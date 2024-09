Sắp tới đây, Jennie sẽ góp mặt trong 2 tập của show truyền hình thực tế "My Name is Gabriel". Nữ idol sẽ nhập vai nhân vật Maria và có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của chủ nhà trọ trong suốt 72 giờ: từ đón khách, chuẩn bị tiệc cho đến hướng dẫn các lớp học nấu ăn...



Dù tập phim mà Jennie tham gia vẫn chưa đến ngày lên sóng, nhưng những hình ảnh từ trailer/poster cũng đủ để dân tình nháo nhào trước sự xinh đẹp của cô chủ trọ Maria. Trong show tạp kỹ, Jennie tự tin "flex" mặt mộc giản dị, outfit chỉ toàn những trang phục cơ bản nhưng khí chất vẫn ngút ngàn, diện mạo thì xinh yêu thôi rồi.

Góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế "My Name is Gabriel", 2 tập có sự tham gia của Jennie sẽ phát sóng vào ngày 27/9 và 4/10.

Jennie xuất hiện với tạo hình mới cực thơ, trái ngược với style sành điệu đời thường. Từ những bức hình đầu tiên "rò rỉ", Jennie đã khiến khán giả mê mẩn không thôi dù "lên đồ" cực đơn giản. Cô nàng diện áo blouse ngắn tay màu trắng có thiết kế cổ sen, được phối ren ở viền áo. Item này có dáng chiết eo và độ ôm nhẹ vào cơ thể, vậy nên Jennie đã mix cùng quần jeans lửng để outfit thêm phần năng động.

Được biết, đây là mẫu áo Sophia đến từ thương hiệu Pehrt, có giá 130,000 KRW (khoảng 2,4 triệu đồng), hiện đã sold out cả 2 size S/M.

Jennie cực xinh và nhí nhảnh trong tạo hình cô chủ trọ Maria

Áo Sofia Blouse - Nơi mua: Pehrt

Tới giờ vào bếp làm pizza, Jennie diện sang 1 chiếc áo trắng xinh yêu khác với thiết kế tay cánh tiên, được nhún bèo cách điệu trông "iu" vô cùng. Lần này, cô chủ Maria vẫn chọn kết thân cùng quần jeans để trang phục ghi điểm sành điệu, phóng khoáng.

Chiếc áo xinh lịm tim mà người đẹp chưng diện là mẫu thiết kế đến từ thương hiệu Lotsyou, có giá 89,000 KRW (khoảng 1,6 triệu đồng).



Áo April Blossom Lace Top - Nơi mua: Lotsyou

Trổ tài làm mỳ Ý đãi khách và tung tăng đi làm vườn, Jennie chọn khoác lên mình 1 chiếc váy dài, trắng muốt từ đầu đến chân. Item đơn giản này đã giúp Jennie nổi bật với nét trẻ trung, ngọt ngào. Cô nàng không quên khoác thêm cardigan mỏng nhẹ bên ngoài để tăng phần xinh sang cho outfit.

Mẫu váy trắng mướt mát được Jennie chưng diện là thiết kế của And You với giá 198,000 KRW (khoảng 3,6 triệu đồng). Công thức "lên đồ" vừa nhanh gọn vừa chuẩn mốt của Jennie thực sự rất lý tưởng để chị em áp dụng mặc đẹp vào mùa thu tới.

Váy Kilda Square Neck Long One Piece - Nơi mua: And You

Có thể thấy, dù diện toàn váy áo đơn giản nhưng Jennie vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp, quá đỗi xinh sang và "slay" ngút ngàn trong show mới. Chỉ với 3 outfit "dịu kha" của Jennie nhưng cũng đủ để chị em học lỏm được nhiều item đáng sắm. Nàng nào đam mê style giống cô chủ trọ Maria thì có thể "tậu" vài thiết kế na ná về tủ đồ!

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Dalla

Nơi mua: Kimee House

Nơi mua: Uni By Heart

Nơi mua: Yeng System

Nơi mua: Lovito

Nơi mua: Marc