nó trở thành một trong những thiết kế đáng nhớ nhất của Phoebe Philo thời gian gần đây.

Ảnh hưởng của Phoebe Philo cũng không dừng ở những bộ sưu tập thành công về mặt thương mại. Nhiều nhà thiết kế từng làm việc dưới trướng bà như Daniel Lee, Matthieu Blazy hay Peter Do hiện đều trở thành những gương mặt quan trọng của ngành công nghiệp thời trang, tiếp tục phát triển tinh thần tối giản, thực dụng nhưng đầy chiều sâu mà Phoebe đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Ảnh: Instagram