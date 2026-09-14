Bộ sưu tập "trong mơ" ra mắt vào thời điểm nhạy cảm

Bộ sưu tập adidas Originals by JENNIE chính thức lên kệ trên toàn cầu vào ngày đầu tháng 9, đánh dấu bước tiến mới của thành viên nhóm BLACKPINK trong vai trò đồng thiết kế sau nhiều năm đồng hành cùng thương hiệu với tư cách đại sứ. Lấy cảm hứng từ tinh thần "Functional Grace", nữ ca sĩ đã trực tiếp tham gia định hình sáng tạo cho các dòng giày, trang phục và phụ kiện. Trong đó, thiết kế chủ đạo là mẫu giày Superstar SQ Ballet, sự kết hợp độc đáo giữa phom dáng giày múa ballet mềm mại với phần mũi vỏ sò kinh điển của dòng Superstar.

adidas Originals by JENNIE là dự án đầu tay do nữ idol dành trọn một năm tâm huyết đồng thiết kế cùng hãng.

Chỉ ít ngày trước đó, Jennie từng hào hứng chia sẻ đây là "dự án trong mơ" mà cô đã dành trọn một năm tâm huyết để thực hiện. Tuy nhiên, khi công ty quản lý OA (Odd Atelier) tiếp tục cập nhật những hình ảnh chiến dịch mới nhất vào ngày 7/9, sự kiện thời trang quan trọng này lại vô tình xuất hiện đúng lúc các lời kêu gọi tẩy chay adidas đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thời điểm đăng bài nhạy cảm đã khiến sự chú ý của công chúng nhanh chóng lệch khỏi câu chuyện thiết kế, chuyển hướng sang mối quan hệ thương mại giữa nữ thần tượng và gã khổng lồ đồ thể thao.

Chiến dịch adidas Originals mới của Jennie đang đối mặt với lời kêu gọi chấm dứt hợp đồng từ một bộ phận người hâm mộ.

Làn sóng người hâm mộ hối thúc thần tượng rút khỏi thương hiệu

Trên các cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK và Jennie, nhiều tài khoản đã liên tục để lại bình luận yêu cầu giọng ca Like Jennie chấm dứt hợp tác với thương hiệu. Nhiều người dùng trên nền tảng X đã gắn hashtag kêu gọi tẩy chay adidas, bày tỏ sự thất vọng khi nữ ca sĩ vẫn duy trì sự hiện diện cùng hãng giữa lúc tranh cãi nổ ra.

Nguồn cơn của làn sóng phản đối xuất phát từ chiến dịch quảng cáo địa phương của adidas tại Israel. Trước đó, hãng ra mắt dịch vụ Single Shoe Service tại 23 quốc gia châu Âu, một sáng kiến hỗ trợ cộng đồng cho phép những người bị mất một bên chân mua lẻ một chiếc giày với giá bằng một nửa cặp giày thông thường. Tuy nhiên, tại thị trường Israel, hình ảnh quảng bá lại đưa cựu binh Shalev Biton, người bị thương và phải cắt bỏ chân trái sau các cuộc giao tranh gần Gaza năm 2021, vào danh sách 11 vận động viên khuyết tật đại diện.

Cựu binh Israel - Shalev Biton - quảng bá cho dịch vụ Single Shoe Service của adidas giữa lúc chiến dịch vấp phải chỉ trích dữ dội liên quan đến hàng nghìn trường hợp bị cắt chi tại Gaza.

Việc đưa hình ảnh một cựu binh Israel vào chiến dịch dành cho người khuyết tật đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ các nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế và chấn thương tại Gaza đang kéo dài. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tổn thương nghiêm trọng và cắt bỏ chi tại vùng chiến sự đã gia tăng đáng kể, khiến việc lựa chọn nhân vật đại diện của adidas bị đánh giá là thiếu nhạy cảm.

Lời xin lỗi từ adidas và sự im lặng của Jennie

Trước áp lực gia tăng từ dư luận, tài khoản adidas Arabia đã lên tiếng xin lỗi vào ngày 7/9, thừa nhận rằng hình ảnh sử dụng trong chiến dịch địa phương gần đây đã "gây ra những lo ngại và phản ứng gay gắt". Hãng khẳng định không có ý định gây tổn thương và gửi lời xin lỗi đến những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời làm rõ đây chỉ là hoạt động truyền thông mang tính chất cục bộ. Trên thực tế, bộ sưu tập hợp tác adidas Originals by JENNIE hoàn toàn không có liên hệ trực tiếp đến chiến dịch quảng cáo của Biton tại Israel ngoài việc thuộc cùng một thương hiệu mẹ.

Hoàn toàn không liên quan đến chiến dịch, Jennie vẫn vô tình rơi vào thế khó và chịu áp lực ngoài ý muốn từ làn sóng tẩy chay nhãn hàng.

Chi tiết lời giải thích của adidas:

"Chúng tôi ghi nhận rằng một hình ảnh được sử dụng trong hoạt động quảng bá gần đây đã dấy lên những lo ngại và phản ứng gay gắt. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định gây tổn thương hay xúc phạm, và xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bất kỳ ai bị ảnh hưởng. Chúng tôi tiếp thu những lo ngại đã được nêu ra và đang xử lý các phản hồi này một cách nghiêm túc.

Sự hòa nhập là giá trị cốt lõi tại adidas, và chúng tôi luôn cam kết mở rộng khả năng tiếp cận thể thao cho mọi người. Dịch vụ bán lẻ một chiếc (Single Shoe service), từng được giới thiệu tại châu Âu vào đầu năm nay, là một phần trong cam kết dài hạn này. Được thiết kế để phục vụ tốt hơn cho những người mà một đôi giày truyền thống không đáp ứng đúng nhu cầu, dịch vụ này đang tiếp tục được mở rộng trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, bao gồm UAE, Palestine, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và Ai Cập.

Trên khắp khu vực Trung Đông, adidas có cam kết gắn bó lâu dài với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, luôn đồng hành cùng các vận động viên, các đội tuyển và cộng đồng thể thao trong khu vực, cũng như hỗ trợ những cá nhân và cộng đồng còn khó khăn thông qua các hoạt động quyên góp sản phẩm."

Tuyên bố được đăng tải trên tài khoản adidas Arabia.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Jennie lẫn công ty quản lý OA đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những lời kêu gọi chấm dứt hợp đồng, và các sản phẩm trong bộ sưu tập mới vẫn tiếp tục được phân phối trên toàn cầu. Các luồng chỉ trích hiện chỉ tập trung vào vai trò thương mại của nữ ca sĩ với tư cách đại sứ chứ không xuất phát từ bất kỳ tuyên bố cá nhân nào của cô. Dù vậy, đối với những người hâm mộ đang thúc giục nữ thần tượng rút lui, sự cố lần này đã vô tình đặt một trong những thương vụ thời trang lớn nhất sự nghiệp của Jennie vào giữa cuộc tranh luận rộng lớn hơn về trách nhiệm của người nổi tiếng đối với các thương hiệu mà họ đại diện.

Theo Fashion Times UK; Ảnh: adidas