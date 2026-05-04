Jennie chưa tới Met Gala đã chiếm spotlight: “Xé váy” thành phiên bản riêng, mỗi bước đi đều gây bão

Ngày cuối cùng trước thềm Met Gala 2026, Jennie Kim đã một lần nữa nhanh chóng trở thành tâm điểm khi góp mặt tại buổi pre-party do Teyana Taylor tổ chức ở New York. Không cần chờ đến thảm đỏ chính thức, nữ idol đã sớm “khuấy đảo” truyền thông với tạo hình mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Xuất hiện tại sự kiện, Jennie lựa chọn một bản phối được custom riêng từ Ludovic de Saint Sernin - thương hiệu đang được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm. Thiết kế là sự kết hợp giữa phần top của mẫu Cleavage crepe maxi dress và chân váy thuộc Collection Dix-Huit (Automne Hiver 2026), tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa cổ điển. Phom dáng ôm sát cùng đường cắt tinh tế giúp Jennie tôn trọn vóc dáng, đồng thời giữ được nét sang trọng đặc trưng của một IT-girl hàng đầu.

Đáng chú ý, màn xuất hiện này cũng đánh dấu lần tái ngộ tiếp theo giữa Jennie và Teyana Taylor sau loạt khoảnh khắc thân thiết trước đó. Cả hai từng gặp nhau tại show của Chanel, sau đó tiếp tục tương tác tại Coachella, và giờ lại hội ngộ ngay trước thềm sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh - một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng fan thích thú.

Jennie và Teyana Taylor tại show Chanel.

Jennie và Teyana Taylor tại Coachella.

Không chỉ dừng lại ở pre-party, trước đó, Jennie còn liên tục được bắt gặp khi dạo phố tại New York với loạt outfit đời thường nhưng vẫn giữ vững phong độ thời trang. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, như một “tín hiệu ngầm” xác nhận sự góp mặt của cô tại Met Gala năm nay.

Jennie liên tục được bắt gặp dạo phố tại New York - nơi tổ chức Met Gala trong những ngày qua.

Với chủ đề của Met Gala 2026 là “Fashion is Art”, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào màn “giải đề” của ekip và Jennie - người luôn biết cách cân bằng giữa tính thời trang và dấu ấn cá nhân, đặc biệt sau tạo hình phủ sóng truyền thông của nữ idol trong năm trước.

Met Gala 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/5 (giờ Mỹ) tại Metropolitan Museum of Art, và nếu những gì Jennie đã thể hiện trước thềm sự kiện là “lời chào sân”, thì màn xuất hiện chính thức của cô hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa.