Kể từ ngày gia nhập đường đua TikTok, người dùng Kim Jennie cực chăm đăng tải những video ngắn với nội dung dễ thương, nhí nhảnh. Mới đây, nữ idol tiếp tục update khoảnh khắc đi chơi bóng bàn vui vẻ cùng bạn bè. Mặc dù video chỉ dài vỏn vẹn 15 giây nhưng Jennie vẫn kịp thả loạt meme hài hước, trông đáng yêu vô cùng.

Đúng tinh thần vui chơi giải trí, Jennie "lên đồ" siêu đơn giản nhưng tất nhiên vẫn chuẩn mốt và sành điệu ngút ngàn. Chẳng những thế, giá rổ của outfit lần này nom có vẻ "nhẹ ví", khác với những lần "bóc" giá khiến dân tình phải trầm trồ trước đây!

Jennie đăng tải video mới trên kênh TikTok cá nhân.

Không diện đồ cầu kỳ, Jennie ưu ái chiếc áo phông cơ bản với phom dáng ngắn ôm sát cơ thể. Đây là mẫu áo Hawt Soft Cotton T-shirt của thương hiệu Padd, sở hữu giá thành "nịnh ví" chỉ 51,000 KWR (khoảng 950.000 VND). Áo có tông nâu, được làm từ chất liệu cotton thoáng mát.

Chiếc áo phông 950.000 VND được Jennie diện lên trông đơn giản mà xinh xắn hết sức.

Áo Hawt Soft Cotton T-shirt - Padd

Để outfit thêm phần sành điệu, Jennie chọn mix áo cùng quần suông cạp cao, bảo toàn cho công thức áo ôm + quần rộng sẽ giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Set đồ này không phải lần đầu được Jennie diện, trước đó vào ngày kỷ niệm 8 năm debut, nữ idol đã xuất hiện trên trang Instagram của Rosé với outfit y chang từ áo đến quần.

Được biết, chiếc quần xám xinh yêu này là thiết kế The Void Pants của thương hiệu Grove, có giá 90,9 USD (khoảng 2,2 triệu đồng). So với những món mà Jennie thường chưng diện, giá thành của em này "hạt dẻ" hơn rất nhiều. Tuy nhiên trên trang web chính hãng, hiện item đã sold out cả 2 màu kem và xám.

Mẫu quần xám xinh yêu mà Jennie mặc có giá khoảng 2,2 triệu đồng nhưng đã sold out trên website của hãng.

Quần The Void Pants - Grove



Jennie dạo gần đây rất tích cực lăng xê giày mary jane dáng ballet. Từ dạo phố tới đi chơi bóng bàn, nữ idol vẫn chỉ thích diện kiểu giày này. Mẫu giày Jennie chọn đi lần này là phiên bản Rx Mj In Black của thương hiệu Salomon và Sandy Liang, có giá 150 USD (khoảng 3,7 triệu đồng).

Giày có dáng mũi tròn kết hợp quai đan chéo trông xinh xẻo hết nấc. Em này có thiết kế phối lưới thoáng khí, diện lên vừa đẹp vừa êm chân, chẳng trách lại được Jennie ưu ái chưng diện khi đi chơi thể thao. Trên trang web chính hãng, thiết kế xinh yêu đã sold out đối với các size cơ bản, chỉ còn lại 1 vài đôi size lớn.

Giày Rx Mj In Black - Sandy Liang x Salomon

Diện đồ giá "dễ đu" hơn hẳn so với mọi khi, nhưng lần này chị em muốn "cheap moment" với Jennie cũng chẳng dễ, vì hầu hết các item đều sold out cả rồi. Vậy nên, nếu mê mẩn style "vừa casual vừa slay" của Jennie, bạn hoàn toàn có thể sắm về tủ đồ những thiết kế tương tự. Đảm bảo toàn mẫu xinh mà giá rổ còn vô cùng ổn áp.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: By Cam cam - 275k

Nơi mua: Just Dun - 470k

Nơi mua: Uni By Heart - 550k

Nơi mua: Hoo Design - 470k

Nơi mua: Prowow - 216k