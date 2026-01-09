Jennie khiến truyền thông xốn xang cả 1 ngày, pha lựa đồ rõ nhiều ẩn ý

Sáng 9/1, Jennie xuất phát từ Hàn Quốc, khởi hành đến Đài Bắc để tham dự lễ trao giải Golden Disc Awards diễn ra vào ngày 10/1. Loạt ảnh sân bay gây sốt với outfit casual vô cùng bắt mắt có đến 9 items đến từ Maison Margiela - từ chiếc áo khoác dáng dài họa tiết xương cá, áo len xám, quần jeans ống rộng, mũ len, đến đôi giày platform đặc trưng. Sau Chanel, hiếm hoi có một high fashion brand được Jennie lăng xê full look trên sàn diễn sân bay.

Với lựa chọn đầy hữu ý này, cộng đồng fan quốc tế đang hết sức trông đợi "điều gì đó" sẽ đến giữa cô và thương hiệu nước Pháp trong tương lai gần.

Jennie xuất hiện ở sân bay Hàn Quốc sáng 9/1 (Nguồn @celeb_fashion_magazine_jp)

Ảnh isplus

Maison Margiela là cái tên những năm gần đây được ưa chuộng trong tủ đồ của các thành viên BLACKPINK. Lisa từng mang thiết kế của Maison Margiela lên thảm đỏ Liên hoan phim Busan và tạo ra cú nổ truyền thông, hay trong các outfit đời thường, đôi giày Tabi biểu tượng của hãng cũng là lựa chọn thường xuyên của họ. Tuy nhiên, để diện full look của thương hiệu này, công khai sải bước trên sàn diễn sân bay thì chỉ có Jennie. Quyết định nói trên có thể xem là một lựa chọn không hề ngẫu nhiên, mang đầy hàm ý.

Ảnh imbc

Ảnh dailyfashion_news.

Giọng ca Mantra đã đi đến năm thứ 8 với bản hợp đồng đại sứ thương hiệu Chanel, 4 năm là đại sứ toàn cầu của Calvin Klein, và nửa năm với tư cách nàng thơ đầu tiên của Jean Paul Gaultier. Ngoài ra, cô cũng được xem là nàng thơ không chính thức của Jacquemus sau màn debut trên runway tại Capri vào tháng 6/2024.

Xét trên góc độ phân cấp, giả thiết về một mối quan hệ chính thức giữa Jennie và Maison Margiela là điều có thể mong chờ nếu không xảy ra xung đột lợi ích với các thương hiệu đang chính thức sở hữu Jennie. Khác với Chanel - một ông lớn thuộc phân khúc Ultra Luxury có lịch sử trên 100 năm, Maison Margiela là nhà mốt định vị ở phân khúc High Fashion mới chỉ 38 năm tuổi.

Đáng chú ý, sau sự xuất hiện của giám đốc sáng tạo mới: Glenn Martens vào tháng 1/2025, chiến dịch Fall/Winter 2025 của Maison Margiela cùng Miley Cyrus đã đánh dấu lần đầu tiên trong gần 40 năm lịch sử, thương hiệu này lựa chọn một ngôi sao làm gương mặt đại diện. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Margiela đang thay đổi chiến lược, hướng tới việc sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng - điều mà nhà sáng lập Martin Margiela vốn luôn tránh né.

Ảnh @1eejungmu

Ảnh @1eejungmu

Sau thành công vang dội của album Ruby năm 2025 vừa qua, Jennie đang ở đỉnh cao của sự nghiệp solo, khiến cô trở thành một trong những ngôi sao được thèm muốn nhất trong ngành công nghiệp thời trang.

Về mặt thẩm mỹ, Jennie và Maison Margiela có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Cả hai đều theo đuổi chủ nghĩa thí nghiệm trong khuôn khổ, biết cách cân bằng giữa tính nghệ thuật và khả năng ứng dụng thực tế. Giám đốc sáng tạo hiện tại Glenn Martens chia sẻ rằng mục tiêu của anh là tạo ra những thiết kế mà mọi người muốn sống cùng. Hơn ai hết Jennie là một IT-girl có khả năng kết nối ngôn ngữ phức tạp của các thương hiệu thành điều mà Gen Z và millennials có thể hiểu và khao khát.